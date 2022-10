Babar Azam dit à l’équipe de Pak de ne pas pointer du doigt et ajoute “Don’t Worry Nawaz” dans “Ironic” Moment

Le match Inde vs Pakistan dans la Coupe du monde T20 était l’un des livres d’histoire. L’équipe indienne a remporté une victoire écrasante et les fans pakistanais de cricket ont eu un effondrement collectif sur les réseaux sociaux. L’équipe pakistanaise a frôlé la gloire mais n’a pas réussi à conclure l’affaire. Le dernier over de la rencontre à indice d’octane élevé joué par Mohammad Nawaz a produit des moments en faveur de l’Inde. Nawaz a eu 16 points à défendre. Un six déposé par Kohli a été qualifié de non-balle par les arbitres, et trois points complétés par Kohli lors du coup franc suivant ont été comptés comme trois byes bien qu’il ait été roqué par Nawaz.

Après la défaite, le capitaine pakistanais Babar Azam a réconforté l’équipe, en particulier un Nawaz secoué. Dans une vidéo partagée par le Pakistan Cricket Board, on peut entendre Azam dire : « Personne ne devrait pointer du doigt une personne, cela ne devrait pas arriver, pas dans cette équipe. En équipe nous avons perdu, en équipe nous allons gagner. Nous devons nous serrer les coudes, rappelez-vous cela. Nous avons eu de bonnes performances aussi. Regardez-les aussi. Il y a eu de très bonnes performances, mais les petites erreurs qui ont été commises, nous devons les travailler.

Quelques instants plus tard, Azam a poursuivi : « Khaas taur se, Nawaz. Tapis Ghabra. Koi masla nahi. Tu hai mera, vainqueur du match. (Surtout, Nawaz, ne t’inquiète pas. Tu es mon gagnant du match) et je croirai toujours en toi. Peu importe ce qu’il arrive. Vous gagnerez des matchs pour moi. Les efforts étaient vraiment bons. C’était un jeu de pression, mais vous l’avez pris de près. Très bien fait.” Il a ensuite conseillé à l’équipe de laisser la défaite derrière elle et de passer à travers. Cependant, de nombreux fans de cricket ont trouvé cela ironique et un peu comme un moment Michael Scott.

Ce moment a certainement joué en faveur des fans de cricket indiens qui s’en donnent à cœur joie.

