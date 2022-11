« Baba », 70 ans, épouse une femme de 19 ans au Pakistan

L’amour ne connaît sûrement pas de limites et cette histoire d’amour virale d’un couple pakistanais qui a bravé le contrecoup pour avoir ignoré la barrière de l’âge en est un témoignage. Le couple identifié comme étant Liaquat Ali, 70 ans, et Shumaila Ali, 19 ans, ont attiré une attention massive sur les réseaux sociaux après que leur histoire d’amour a été partagée par le YouTuber pakistanais Syed Basit Ali. Shumaila, qui s’est mariée avec un homme de près de 50 ans son aîné, a rencontré son mari lors de promenades matinales décontractées.

Le couple originaire de Lahore affirme qu’ils faisaient leur routine quotidienne de promenade matinale lorsque le destin les a réunis. Liaquat qui aimait Shumaila, dans le but d’impressionner le jeune, a décidé de chanter une chanson alors qu’elle courait derrière l’homme. C’est le doux bourdonnement des chansons qui a lancé leur histoire d’amour et maintenant ils sont mariés. La jeune fille de 19 ans, tout en partageant ses opinions sur l’amour, a affirmé qu’il ne connaissait définitivement pas de frontières et que l’âge n’en était certainement pas un pour eux. Elle a dit : « On ne voit pas l’âge dans l’amour. Cela arrive tout simplement.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait du mal à convaincre ses parents d’épouser Liaquat, la jeune fille a admis qu’ils avaient soulevé une objection à leur relation, mais la famille a rapidement surmonté ses réserves et le reste appartient à l’histoire. “Mes parents se sont opposés un moment mais nous avons réussi à les convaincre”, a-t-elle poursuivi.

Liaquat, l’homme de 70 ans qui partage la même opinion sur l’amour que sa femme a déclaré qu’il était “jeune de cœur”. Selon lui, ce qui compte, c’est que les personnes légalement autorisées à se marier puissent se marier avec les personnes qu’elles désirent. “L’âge n’est pas un facteur en matière de romance. Il ne fait aucun doute que quelqu’un est vieux ou jeune. Quiconque est légalement autorisé à se marier peut se marier”, a-t-il déclaré.

Le couple est très amoureux et heureux ensemble. Liaquat affirme également qu’il adore tellement la cuisine de sa femme qu’il a cessé de manger au restaurant depuis son mariage.

