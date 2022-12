Babbs Mill Lake: Trois garçons âgés de 8, 10 et 11 ans sont morts après avoir «tombé à travers la glace» au lac avec un enfant de six ans critique

TROIS jeunes garçons sont morts après avoir été tirés d’un lac glacé après une recherche nocturne alors qu’un reste critique à l’hôpital.

Les équipes d’urgence ont lancé une mission de sauvetage désespérée pour les enfants du parc Babbs Mill à Solihull, dans les West Midlands.

Les corps des enfants ont été retirés du lac Crédit : PA

Quatre des enfants se sont battus pour leur vie après l’horreur d’hier après-midi.

La police a confirmé aujourd’hui que trois garçons âgés de huit, 10 et 11 ans sont décédés tragiquement.

Un garçon de six ans reste dans un état critique à l’hôpital.

Des policiers héroïques et des membres du public avaient brisé la glace pour sauver les enfants après leur arrêt cardiaque.

Les enfants, supposés être en âge d’aller à l’école primaire, ont été retirés de l’eau et ont reçu une RCR sur les lieux avant d’être transportés d’urgence à l’hôpital.

On pense qu’ils jouaient sur la glace recouvrant l’eau lorsqu’ils sont tombés dedans.

Un policier a souffert d’hypothermie légère et s’est rendu à l’hôpital par précaution. Il est en pleine convalescence.

Des habitants désemparés ont raconté comment des passants avaient crié qu’il n’était pas “sûr” d’aller sur le lac, qui avait gelé par temps froid.

Des témoins ont déclaré que la glace s’est fissurée sous deux des enfants et que les autres ont eu des ennuis lorsqu’ils se sont précipités pour aider.

Sophie, 23 ans, a déclaré : “Je suis arrivée avec mes amis à 14h45. Il y avait un groupe de jeunes qui jouaient près du lac qui était complètement gelé.

“Deux d’entre eux étaient allés sur le lac et les gens leur criaient que ce n’était pas sûr.

“Puis la glace s’est fissurée et la jambe de l’un des garçons est entrée. Les trois autres sur la rive sont alors allés aider et bientôt ils ont tous eu des ennuis.”

Des plongeurs spécialisés ont été recrutés pour aider à la recherche la nuit dernière après que les pompiers ont reçu un rapport de six enfants dans l’eau.

Les responsables craignaient qu’ils ne soient plus en vie en raison de leur âge, de la température de l’eau et du temps qu’ils y passaient.

Richard Stanton, commandant de la zone du service d’incendie et de sauvetage des West Midlands, a déclaré lors de la conférence de presse: “Lorsque nos pompiers sont arrivés, un certain nombre de policiers et de membres du public étaient dans l’eau essayant d’atteindre et de sauver les enfants.

“Nos équipages sont entrés dans l’eau, ont nagé jusqu’au premier enfant et nos pompiers formés par des spécialistes, y compris le sauvetage technique, ont secouru trois autres enfants.

“Les enfants ont été sortis de l’eau où ils ont reçu des soins de survie immédiats de la part des pompiers et de nos collègues ambulanciers.”

Le commandant a également émis un avertissement pour rester à l’écart de l’eau libre et de la glace alors que les températures continuent de chuter à travers le pays.

Il a déclaré: “Nous savons que les prévisions météorologiques pour les prochains jours devraient être extrêmement froides.

“En aucun cas, ne vous aventurez sur la glace, quelle que soit l’épaisseur ou la sécurité que vous pensez de cette glace.”

La police sur les lieux du drame aujourd’hui Crédit : PA

Les équipes d’urgence ont été précipitées au lac hier après-midi Crédit : Alamy

Il est entendu que les enfants jouaient sur l’eau gelée avant de tomber dans Crédit : PA