Babbs Mill Lake: deux enfants craignent la mort et quatre se battent pour la vie après être «tombés dans le lac en jouant sur la glace»

DEUX enfants auraient été morts et quatre autres se battaient pour leur vie la nuit dernière après être tombés dans un lac gelé alors qu’ils jouaient sur la glace.

Les enfants qui ont été secourus ont tous subi un arrêt cardiaque et ont été transportés d’urgence à l’hôpital après que des policiers héroïques et des membres du public aient sauté à l’eau pour les sauver.

Les services d’urgence fouillent un lac après que plusieurs personnes seraient tombées à travers la glace 1 crédit

Quatre enfants ont été retirés et se battent pour leur vie Crédit : PA

La police restera sur les lieux pendant la nuit au cas où quelqu’un d’autre serait impliqué Crédit : Alamy

Les pompiers fouillent toujours le lac ce soir après avoir appris qu’il pourrait y avoir six enfants Crédit : PA

Les pompiers ont d’abord été informés qu’il y avait six enfants qui jouaient sur le lac, ce qui signifie qu’ils ont poursuivi leurs recherches pendant la nuit.

Les médecins craignent que les deux enfants disparus ne soient plus en vie en raison de leur âge, de la température de l’eau et du temps qu’ils y ont passé.

Les flics resteront au bord du lac à Solihull, dans les West Midlands, toute la nuit “au cas où quelqu’un d’autre aurait pu être impliqué”.

Des plongeurs spécialisés du Nottinghamshire ont été recrutés pour aider.

Les habitants désemparés ce soir ont pleuré et se sont étreints sur les lieux, l’un d’eux disant: “Il y a peut-être encore des enfants piégés là-dedans. C’est déchirant.”

Les victimes auraient joué sur la glace recouvrant l’eau lorsqu’elles sont tombées.

Des témoins ont déclaré que la glace s’est fissurée sous deux des enfants et que les autres ont eu des ennuis lorsqu’ils sont allés aider.

Les services d’urgence ont nagé jusqu’au premier enfant avant de sauver trois autres enfants de l’eau.

Les enfants, supposés être en âge d’aller à l’école primaire, ont été sortis de l’eau et ont reçu une RCR.

Un policier a souffert d’hypothermie légère et s’est rendu à l’hôpital par précaution. Il est en pleine convalescence.

Richard Stanton, du West Midland Fire Service, a déclaré lors d’une conférence de presse ce soir: “Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, nous avons été informés qu’il y avait jusqu’à six personnes potentiellement dans l’eau.

“Après avoir secouru les quatre enfants, nous poursuivons les opérations de recherche et de sauvetage dans tout le lac pour confirmer s’il y en a d’autres dans l’eau.”

Il a ajouté plus tard : « L’avis médical spécialisé qui nous a été donné est que, compte tenu de la température, compte tenu de l’âge de ceux qui seraient entrés dans l’eau et du temps qu’ils y ont passé, cela ne serait plus une recherche et opération de sauvetage.”

Et il a averti les adultes et les enfants de rester à l’écart de l’eau libre et de la glace, ajoutant: “Nous savons que les prévisions météorologiques pour les prochains jours devraient être extrêmement froides.

“En aucun cas, ne vous aventurez sur la glace, quelle que soit l’épaisseur ou la sécurité que vous pensez de cette glace.”

Ellie Harvey, 29 ans, une mère de deux enfants qui travaille dans l’une des trois écoles primaires voisines en tant qu’assistante à l’heure du déjeuner, a déclaré: “Je comprends qu’ils sont tous des élèves de cinquième et sixième année du primaire.”

Un habitant a déclaré hier soir : « C’est une véritable tragédie. On espère toujours le meilleur mais on s’attend au pire.

Une femme consolant son amie sur les lieux, qui est liée à une victime, a également déclaré: “C’est une chose terrible qui s’est produite, et juste avant Noël.

“Les jeunes étaient sur la glace en train de s’amuser quand elle a cédé et ils sont tombés. Certains ont été secourus, mais il y a peut-être encore des enfants coincés là-dedans.

“Les équipes de secours font tout ce qu’elles peuvent, elles travaillent sans relâche dans des conditions glaciales et sombres et tout le monde ici attend et prie.

“C’est déchirant et tout le monde est fou d’inquiétude.”

Des images remises à The Sun montrent des policiers courant désespérément vers le lac pour sauver les enfants.

Les températures sont restées sous le point de congélation dans la région aujourd’hui alors que des avertissements de neige et de glace ont été émis dans tout le pays.

Un témoin a ajouté à Sky News: “J’ai vu des pompiers dans le lac briser la glace.”

Les services d’urgence, dont la police, les pompiers et les ambulanciers, sont sur place.

Cela survient alors que des températures glaciales ont été enregistrées dans certaines parties des West Midlands avec des conditions actuellement de 1 ° C à Solihull.

De fortes chutes de neige ont soufflé sur certaines parties de la Grande-Bretagne après une nuit glaciale de -4 ° C et les prévisionnistes pensent que les choses ne feront qu’empirer avec le mercure qui devrait plonger à -10 ° C dans les prochains jours.

Le service d’incendie a mené des efforts pour sauver les gens de l’eau Crédit : Twitter