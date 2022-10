Babatunde Aleshe révèle quelle icône I’m A Celebrity il veut être alors qu’il atterrit en Australie

Babatunde Aleshe de I’M A Celebrity a déclaré qu’il souhaitait suivre les traces de l’ancien concurrent Joel Dommett après avoir atterri en Australie.

Le comédien et star de Celebrity Gogglebox a passé des années à travailler dur et espère maintenant que l’émission de téléréalité ITV le propulsera vers le grand moment.

En arrivant à Brisbane ce soir, l’ancienne star d’EastEnders a déclaré: “Je veux dire que je suis inspiré par lui. J’adorerais avoir une carrière comme lui juste en le regardant, je suis inspiré, donc je ne le considère pas vraiment comme quelque chose d’inspirant à faire. Je suis inspiré par ce qu’il fait. Je suis un grand fan de lui et moi et lui, nous parlons, nous sommes de bons amis.

Ces dernières années, Babatunde a fait une tournée en Grande-Bretagne pour faire de la comédie.

Il a remporté le prix du meilleur nouveau venu aux Black Entertainment Comedy Awards et s’est produit dans des salles comme l’O2 et le Hackney Empire.

En 2019, il a remporté le Amused Moose National New Comic Award et a été sélectionné pour apparaître dans la vitrine en direct de Dave Chapelle, The Process.

Mais son dernier projet est certainement son plus difficile à ce jour et le pousse à ses limites.

Aujourd’hui, des images révélées montrent des membres d’équipage assemblant le célèbre essai Walk the Plank au sommet d’un gratte-ciel sur la Gold Coast.

Il semble qu’il y aura une tournure cette année car les photos montrent trois plates-formes au lieu de deux.

Les nouvelles stars en lice pour devenir roi ou reine de la jungle seront obligées d’affronter leurs peurs lors de la rentrée du spectacle le 6 novembre en marchant jusqu’au bout des plateformes suspendues de 32 étages dans les airs.





Nous avons déjà raconté comment les stars ont reçu des MOT de santé mentale pour s’assurer qu’elles ne craquent pas sous l’atmosphère d’autocuiseur de l’émission.

Cela comprenait la divulgation de tout problème de santé mentale antérieur et l’admission de tout problème d’alcool et de drogue.

Les camarades de camp – dont la star de Corrie Sue Cleaver et l’icône de la radio Chris Moyles – ont tous subi des processus stricts.

Ils ont été contrôlés pour voir s’ils pouvaient supporter le stress d’être privés de sommeil, la pression des essais en équipe et d’être séparés de leurs proches.

Les célébrités ont été interrogées sur leurs peurs, leurs phobies et leurs angoisses et sur ce qui déclenche des problèmes ou des épisodes.

On leur a également demandé de parler de tout problème de santé mentale, ainsi que de toute dépendance et des détails sur les médicaments qu’ils prennent ou ont pris.

Une source d’ITV a révélé : « La projection a lieu avant la signature des contrats.

« Les processus évaluent la capacité de quelqu’un à faire face à l’émission. Peu importe que quelqu’un soit célèbre – il est toujours humain et avec les mêmes fragilités que le reste de la population.