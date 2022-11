Babar Azam : “J’essaie de jouer comme De Villiers” | Le Pakistan se prépare pour la série de tests en Angleterre | Nouvelles du cricket

Le capitaine pakistanais Babar Azam a qualifié l’AB de Villiers d'”inspiration” derrière son succès.

Avant la série de tests du Pakistan contre l’Angleterre, Babar s’est assis avec Sky Sports’ Nasser Hussain pour discuter de son ascension vers le sommet et a raconté comment il a imité le style de jeu de l’ancienne star sud-africaine.

“Pour être honnête, mon modèle est AB de Villiers parce que je l’aime et la façon dont il joue et la façon dont il joue tous les coups”, a déclaré Babar.

“J’essaie de ressembler et de jouer comme De Villiers parce que mon idéal est tout ce qu’il est.”

“Alors, quand je le vois à la télé, le lendemain, je tente chaque coup dans les filets au sol.

“J’essaie de copier AB de Villiers et d’essayer de ressembler et de jouer comme De Villiers parce que mon idéal est tout ce qu’il est.”

L’Angleterre revient au Pakistan pour la première fois depuis 2005 et Babar attend avec impatience une série historique, mais dit que son équipe est “préparée” à tout ce que l’équipe d’Angleterre de Brendon McCullum leur lancera.

“Nous attendons avec impatience une série historique et tout d’abord, bienvenue dans l’équipe d’Angleterre”, a-t-il ajouté.

“Je connais quelques-uns des garçons déjà au format T20 et quelques nouveaux visages donc je pense qu’ils vont beaucoup l’apprécier, profiter des conditions et de l’hospitalité pakistanaise.

“Nous attendons la série avec impatience et tout le monde est prêt.”

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Brendon McCullum, a déclaré que son équipe avait l’obligation de jouer au cricket divertissant alors qu’elle retournait au Pakistan pour sa série de tests.



Bien qu’il soit l’un des meilleurs joueurs du cricket mondial, Babar a dû surmonter des “luttes” pour arriver là où il est et croit qu’au moment où il a commencé à croire en lui, il a commencé à grandir en tant que joueur.

“Je pense que lorsque je jouais avec les moins de 19 ans en Australie. Après cela, j’ai décidé de jouer au Pakistan et quand je suis arrivé dans une équipe pakistanaise, j’ai bien commencé”, a déclaré Babar.

“Mais après un an, un an et demi, j’ai eu du mal, puis mon départ n’était pas assez bon pour le Pakistan.

“Ensuite, j’ai décidé, non, je suis assez bon pour jouer pour le Pakistan et j’ai fait de mon mieux pour jouer.

“À cette époque, Mickey Arthur m’a beaucoup soutenu, il m’a donné une chance, il m’a juste demandé de jouer et de ne pas avoir de pensées négatives.

“Puis autour, je pense que la West Indies Series, j’ai marqué 300 et j’ai progressivement commencé de manière professionnelle et cohérente.”

