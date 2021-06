B-Town offre à Neena Gupta des vœux d’anniversaire réconfortants ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur vétéran Neena Gupta a eu un an de plus vendredi. Faisant en sorte que sa mère se sente spéciale le jour de son anniversaire, la créatrice de mode Masaba Gupta est allée sur Instagram et a partagé un post adorable. « Défiant l’âge, enfreignant les règles et indifférente à ce que le monde a à dire… tout en s’amusant beaucoup ! C’est Neena Gupta et c’est son anniversaire aujourd’hui. Joyeux anniversaire maman », a posté Masaba avec une photo souriante de Neena.

Soni Razdan, l’amie proche de Neena et acteur vétéran, a également écrit un souhait d’anniversaire pour le premier sur les réseaux sociaux. « Joyeux anniversaire, meilleur ami pour toujours. Bonne année. Puissiez-vous aller de mieux en mieux. Et puissions-nous continuer nos voyages quand nous le pouvons aussi longtemps que nous le pouvons », a écrit Soni sur Instagram.

Neena a également reçu des messages d’anniversaire spéciaux de ses co-stars de « Badhaai Ho », Ayushmann Khurrana et Gajraj Rao. Ayushmann a posté une photo de Neena Gupta de ses premiers jours dans l’industrie du divertissement. « Joyeux anniversaire Neenaji », a écrit Ayushmann sur Instagram Story. « Neenaji, saalgirah mubarak », a posté Gajraj.

Neena séjourne actuellement dans sa maison à Mukteshwar, Uttarakhand.

En parlant de sa vie professionnelle, elle fait partie du cinéma indien depuis plus de quatre décennies.

Elle a fait ses débuts avec « Adharshila » en 1982, et depuis lors, elle n’a jamais regardé en arrière. La star vétéran avait même remporté le National Award pour « Woh Chokri » en 1994. Cependant, c’est la série télévisée « Saans » qui l’a rendue célèbre. En 2017, elle a choqué tout le monde lorsqu’elle a annoncé qu’elle n’avait plus de travail. .

Postez cette révélation, Neena, a mis en sac des films comme « Veere Di Wedding » et « Badhaai Ho ». Elle a récemment été vue dans ‘Sardar ka Grandson’ et ‘Sandeep aur Pinky Faraar’. Elle a également écrit son autobiographie `Sach Kahun Toh`.