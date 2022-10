BA. 275.2 : la nouvelle sous-variante d’Omicron peut échapper à presque tous les anticorps protecteurs : étude

Une nouvelle étude de chercheurs suédois suggère que le monde pourrait connaître une augmentation spectaculaire des cas de COVID-19 cet hiver en raison de nouvelles mutations créant des variantes qui pourraient éviter l’immunité contre les vaccins ou les infections antérieures.

La variante BA.2.75.2, l’un des derniers développements de la lignée Omicron de COVID-19, peut échapper à la majorité des anticorps neutralisants dans le sang, selon l’étude, et est également résistante à plusieurs traitements antiviraux à base d’anticorps monoclonaux qui ont été créés. pour soigner les malades du COVID-19.

Les mutations qui rendent cela possible dans BA.2.75.2 apparaissent dans d’autres variantes à mesure que le virus continue de se développer et d’évoluer, selon les chercheurs – et on ne sait toujours pas si les vaccins bivalents fourniront une immunité plus robuste contre cette variante particulière.

L’étude, publiée jeudi dans le Lancet Infectious Diseases, a examiné trois sous-variantes d’Omicron et a constaté que bien que les vaccins offrent encore une certaine protection contre eux, certaines variantes sont meilleures que d’autres pour échapper aux anticorps.

“Bien que l’immunité aux anticorps ne soit pas complètement disparue, BA.2.75.2 a présenté une résistance bien plus spectaculaire que les variantes que nous avons précédemment étudiées, en grande partie en raison de deux mutations dans le domaine de liaison au récepteur de la protéine de pointe”, a déclaré Ben Murrell, auteur correspondant et assistant. professeur au Département de microbiologie, tumeur et biologie cellulaire de l’Institut Karolinska, a déclaré dans un communiqué de presse.

Actuellement, le BA.5 est l’une des variantes les plus dominantes en Amérique du Nord, selon l’étude. Selon les données les plus récentes de l’Agence de la santé publique du Canada, BA.5 et BA.4 dominent actuellement au Canada. De plus, l’Organisation mondiale de la santé surveille d’autres variantes, notamment BA.2.75.

BA.2.75.2 est la dernière mutation de BA.2.75. Des recherches antérieures ont montré que BA.2.75 n’est pas aussi efficace que BA.5 pour échapper aux anticorps, mais BA.2.75.2 a des mutations supplémentaires qui ont incité les chercheurs à s’asseoir et à en prendre note.

Plusieurs mutations spécifiques au sein de la variante BA.2.75.2 avaient déjà été associées à un pourcentage d’échappement plus élevé dans les variantes précédentes, selon l’étude. Mais BA.2.75.2 combine des mutations d’une manière qui pourrait le rendre potentiellement beaucoup plus infectieux.

Un diagramme accompagnant la recherche a mis en évidence des différences structurelles dans le domaine de liaison au récepteur entre BA.2 et BA.2.75, ainsi que des différences entre BA.2.75 et BA.2.75.2 afin de montrer comment cette variante a continué à muter.

Et les chercheurs disent que BA.2.75.2 est loin de la forme finale de COVID-19.

“Nous savons maintenant qu’il ne s’agit que d’une constellation de variantes émergentes avec des mutations similaires qui finiront probablement par dominer dans un avenir proche”, a déclaré Murrell. “Nous devrions nous attendre à ce que les infections augmentent cet hiver.”

Pour examiner la variante dans un contexte réel, les chercheurs ont utilisé des échantillons de sang provenant d’environ 75 donneurs qui ont été prélevés à trois intervalles : en 2021 avant l’émergence d’Omicron et deux fois en 2022 après une augmentation des cas et le déploiement de la troisième dose de vaccin.

“Dans les trois moments, la neutralisation de BA.2.75.2 par les anticorps sériques était significativement plus faible que toutes les autres variantes testées”, indique l’étude.

Ils ont observé que deux mutations qui distinguaient BA.2.75.2 de BA.2.75 “contribuaient à la résistance significativement améliorée” de la nouvelle variante.

Les chercheurs ont également examiné si une variété de traitements précliniques par anticorps monoclonaux disponibles en Suède étaient capables de neutraliser les variantes BA.2.75.2, BA.4.6 et BA.2.10.4.

Ces traitements sont principalement utilisés pour ceux qui présentent un risque élevé de développer une maladie grave s’ils contractent le COVID-19.

Un traitement appelé cilgavimab était efficace contre BA.2.10.4, tandis qu’un autre appelé sotrovimab a montré de faibles résultats contre BA.2.75.2 et BA.2.10.4, avec de meilleurs résultats contre BA.4.6.

Un seul traitement, le bebtélovimab, a été capable de neutraliser “puissamment” le BA.2.75.2 et les autres variantes, ont découvert les chercheurs.

Le bebtélovimab, qui a été développé par un laboratoire de Vancouver en collaboration avec une société américaine, a été approuvé pour utilisation aux États-Unis, mais pas encore au Canada.

Le communiqué a noté que les scientifiques ne savent toujours pas si cette variante augmentera les hospitalisations en hiver, mais les preuves suggèrent que si BA.2.75.2 commence à circuler davantage, ces régions pourraient certainement voir plus de cas en raison de la capacité accrue de cette variante à conquérir. le bouclier protecteur des vaccins ou d’une infection antérieure.

Les chercheurs espèrent que les nouveaux vaccins bivalents, qui ont été modifiés pour inclure une protection contre les premières variantes d’Omicron, pourraient fournir des anticorps plus robustes pour bloquer ces nouvelles variantes, mais les scientifiques ne disposent pas encore de suffisamment de données.

“Nous nous attendons à ce qu’ils soient bénéfiques, mais nous ne savons pas encore à quel point”, a déclaré Murrell.