Babil Khan exécute un «plan fou» avec son frère lorsqu’il est laissé sans surveillance par sa mère Juhi Chawla

Le teaser de Babil Khan, le nouveau film de Juhi Chawla intitulé Friday Night Plan laisse les fans excités.

Après avoir fait ses débuts avec Qala, le fils d’Irrfan Khan, l’acteur Babil Khan, est prêt à confier à ses fans son prochain film de comédie dramatique intitulé Friday Night Plan. Les réalisateurs ont publié le teaser du film et ont ravi les fans.

Vendredi, Netflix India a partagé un teaser intrigant pour Babil Khan, Juhi Chawla-vedette de Friday Night Plan. Le teaser commence avec Juhi disant à ses fils Babil et Amrith Jayan qu’ils seront sans surveillance pendant une nuit car elle passera la nuit à Pune. Le teaser montre un lien entre deux frères et comment ils exécutent un « plan fou » lorsqu’ils sont laissés sans surveillance. Le teaser promet romance, drame et amusement à son public.





La légende disait: « Deux frères et sœurs sans surveillance dans une pièce, ils pourraient avoir le #FridayNightPlan le plus épique. Première le 1er septembre, uniquement sur Netflix. » Le teaser de la série a ravi les fans qui ont partagé leur enthousiasme dans la section des commentaires. L’un des commentaires disait: « Woah incroyable! » Un autre a écrit, « tellement excité, je ne peux pas attendre. »

Parlant de son personnage dans le film, Babil Khan a déclaré plus tôt à Hindustan Times : « Mon personnage a peur de l’échec et c’est pourquoi il se protège toujours et planifie trop sa vie. Son échec de l’échec est dû au fait qu’il a perdu son père, et c’est le seul chose à laquelle je pourrais m’identifier « , divulgue-t-il, se qualifiant de totalement opposé à sa représentation à l’écran. « Je suis une personne qui laisse la vie me guider. Je ne fais pas de plans, je n’élabore pas de stratégie ou n’analyse pas trop. Je suis une personne qui suit le courant. »

Friday Night Plan met en vedette Babil Khan, Juhi Chawla et Amrith Jayan ainsi que Medha Rana, Aadhya Anand, Aditya Jain et Rishabh Joshi dans des rôles clés. Le film est écrit et réalisé par Vatsal Neelakantan. Produite par Farhan Akhtar et Excel Entertainment de Ritesh Sidhwani, la comédie dramatique aurait été tournée dans différents endroits de Mumbai et devrait sortir le 1er septembre sur Netflix.

Pendant ce temps, Babil Khan, qui a fait des débuts époustouflants avec Qala, a également The Railway Men de Shiv Rawail dans le pipeline, dont la sortie est prévue le 20 octobre.

