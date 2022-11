Babatunde Aléshé de I’m A Celebrity révèle la raison déchirante pour laquelle il ne luttera pas dans la jungle

La star de I’M A Celebrity, Babatunde Aléshé, a révélé la raison déchirante pour laquelle il ne luttera pas dans la jungle.

Le comédien, 36 ans, a joué dans EastEnders et Gogglebox et il rejoint une série d’autres visages célèbres qui se dirigent vers la série.

Mais malgré la nature dure de l’émission, Babatunde dit qu’il n’est pas dérangé par le manque de plats savoureux.

Le comédien a expliqué qu’il avait « lutté » en grandissant et a laissé entendre que le régime de riz et de haricots de la jungle ne le dérangerait pas.

Il a partagé: “J’ai grandi à Tottenham mec, donc j’ai vraiment vécu une vie difficile, tu vois ce que je veux dire? Donc, avoir faim, je sais comment gérer.

«Je ne suis pas ici pour raconter à tout le monde comme une histoire sanglante sur toute mon enfance, mec c’est le passé. Ce que je dis en termes de cela, c’est que j’ai vécu cela, donc vous savez que je peux en quelque sorte faire face à la faim, des choses comme ça.

Il a continué à dire au Mirror qu’il ne ressentait pas la pression de faire des blagues tout le temps pendant son séjour au camp, malgré sa profession.

“Si je ne fais pas une blague pendant que je suis là-bas, c’est incroyable pour moi mec ! Je ne vais pas non plus me mettre la pression », a-t-il déclaré.

Ajoutant: “Je ne laisserai personne, même le public, mettre ce genre de pression sur moi.

“Je ne suis pas sur scène pendant que je suis au camp, donc si les gens disent” eh bien, il n’est pas drôle “, c’est comme si venez me voir quand je joue et vous verrez ce côté drôle mais, non, Je ne me mets pas cette pression, non.

Plus tôt dans la journée, The Sun a révélé en exclusivité que Babatunde s’était retiré du défi vertigineux Walk The Plank après 45 minutes de délibération.

Il a été rejoint par la star des Lionnes Jill Scott et la lectrice de nouvelles Charlene White pour le défi – qui voit les célébrités marcher sur des planches suspendues à un immeuble de 32 étages surplombant la Gold Coast.





Le procès, qui a été renommé The Ledge sur la série de cette année, a été entravé par des conditions venteuses.

Alors que les stars étaient attachées dans leurs harnais, les spectateurs ont révélé à quel point tout le monde avait l’air nerveux.

Mais alors que Charlene, 42 ans, et Jill, 35 ans, se dirigeaient calmement vers le bout de la planche – Babatunde était resté debout, la tête entre les mains.

Un spectateur a déclaré: «Babatunde avait vraiment du mal pendant The Ledge et tout le monde ressentait pour lui.

“C’est vraiment une tâche terrifiante et personne ne peut en saisir l’ampleur tant que vous n’y êtes pas.”

Babatunde est l’une des nombreuses célébrités qui se dirigent vers la jungle[/caption]

La nouvelle série commence le 6 novembre sur ITV[/caption]