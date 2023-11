BABA contre JD : quelle est la meilleure action technologique chinoise à acheter maintenant ?

Alors que les actions américaines sont toujours en hausse convaincant pour l’annéeactions chinoises répertorié à Shanghaiainsi que Hong Kong, sont dans le rouge. La comparaison devient encore plus sombre si l’on compare l’évolution des prix des noms technologiques, en particulier, qui ont mené le rallye du marché américain en 2023.

Alibaba (BABA) et JD.com (JD) sont en baisse respectivement de 7,1 % et 54 % depuis le début de l’année. En revanche, les actions d’Amazon (AMZN) ont augmenté de 67 % sur la période. Plus généralement, Actions technologiques chinoises sont en disgrâce auprès des investisseurs depuis que le pays a racheté Alibaba fin 2020, et a même bloqué l’introduction en bourse de sa société filiale Ant Financial – qui était sur le point de devenir la plus grande cotation jamais réalisée et dont la capitalisation boursière était supérieure à celle de JPMorgan. Chase (JPM), la plus grande banque américaine.

www.barchart.com



Les actions technologiques chinoises ont perdu la faveur

La répression technologique de 2021 et la politique controversée zéro COVID qui ont conduit à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement dans plusieurs pays développés n’ont pas non plus arrangé les choses pour les actions chinoises. Tensions structurelles persistantes entre les États-Unis et la Chine ne rendent pas non plus service aux entreprises chinoises, et de nombreux gestionnaires de fonds les trouvent désormais « non investissables ».

Pire encore, les taux de croissance économique de la Chine ont ralenti et devraient encore baisser dans les années à venir. Ajoutez à cela la crise immobilière actuelle et la crise déjà niveaux d’endettement élevés dans la deuxième économie mondiale à la discussion, et il existe de nombreuses raisons d’être baissier à l’égard des actions chinoises.

Les actions technologiques chinoises valent-elles la peine d’être examinées au milieu du krach ?

Certes, les actions chinoises sont confrontées à de multiples vents contraires, ce qui se reflète clairement dans le cours de leurs actions. Cependant, un autre aspect à considérer est que – même avec une croissance projetée du PIB de 5,4% en 2023, selon La dernière prévision du FMI – l’économie chinoise générerait une croissance supplémentaire plus importante en termes absolus que toute autre économie, et cette tendance devrait se poursuivre au moins au cours des prochaines années.

Même s’il semble que les valorisations des actions chinoises se soient détériorées structurellement suite à certaines mesures prises par le tout-puissant président Xi Jinping, à un moment donné, ces titres commenceront à paraître attractifs pour les fonds mondiaux en quête de valeur.

Les actions chinoises du commerce électronique semblent bien placées

Tandis que certaines secteurs de l’économie chinoise – en particulier l’immobilier, qui était autrefois le pilier de sa croissance – semblent être sur un terrain fragile et pourraient également avoir un effet domino sur d’autres secteurs, je pense que l’industrie chinoise du commerce électronique semble bien placée.

Premièrement, l’industrie s’aligne bien avec l’objectif du gouvernement chinois de stimuler la consommation intérieure tout en réduisant sa dépendance à l’égard de l’immobilier et des exportations. Deuxièmement, et comme c’est le cas dans toutes les grandes économies, le commerce électronique continue de croître plus que les ventes au détail globales en Chine, dans un contexte de pénétration croissante des achats en ligne.

Alibaba ou JD.com : quelle est la meilleure action chinoise à acheter ?

Il existe plusieurs sociétés de commerce électronique en Chine, notamment PDD Holdings (PDD), qui possède non seulement Pinduoduo mais aussi Temu – l’application de shopping extrêmement populaire aux États-Unis, qui concurrence la société chinoise rivale privée Shein.

Pour notre analyse, cependant, nous nous concentrerons sur BABA et JD, qui sont des pièces davantage axées sur la Chine, car elles tirent la majorité de leurs revenus de ce pays. Cependant, même si JD est presque entièrement une activité de commerce électronique, les revenus d’Alibaba sont beaucoup plus diversifiés, et l’entreprise dispose également d’un cloud important et d’une croissance croissante. intelligence artificielle (IA) opérations.

Plus tôt cette année, Alibaba a réorganisé ses activités en six divisions. qui pourraient poursuivre des inscriptions indépendantes à l’avenir. En termes de croissance, les analystes de Wall Street s’attendent à ce que les revenus d’Alibaba augmentent de 10,5 % et 9,4 % sur un an au cours des exercices 2024 (se terminant en mars 2024) et 2025, respectivement, tout en prévoyant que le bénéfice par action (BPA) augmentera de 25 % et 12 %. durant ces années.

www.barchart.com



Quant à JD, les analystes s’attendent à ce que les ventes augmentent de 3,4 % en 2023 et de 8 % en 2024. Alors que les analystes s’attendent à ce que son BPA augmente de 31 % cette année, ils prévoient que l’indicateur restera presque stable l’année prochaine.

Les analystes préfèrent BABA à JD

Les analystes de Wall Street sont plutôt optimistes à l’égard de BABA, car il bénéficie d’une note moyenne d’achat fort de la part des 14 analystes couverts. Son prix cible moyen de 141 $ représente une prime de 72 % par rapport aux prix actuels.

En revanche, JD a une note moyenne d’achat modéré de la part des analystes. Seuls 57 % des analystes le considèrent comme un achat fort, contre 85 % pour BABA.

risque récompense



Pourquoi BABA ressemble à un meilleur achat que JD

En termes de valorisation, JD se négocie à un multiple cours/bénéfice sur les 12 prochains mois de 8x, tandis que BABA se négocie à 9,2x. Aux niveaux actuels, je crois BABA est un meilleur achat que JD Pour les raisons suivantes.

Les malheurs d’Alibaba – y compris ses problèmes avec le gouvernement chinois – semblent pour la plupart être derrière nous, et la croissance de l’entreprise devrait se stabiliser à l’avenir (bien qu’à un rythme beaucoup plus lent que par le passé).

La restructuration des activités d’Alibaba ajoutera également de la valeur de déverrouillage, et la somme de la valorisation des pièces pourrait être supérieure à la valeur consolidée actuelle. Aussi, un éventuel cotation de Ant Financial aiderait BABA à monétiser sa participation, même si l’introduction en bourse pourrait ne pas avoir lieu de si tôt.

Les marchés n’apprécient peut-être pas pleinement l’incursion de l’entreprise dans l’IA, même si les entreprises technologiques basées aux États-Unis ont constaté une réévaluation significative au milieu du pivot de l’IA.

Être sûr, L’action JD semble également sous-évaluée et pourrait constituer un bon achat lorsqu’elle est considérée seule. – mais comparé à BABA, ce dernier semble être une meilleure proposition d’investissement, avec un rapport risque-récompense plus attractif.

A la date de parution, Mohit Oberoi occupait un poste dans : BABA , JD , AMZN . Toutes les informations et données contenues dans cet article sont uniquement à des fins d’information. Pour plus d’informations, veuillez consulter la politique de divulgation des graphiques à barres. ici.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont les points de vue et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.