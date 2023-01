Babar Azam n’a pas sexté la copine du joueur de cricket pakistanais, voici comment le “scandale” a commencé

Le capitaine de l’équipe pakistanaise de cricket, Babar Azam, a atterri dans la soupe à propos de ce qui est largement qualifié de “scandale des sextos”. Il s’avère que les «fuites» de WhatsApp n’ont aucun fondement dans la réalité et sont le produit d’un tweet satirique d’un compte Twitter parodique. Après que le «scandale» soit devenu viral et ait été largement diffusé dans les médias du monde entier, le compte Twitter du «Dr Nimo Yadav» a clarifié la question. “Babar Azam envoie des sextos avec la petite amie d’un autre joueur de cricket pakistanais et lui promets que son petit ami ne sera pas hors de l’équipe si elle continue de sextoser avec lui, c’est juste que j’espère qu’Allah regarde tout ça”, lit-on dans le tweet satirique.

Babar Azam sexting avec gf d’un autre joueur de cricket pakistanais et lui promettant que son petit ami ne sera pas hors de l’équipe si elle continue de sexting avec lui est juste j’espère qu’Allah regarde tout cela. pic.twitter.com/nlKEp55dUB — Dr Nimo Yadav (@niiravmodi) 15 janvier 2023

“Quel média de clown nous avons, [media outlet] a télédiffusé une émission dédiée basée sur mon tweet satirique et a fait de vilaines allégations sur Babar Azam sans même vérifier la source de l’information (moi)”, a écrit ‘Dr Nimo Yadav’. Le compte a ensuite tagué de nombreux comptes de médias sur Twitter pour leur dire c’était un tweet satirique qui a commencé tout cela, les traînant dans le processus.

Quel média clown nous avons, le miroir a maintenant télédiffusé une émission dédiée basée sur mon tweet satirique et a fait de vilaines allégations sur Babar Azam sans même vérifier la source de la nouvelle (moi).@MirrorNow C’est moi qui ai commencé bf dans l’histoire de l’équipe, c’était faux. Excusez-vous auprès de Babar pic.twitter.com/OKMgD7fo4L— Dr Nimo Yadav (@niiravmodi) 17 janvier 2023

Supprimez ce tweet, l’histoire de “petit ami en équipe pour envoyer des sextos” est fausse, je l’ai fait de manière satirique.— Dr Nimo Yadav (@niiravmodi) 17 janvier 2023

Aux critiques, le compte a déclaré: «Sur une note sérieuse, à tous ceux qui disent que vous n’auriez pas dû faire cela. N’apprécie pas quand je fais ça à des gens ou à une fête que tu n’aimes pas. Deuxièmement, je ne vais voir personne ici pour RT ou aimer mon tweet en DM. Troisièmement, ce n’est pas mon travail. Les médias choisissent les nouvelles. Quatrièmement, j’utilise Twitter pour mon plaisir.”

Sur une note plus sérieuse, à tous ceux qui disent que vous n’auriez pas dû faire ça N’appréciez pas quand je fais ça à des gens ou à une fête que vous n’aimez pas Deuxièmement, je ne vais voir personne ici pour RT ou aimer mon tweet en DM Troisièmement, ce n’est pas mon travail Les médias choisissent quelles nouvelles Quatrièmement, j’utilise Twitter pour mon plaisir — Dr Nimo Yadav (@niiravmodi) 17 janvier 2023

Pendant ce temps, #WeStandWithBabar est à la mode en Inde et au Pakistan et les gens ont compris que les tweets originaux étaient satiriques ou édités.

