Baba Siddique a reçu des éloges pendant la pandémie et était ami avec des stars de Bollywood

L’ancien ministre du Maharashtra, Baba Siddique, abattu à Mumbai, était une figure populaire dans les cercles de Bollywood et avait mérité des éloges pour avoir fourni des médicaments vitaux aux patients pendant la pandémie de Covid.

Au plus fort de la pandémie, le dirigeant de 66 ans avait fourni des médicaments très recherchés aux patients dans le besoin.

Il était également connu pour ses grandes soirées Iftar auxquelles assistaient les plus grandes stars de Bollywood.

Baba Siddique avait représenté le siège de Bandra (Ouest) à trois reprises à l’assemblée du Maharashtra. Un éminent dirigeant musulman de Mumbai, il était également connu pour être proche de plusieurs stars de Bollywood, dont Salman Khan, Shah Rukh Khan et Sanjay Dutt.

Son fils Zeeshan Siddique est actuellement député du Congrès de Mumbai.

Lorsqu’il a quitté le Congrès pour rejoindre le PCN en février de cette année, Baba Siddique n’a donné aucune raison, affirmant seulement qu’« il est préférable de ne pas dire certaines choses ». Avec son adhésion au PCN, le PCN dirigé par Ajit Pawar a reçu un coup de pouce avant les élections de Lok Sabha.

Les dirigeants du NCP comptaient sur Siddique pour jouer un rôle déterminant dans le déploiement des ailes du parti à Mumbai, en particulier dans les quartiers à majorité musulmane pour les élections de la Brihanmumbai Municipal Corporation.

Siddique a été député pendant trois mandats consécutifs en 1999, 2004 et 2009. Il a été ministre d’État chargé de l’alimentation et des fournitures civiles, du travail et de la FDA au sein du gouvernement de l’État (2004-08), et a également été corporateur municipal pendant deux mandats consécutifs. .

Il a également été président et vice-président principal du comité du congrès régional de Mumbai et membre du conseil parlementaire du comité du congrès du Maharashtra Pradesh.

«Mon voyage s’est déroulé avec Indira Gandhi-Rajiv Gandhi-Sanjay Gandhi. L’actuel président du Congrès, Mallikarjun Kharge, ressemble à mon père. Mais parfois, certaines décisions doivent être prises dans la vie personnelle », avait déclaré Siddique avant de rejoindre le PCN et a remercié les militants et les dirigeants qui l’ont soutenu au cours de son parcours de 48 ans au Congrès.

Baba Siddique a été attaqué par trois hommes à Kher Nagar à Mumbai, juste devant le bureau de son fils, samedi vers 21h30, et on lui a tiré dessus. Il a été transporté à l’hôpital de Lilavati, où il a été déclaré mort.