De nombreuses personnes dans le monde ont perdu leur emploi à cause de la pandémie. Alors que de nombreuses entreprises ont été contraintes de fermer boutique, plusieurs employés ont été priés de partir. Parmi d’autres industries, l’industrie du divertissement en Inde et à l’étranger a également été durement touchée. Plusieurs acteurs, en particulier des stars seniors, ont eu à supporter le feu et ont eu du mal à joindre les deux bouts.

Récemment, l’émission de téléréalité controversée, l’acteur célèbre de » Bigg Boss « , Baba Khan, a parlé de ses difficultés financières.

L’acteur qui a travaillé avec la superstar de Bollywood Salman Khan dans des films tels que « Wanted », « Bodyguard », « Veer », « Jaaneman », entre autres, a déclaré qu’il était sans travail et incapable de se débrouiller seul.

Dans une interaction vidéo, Baba Khan a déclaré à Zee News : « Je suis dans cette industrie cinématographique depuis 15 ans, et tout allait bien, mais plus maintenant. »

« J’ai fait de nombreux films avec Bhaijaan comme ‘Wanted’, Veer’, ‘Jaaneman’ et aussi ‘Bigg Boss’. J’ai également travaillé avec Amitabh Bachchan dans ‘Department’, j’ai fait ‘R Rajkumar’ et j’ai également joué dans ‘Jwala Mandi’ avec Ravi Kishan à Bhojpuri… J’ai fait beaucoup de travail mais depuis que le confinement induit par COVID a été imposé, j’ai beaucoup souffert et je n’ai pas de travail », a-t-il ajouté.

Déclarant qu’il a du mal à trouver du travail en raison des rôles négatifs qu’il a joués jusqu’à présent, Baba a demandé de l’aide et a plaidé pour du travail, rien d’autre.

Il a déclaré: « Tous les jours, je sors pour travailler mais je ne trouve rien. Personne ne me donne du travail car je n’ai joué que des rôles négatifs, cela crée donc une image. Je lance un appel à tous les producteurs, réalisateurs et directeurs de casting – proposez-moi du travail , rien d’autre. »

Plus tôt, l’acteur principal Shagufta Ali s’était confié sur une crise financière majeure. Après que des informations selon lesquelles elle aurait vendu tous ses actifs pour joindre les deux bouts aient émergé dans les médias, le cinéaste Rohit Shetty et l’équipe de Dance Deewane 3 lui ont offert une aide financière.