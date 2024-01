« Baba, ce n’est pas du camping » : sur le fait d’être déplacé par la guerre israélienne contre Gaza | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Khan Younès, Gaza – Pour capter un signal de données faible pour son téléphone, Hussein Owda a dû se tenir un peu trop près d’un groupe de femmes et de filles faisant la queue pour leur tour pour utiliser les toilettes communes.

L’attente pour les toilettes peut prendre des heures certains jours, a déclaré Owda à Al Jazeera par message, mais la récompense en vaut la peine.

Le producteur de médias de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) venait de rentrer au centre de formation de son agence – où lui et sa famille sont hébergés – après avoir passé une semaine aux soins intensifs de l’hôpital Nasser avec son père, qui avait eu une grave crise cardiaque.

“J’ai eu une semaine horrible”, a déclaré Owda. « Vous connaissez la situation horrible dans laquelle nous vivons et l’effondrement des services de santé. Après une semaine à l’hôpital, j’avais besoin de prendre une douche et de me raser, et c’est devenu toute une mission.

« J’ai commencé le matin et maintenant il est 15 heures. Je devais trouver l’eau, puis allumer un feu pour la réchauffer, puis faire la queue à mon tour. Mais tu sais quoi? Ça en vaut la peine. C’est une de ces choses pour lesquelles nous n’étions pas assez reconnaissants avant cette guerre.

“Un retour à la vie primitive”

Owda et sa famille vivent parmi les milliers de personnes qui ont fui vers Khan Younis depuis le nord et les villes environnantes alors que les bombardements aériens et les opérations terrestres israéliennes les ont poussés dans une zone de plus en plus réduite.

Sa fille Lin a huit ans, son fils Mahmoud en a six et son plus jeune est Zein, un petit garçon de 16 mois.

Au centre de formation de Khan Younis, les familles sont divisées : les femmes, les filles de tous âges et les jeunes enfants dorment à l’intérieur tandis que les hommes et les garçons plus âgés dorment à l’extérieur.

« La vie est assez basique ici », a déclaré Owda. « Nous faisons du feu de bois pour pouvoir cuisiner, dormir dehors, nous déplacer à dos d’âne. C’est comme si nous remontions le temps vers un mode de vie primitif.

“Mais dans une vie primitive, on s’attendrait à avoir un peu d’intimité ou même assez d’espace pour s’étendre sur le sol et dormir, mais ce n’est pas le cas dans cette vie primitive.”

Owda a passé près de deux mois à dormir dans sa voiture qui, a-t-il souligné avec ironie, n’avait pas toutes ses vitres. Pendant la majeure partie de ces 58 jours, il allait bien. Mais une fois les pluies commencées, il a dû se démener pour trouver suffisamment de grands sacs poubelles pour couvrir les côtés béants de la voiture.

Certains moments de cette vie déplacée le frustre, comme devoir faire la queue chaque fois que lui ou l’un des enfants a besoin d’aller aux toilettes.

“C’est un peu humiliant et frustrant, oui… mais au point où autant en rire parce qu’il n’y a rien d’autre à faire.”

Joie et chagrin

Pour quelqu’un qui a perdu son appartement flambant neuf le jour où lui et sa famille ont emménagé, Owda reste de bonne humeur.

« Au cours des huit dernières années, j’ai consacré mon cœur et mon âme à un rêve : le rêve de construire mon propre appartement dans l’immeuble de ma famille », a-t-il déclaré. « Ma femme et moi avons finalisé avec joie la cuisine… et nous avons accueilli… un réfrigérateur, un four et un lave-linge. »

Mais la famille a emménagé le 7 octobre 2023, un samedi. Avant la fin de la journée, des bombes sont tombées sur leur quartier, al-Karama, et leur nouvelle maison a été endommagée.

Ils ont couru vers la maison de sa belle-famille, dans l’espoir d’y être en sécurité pendant un moment. C’est alors qu’Owda reçut sa première nouvelle tragique : son meilleur ami avait été tué par un bombardement israélien, ainsi que toute sa famille.

Le 13 octobre, la famille était en route vers le sud. Une nuit, alors qu’ils étaient sur la route, ils s’installèrent pour dormir du mieux qu’ils purent et Owda commença à parler à son aînée, sa fille Lin.

Adoptant une voix faussement sérieuse, il lui a demandé ce qu’elle pensait du voyage de camping de la famille et l’a écouté avec autant de sérieux qu’elle a répondu catégoriquement que ce n’était certainement pas du camping.

« Baba, ce n’est pas du camping, absolument pas », dit-elle depuis son perchoir sur une table où elle et Mahmoud étaient assis. alors que le bourdonnement constant des drones israéliens remplissait le ciel nocturne. « Écoutez, il n’y a pas de belle forêt autour de nous, nous n’avons pas de tente, nous n’avons pas de lampes de poche. Ce n’est pas comme ça que ça se passe.

“Nous n’avons pas de feu de camp pour nous éclairer ou pour griller des guimauves”, a-t-elle conclu en baissant la tête pour que son visage soit au même niveau que celui de son père et le téléphone qu’il tenait pour enregistrer leur conversation afin qu’il puisse revoyez-le.

Perdre tout sentiment

Au début de leur déplacement, dit Owda, Lin, Mahmoud et Zein étaient terrifiés par le bruit des bombes et des avions qui volaient au-dessus de leur tête, mais maintenant ils ne semblent plus réagir autant.

« En fait, personne ne semble vraiment réagir beaucoup, tout est devenu normal, ce que nous vivons. Personne ne peut penser à l’avenir ni même à ce qu’il veut faire demain. Nous sommes tous en mode survie », a déclaré Owda.

«Je pleurais facilement», a-t-il poursuivi. « Si je voyais un enfant triste ou tout autre moment touchant, je pleurerais. Mais je n’ai pas versé une seule larme depuis le début de cette guerre.

« Nous avons perdu notre maison, j’ai perdu 11 membres de ma famille élargie, je vis cette vie humiliante qui est la plus éloignée que l’on puisse imaginer de ce que devrait être la « vie ».

“Mais je suppose que si nous voulons voir le verre à moitié plein, je devrais dire que j’ai perdu 20 kg (44 lb) sans régime spécial.”

“Je ne suis pas aussi durement touché”

Le travail d’Owda consiste à produire des reportages médiatiques pour l’UNRWA, mettant en lumière le sort des autres Palestiniens déplacés et leurs souffrances à la lumière du manque de sécurité, d’abris, de nourriture, d’eau et de soins de santé.

En tant que tel, il parle toujours aux autres, cadre leur vie et essaie de capturer tout ce qu’ils vivent en quelques centaines de mots et quelques photos. Et ce qu’il voit l’a profondément marqué.

« Écoute, je ne suis pas si mal, tu sais, » dit-il. « Je suis toujours payé, on peut se débrouiller. Si mes enfants ont besoin de fruits frais, je peux me permettre de payer la somme insensée de 30 $ par pomme qui est demandée ces jours-ci.

« Tant de gens autour de moi à qui je parle n’ont pas d’argent. La faim et le désespoir ici sont profonds et abjects. Imaginez quelqu’un qui travaille pour le gouvernement ou comme journalier. Imaginez dans quel genre de futilité ils vivent.