Baba, Tencent et Xiaomi soutiennent les grandes introductions en bourse aux États-Unis

La signalisation pour les services de paiement numérique Alipay by Ant Group, une filiale d’Alibaba, et WeChat Pay by Tencent sont affichées à l’extérieur d’un bureau de change à Hong Kong, Chine, le mardi 1er septembre 2020.

BEIJING – Alors que la répression anti-monopole et de sécurité des données de la Chine se glisse dans les restrictions sur les introductions en bourse aux États-Unis, l’analyse montre que certaines des plus grandes entreprises technologiques du pays sont profondément investies dans ces offres d’actions à l’étranger.

Le géant des jeux et des médias sociaux Tencent est de loin l’actionnaire dominant, avec des participations importantes dans la moitié des 25 plus grandes collectes de fonds par des sociétés chinoises émettant des American Depositary Receipts (ADR) aux États-Unis depuis 2017. C’est selon l’analyse CNBC des données accessibles au public. via Wind Information et S&P Capital IQ.

Le géant chinois du commerce électronique Alibaba détient quelques participations dans la liste des 25 sociétés, tandis que d’autres grandes sociétés technologiques chinoises comme Xiaomi, Meituan et Baidu détiennent chacune des participations dans une ou deux des actions, selon l’analyse. Les gestionnaires d’actifs américains BlackRock et Vanguard sont également apparus fréquemment, généralement avec des participations plus petites.