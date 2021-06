Baarish Ban Jaana : Hina Khan et Shaheer Sheikh jouent les ex-amants dans ce numéro romantique – Regardez ! | Actualités musicales

New Delhi: Le clip des acteurs Shaheer Sheikh et Hina Khan Baarish Ban Jaana est enfin sorti et les fans du duo sont au-dessus du nuage neuf.

Dans ce numéro romantique, Hina Khan et Shaheer Sheikh incarnent des célébrités populaires qui viennent de rompre mais se retrouvent pour un projet de travail dans la pittoresque vallée du Cachemire.

Tout en accomplissant leurs engagements professionnels, les ex-flammes ne peuvent s’empêcher de penser à leur histoire d’amour passée.

Découvrez la vidéo musicale :

La chanson est composée par Payal Dev et les paroles sont écrites par Kunaal Vermaa. Stebin Ben et Payal Dev ont chanté la chanson. Vyrl Orignals est le producteur de la vidéo.

La vidéo a reçu plus d’un million de vues quelques heures après sa sortie.

Plus tôt, Hina et Shaheer ont utilisé leurs réseaux sociaux respectifs pour partager incroyables vidéos dans les coulisses de ‘Baarish Ban Jaana’. Le BTS nous a donné un aperçu de la camaraderie que partagent les acteurs.

Côté travail, Shaheer sera ensuite vu dans la troisième saison de l’émission populaire « Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bhi » face à Erica Fernandes. Les projets à venir de Hina Khan ne sont pas encore connus.