Babbs Mill Lake: un écolier héros de 10 ans “a couru dans le lac gelé de Solihull pour sauver son copain” avant de mourir aux côtés de deux amis

Un écolier HERO aurait couru dans le lac gelé de Solihull pour tenter de sauver son copain avant que le couple ne meure aux côtés d’un autre.

Jack Johnson, 10 ans, est décédé aux côtés de deux autres – âgés de 8 et 11 ans – après que le groupe a eu des ennuis dans l’eau glaciale de Solihull hier.

L’une des jeunes victimes décédées dans une tragédie du lac a été nommée Jack Johnson, 10 ans Crédit : Facebook

Lui et deux autres garçons sont morts après être tombés dans un lac gelé à Solihull 1 crédit

La tragédie s’est déroulée hier après-midi Crédit : Getty

Un garçon de six ans reste aujourd’hui dans un état critique Crédit : Getty

Un hommage floral avait également été laissé près du lac pour un garçon nommé Thomas Crédit : Twitter

Une quatrième victime, âgée de seulement six ans, se bat pour sa vie à l’hôpital après la tragédie de Babbs Mill Park à Solihull, West Midlands.

Mais la famille de Jack a déclaré qu’il s’était courageusement précipité au secours d’autres enfants après avoir entendu leurs cris.

Le Mirror a rapporté que la tante de Jack, Charlotte McIlmurray, avait révélé comment il avait ignoré sa propre sécurité pour tenter courageusement de sauver les autres enfants.

Charlotte a posté sur Facebook : « Le garçon de 10 ans est mon neveu. Il en a vu un aller jeter la glace et il a couru et a essayé de les sauver.

“Nos prières et nos pensées vont à l’autre famille. Nous sommes juste brisés.

“Découvrir qu’il est mort en essayant de sauver 3 gars qu’il ne connaissait même pas, ça le résume bien. Il était incroyable.

Les flics ont ensuite plongé dans le lac dans une tentative désespérée de sortir les jeunes de l’eau avant de les emmener à l’hôpital.

Il a été confirmé aujourd’hui que trois des garçons âgés de huit, 10 et 11 ans étaient décédés tragiquement.

Il a été révélé plus tard que le nom de l’enfant de dix ans est Jack.

MailOnline a rapporté qu’un voisin a déclaré que Jack et les autres enfants “jouaient au-dessus du lac gelé lorsque la glace s’est fissurée”.

Ils ont dit: “Jack et les autres gars ont vu qu’il avait neigé des appartements et ont voulu aller jouer.

“Ils se sont précipités vers le parc et jouaient au-dessus du lac gelé, lorsque la glace s’est fissurée.

“C’est tellement tragique. Jack était un garçon adorable. Je connais son père.

“Il est dévasté. Mon cœur va vers lui.”

Un hommage floral sur les lieux a nommé une autre des victimes sous le nom de Thomas.

La note déchirante disait: “À mon ami Thomas, merci d’être là pour moi.

“Merci de m’avoir prêté ta veste quand j’avais froid. Tu étais comme un frère pour moi.

“Tu me manques tellement. L’amour de Mason.”

Un autre a dit: “À Thomas, repose en paix. Amour d’Earl.”

La police n’a pas confirmé si les garçons étaient apparentés et a déclaré que les familles étaient “absolument dévastées”.

Les agents ont déclaré que les recherches se poursuivaient au bord du lac, craignant que davantage d’enfants n’aient pu entrer dans l’eau alors que les températures ont plongé du jour au lendemain à -3 ° C.

Cela continuera jusqu’à ce qu’ils soient “absolument certains” que personne d’autre ne se trouve dans l’eau et n’envisage actuellement une enquête criminelle.

Un communiqué a déclaré: “Trois garçons sont décédés tragiquement après être tombés dans le lac de Babbs Mill Park à Solihull hier après-midi (11 décembre).

“Les garçons, âgés de 11, 10 et 8 ans, ont été transportés d’urgence à l’hôpital après avoir été sortis de l’eau.

“Malheureusement, ils n’ont pas pu être réanimés et nos pensées vont à leur famille et à leurs amis en cette période profondément dévastatrice.

“Nous aurons des officiers spécialisés qui leur offriront le plus de soutien possible.

“Un quatrième garçon, âgé de 6 ans, reste dans un état critique à l’hôpital.

“Les recherches dans le lac se poursuivent alors que nous cherchons à établir exactement ce qui s’est passé et si quelqu’un d’autre est tombé à l’eau.”

Des policiers héroïques et des membres du public ont sauté jusqu’à la taille dans l’eau glacée pour sauver les enfants après leur arrêt cardiaque.

Un policier qui a tenté de percer la glace a souffert d’une légère hypothermie mais a été libéré de l’hôpital.

Les enfants, supposés être en âge d’aller à l’école primaire, ont été retirés de l’eau et ont reçu une RCR sur les lieux avant d’être transportés d’urgence à l’hôpital.

On pense qu’ils jouaient sur la glace recouvrant l’eau lorsqu’ils sont tombés dedans.

Une résidente a raconté aujourd’hui comment elle avait entendu les enfants crier quelques instants après le déroulement de l’horreur.

Elle a dit : « Je me sens engourdie. C’est tout simplement trop près de chez nous et absolument déchirant.

« J’ai entendu des cris d’enfants et je savais que c’était mauvais. Ce son m’accompagnera dans ma tombe.

« Il y avait de la panique et de la peur pures. Je viens d’entendre une telle agitation et ensuite les services d’urgence les plus nombreux que j’aie jamais vus de ma vie.

Des habitants désemparés ont également raconté comment des passants avaient crié qu’il n’était pas “sûr” d’aller sur le lac, qui avait gelé par temps froid.

Des témoins ont déclaré que la glace s’est fissurée sous deux des enfants et que les autres ont eu des ennuis lorsqu’ils se sont précipités pour aider.

Sophie, 23 ans, a déclaré : “Je suis arrivée avec mes amis à 14h45. Il y avait un groupe de jeunes qui jouaient près du lac qui était complètement gelé.

“Deux d’entre eux étaient allés sur le lac et les gens leur criaient que ce n’était pas sûr.

“Puis la glace s’est fissurée et la jambe de l’un des garçons est entrée. Les trois autres sur la rive sont alors allés aider et bientôt ils ont tous eu des ennuis.”

Des plongeurs spécialisés ont été recrutés pour aider à la recherche la nuit dernière après que les pompiers ont reçu un rapport de six enfants dans l’eau.

Les responsables craignaient qu’ils ne soient plus en vie en raison de leur âge, de la température de l’eau et du temps qu’ils y passaient.

Richard Stanton, commandant de la zone du service d’incendie et de sauvetage des West Midlands, a décrit les décès comme une “tragédie au-delà des mots”.

Le commandant a également émis un avertissement pour rester à l’écart de l’eau libre et de la glace alors que les températures continuent de chuter à travers le pays.

Il a déclaré: “Nous savons que les prévisions météorologiques pour les prochains jours devraient être extrêmement froides.

“En aucun cas, ne vous aventurez sur la glace, quelle que soit l’épaisseur ou la sécurité que vous pensez de cette glace.”

Les pompiers rendent hommage aux enfants décédés Crédit : Joseph Walshe

La police est restée sur les lieux pendant la nuit au cas où quelqu’un d’autre serait impliqué Crédit : PA