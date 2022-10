Babar Azam trollé après la défaite choquante du Pakistan face au Zimbabwe lors de la Coupe du monde T20

Le tweet de Babar Azam du début de l’année en faveur de son homologue de cricket Virat Kohli est revenu le hanter sur Twitter jeudi après que le Zimbabwe a surpris le Pakistan par une victoire d’un point lors d’un affrontement haletant en Coupe du monde T20 à Perth. Poursuivant un objectif inférieur à la normale de 131 fixé par le Zimbabwe, le duo toujours fiable d’Azam et Mohammad Rizwan a été licencié en l’espace d’un over, au grand désarroi des fans pakistanais.

Shan Masood était le seul combattant du lot, mais ses 44 n’ont pas pu sauver le navire en perdition du Pakistan.

Des visages sinistres ont été observés au stade Optus où les supporters pakistanais s’étaient rassemblés pour une victoire facile et aérée contre les vairons de la Coupe du monde du Zimbabwe. Mais ce n’était pas censé l’être.

Suite à la défaite choquante et à son renvoi bon marché, le vieux tweet d’Azam s’est répandu sur le site de microblogging Twitter.

Inverser UNO ? Plutôt.

Le fait que l’équipe d’Azam se soit retrouvée du côté des perdants dans le thriller précédent où l’héroïsme de Virat Kohli a ramené l’Inde à la maison n’a pas été oublié.

Avec des revers consécutifs lors de la Coupe du monde T20, Twitter veut que Babar Azam sache : « This Too Shall Pass. Reste fort.”

Reste fort . Formes renversées chevron ce tweet. #BabarAzam https://t.co/veQFZEqxnq – Monsieur Mangalam (@koppara_kesari) 27 octobre 2022

C’est là que la chute de babar azam a commencé. Il n’est plus le même joueur depuis https://t.co/p8JBBAyb48 – Haris (@Hariszz77) 27 octobre 2022

c’est là que les ennuis ont commencé https://t.co/a7aRS1fgRp — nicu (@n1cot1ne__) 27 octobre 2022

Maintenant, en regardant ce tweet, hansi aati hai. https://t.co/Yv1LbN6Hyl – Abdallah (@michaelscottfc) 27 octobre 2022

Blessing Muzarabani et Richard Ngarava ont été brillants avec le nouveau ballon. Raza était exceptionnelle dans les overs intermédiaires. Chaque fois que le jeu semblait s’éloigner, ils ont réussi à saisir un guichet. Malgré tout, c’était toujours le match du Pakistan à gagner, mais c’est le Zimbabwe qui a gardé son sang-froid et est sorti victorieux à la fin.

3 sur 3 est ce dont ils avaient besoin, mais ils ne l’ont pas fait. Le Zimbabwe était sur un nuage 9, ils étaient ravis.

