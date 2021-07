Baaeed pourrait attendre Goodwood | Nouvelles de course

Le Celebration Mile et le Prix Jacques le Marois font partie des options envisagées pour le très excitant Baaeed.

En l’espace d’un peu plus d’un mois, l’enfant de trois ans formé par William Haggas a fait ses débuts gagnants à Leicester, a dominé ses rivaux dans une épreuve novice à Newmarket et est revenu au cours de juillet pour claquer des poulains talentueux comme Maximal et One Ruler. dans la société cotée la semaine dernière.

Si une sortie à Glorious Goodwood dans le Group Three Thoroughbred Stakes n’est pas à exclure, le poulain de Sea The Stars semble avoir plus de temps pour se remettre de ses récents efforts avant d’être à nouveau renforcé en classe.

Angus Gold, directeur de course pour les propriétaires Shadwell Estate, a déclaré: « Je pense que Baaeed est un très bon cheval, espérons-le.

« Je n’en ai pas encore discuté avec William, mais je pense que Goodwood va venir trop tôt.

« Il a disputé trois courses assez rapidement – il est passé d’une première victoire il y a un mois à un impressionnant vainqueur de Listed en peu de temps.

« Il y a le Celebration Mile à Goodwood fin août, ou s’il (Haggas) voulait aller plus loin, il y a le Prix Jacques le Marois à Deauville, mais tous les mêmes problèmes s’appliquent pour se rendre en France ces jours-ci.

« J’attends de discuter avec William une fois qu’il aura bien regardé le cheval et voir ce qu’il en pense. Il pourrait se retourner et dire » il a l’air bien, allons à Goodwood « . Il parlait du groupe trois course sur un mile (Thoroughbred Stakes).

« Cependant, il a dit qu’il ne voulait pas en faire trop parce que le cheval est dans une excellente position en ce moment. Il pourrait être le meilleur enfant de trois ans que nous ayons à l’entraînement, nous devons donc faire le bon choix chose par lui. »

Baaeed est l’un des trois prometteurs de l’équipe Shadwell.

Mandoob de Brian Meehan a couru avec beaucoup de crédit lorsqu’il a terminé deuxième au Bahreïn Trophy la semaine dernière à Newmarket, tandis que Mohaafeth, le vainqueur de Royal Ascot entraîné par Haggas, est en route pour les Sky Bet York Stakes samedi semaine.

Moshaawer, quant à lui – qui est formé par Roger Varian et récemment impressionné lors d’un événement mineur à Doncaster – est considéré comme un candidat possible à St Leger.

« Mandoob a très bien couru et c’est un très bon cheval », a déclaré Gold.

« Il n’a jamais été un grand moteur à des allures plus lentes, alors Brian doit être prudent avec lui – ce n’est pas un cheval que nous pouvons courir tous les jours de la semaine et sur un terrain rapide.

« Nous espacerons ses courses et chercherons la meilleure opportunité quelque part sur une belle piste. C’est le début de sa carrière, mais il a beaucoup de talent et c’est quelqu’un à espérer si nous pouvons le garder en un seul morceau.

« Mohaafeth se dirige vers York, tout va bien. Il a travaillé mardi matin et semble en bonne forme.

« Ces choses ne sont jamais faciles. Mais le scénario idéal serait qu’il gagne la prochaine fois, et nous pourrons ensuite regarder le Juddmonte International.

« Je pense que Moshaawer est un cheval qui s’améliore – nous avons toujours espéré qu’il le serait. Il a eu des problèmes insignifiants avec une fracture de stress et d’autres choses, et c’est un travail en cours.

« Est-ce qu’il va se transformer en un cheval Léger ? Je pense que l’idée était de lui donner une autre course à la fin de ce mois, et s’il devait gagner cela, vous pourriez regarder le Grand Voltigeur à York et nous pourrions voir s’il a la classe pour être un cheval Léger ou non.

« Je pense qu’il fera un bon cheval restant l’année prochaine. »