Babbs Mill Lake: “Plusieurs” personnes ont été retirées du gel du lac Solihull après avoir “joué sur la glace et être tombée dedans”

On pense que plusieurs personnes ont été retirées d’un lac gelé après avoir joué sur la glace et y sont tombées aujourd’hui.

Ils ont été sortis de l’eau et transportés d’urgence à l’hôpital par des températures glaciales dans la région.

Plusieurs personnes ont dû être retirées du lac Babbs Mill à Solihull Crédit : Media Wales

Les services d’urgence sur place Crédit : Twitter

Mais l’incident de Babbs Mill Park à Solihull, West Midlands, est toujours en cours en tant qu’opération de recherche et de sauvetage.

Le service d’incendie a déclaré: “Des rapports sur les lieux et des vidéos sur les réseaux sociaux indiquent que des personnes avaient joué sur la glace d’un étang et étaient tombées.

“Nos équipes de sauvetage aquatique spécialisées sont arrivées et ont agi avec assurance pour prendre le contrôle de la scène et effectuer des sauvetages à l’aide d’équipements spécialisés et en entrant dans l’eau.

“Les victimes ont reçu une assistance médicale sur les lieux de la part des pompiers et des ambulanciers avant d’être emmenées dans les hôpitaux voisins.”

Les flics et les services d’urgence ont été appelés au Babbs Mill Park à Solihull, West Midlands, juste avant 16 heures.

Les températures y sont tombées à au moins 1 ° C aujourd’hui et devraient chuter à -2 ° C plus tard dans la nuit.

La police des West Midlands a confirmé dans un communiqué qu’un « certain nombre de personnes » avaient été secourues du lac et a qualifié leur état de « critique ».

Les services d’urgence, dont la police, les pompiers et les ambulanciers, sont sur place.

Des bandes de police bleues et blanches se trouvent actuellement dans toute la région, selon des informations locales.

La police des West Midlands a déclaré: “Nous sommes actuellement sur les lieux d’un incident grave à Babbs Mill Park, Fordbridge Road, Kingshurst, Solihull.

“Un certain nombre de personnes ont été extraites d’un lac et sont transportées à l’hôpital.

“On pense qu’ils sont dans un état critique. Nous travaillons avec des collègues des services d’incendie et de sauvetage et des ambulanciers sur les lieux et fournirons d’autres mises à jour en temps voulu.

“L’incident aurait eu lieu juste avant 16 heures.”

Cela survient alors que des températures glaciales ont été enregistrées dans certaines parties des West Midlands avec des conditions actuellement de 1 ° C à Solihull.

De fortes chutes de neige ont soufflé sur certaines parties de la Grande-Bretagne après une nuit glaciale de -4 ° C et les prévisionnistes pensent que les choses ne feront qu’empirer avec le mercure qui devrait plonger à -10 ° C dans les prochains jours.