Pour les fans d’indiepop, Baba Sehgal n’est pas un nom inconnu de l’industrie musicale. Né sous le nom de Harjeet Singh Sehgal, il est considéré comme le premier rappeur hindi au monde à faire occasionnellement des interprétations de chansons anglaises célèbres. En plus de ses remakes originaux, il est également connu pour son jeu d’acteur et sa comédie. Parfois, Baba Sehgal prend d’assaut les médias sociaux avec ses airs entraînants. Et maintenant, il est de retour avec sa version de la chanson à succès senorita de Camila Cabello et Shawn Mendes. Comme prévu, Twitter ne pouvait pas en avoir assez.

Baba Sehgal a mis en ligne une vidéo montrant trois versions de lui simultanément à l’écran. Il s’ouvre avec deux personnages de Baba Sehgal assis devant un téléviseur discutant s’ils pouvaient essayer quelque chose de nouveau cette fois. À quoi, le troisième personnage de l’intérieur de la télévision suggère qu’ils pourraient faire une reprise en hindi de Senorita, appelée « Sarita ». Le trio chante ensuite les paroles comme ‘Rakha Hai Teri Mom Ne Naam Sarita, Likhi Hai Maine Tere Liye Kavita, Surahi jaisa Galalala, Ring Main Lekar Aya Flat Bhi Sell Karaya…’ Bien que cette version de Baba Sehgal soit sortie en 2019, elle a refait surface sur les réseaux sociaux maintenant.

La légende du clip disait que pour nous c’est Senorita mais pour lui c’est Sarita. Écoutez la mélodie pleine d’entrain ici :

Il a créé un buzz en ligne et la vidéo a pris d’assaut Internet car elle a accumulé plus de 1 50 000 vues. La chanson entraînante a été appréciée des internautes qui ont exprimé leur appréciation et leur amour dans la section des commentaires.

Baba : Cela faisait longtemps que je n’avais pas entendu une si belle chanson de toi. J’ai adoré.— indranil mukherjee (@PhoenixIndranil) 24 juin 2021

Cela a changé mon humeur. J’ai fait ma journée ! — Udit Koolwal (@udit_kool) 24 juin 2021

Certains utilisateurs étaient fascinés par 3 Baba Sehgals.

Quelqu’un a écrit qu’il s’attendait à ce que Baba Seghal utilise également le mot « Barista » dans les paroles.

J’ai continué à penser que vous lanceriez « Barista » quelque part. — Trap Jepita🇮🇳 (@raxter) 24 juin 2021

Fait intéressant, une femme nommée Sarita a également commenté en disant que Baba Sehgal était son tout premier concert.

Baba !! Tu étais mon tout premier concert ! Et mon nom est Sarita 🎶 🎵— ✨Sarita✨ (@dr_saritavrao) 24 juin 2021

Certaines blagues et mèmes ont également été faits sur la mélodie.

Plus tôt, Baba Sehgal avait partagé des remakes en hindi de numéros célèbres comme Bella Caio, Rasputin, Rockabye pour n’en nommer que quelques-uns.

