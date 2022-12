B Savitha Shri prend la tête de l’épreuve féminine

La joueuse indienne adolescente B Savitha Shri a réalisé une belle performance pour prendre la tête avec Zhongyi Tan (Chine) et Aleksandra Goryachkina avec 6,5 points après le huitième tour de l’épreuve féminine des Championnats du monde d’échecs rapides FIDE mardi.

Savitha Shri, 15 ans, qui était à 2,5 points (deux victoires, un nul et une défaite) a été la star du jour, affichant quatre victoires consécutives pour rejoindre Tan et Goryachkina au sommet.

La joueuse indienne a commencé la journée avec une victoire sur Zarina Nurgaliyeva (Kazakhstan) avant de remporter des victoires sur l’Iranienne Sarasadat Khademalshareieh, Antonaneta Stefanova (Bulgarie) et Bela Khotenashvili (Géorgie).

Pendant ce temps, la meilleure joueuse indienne et tête de série n ° 7, Koneru Humpy, a surmonté une défaite contre l’Arménienne Elina Danielian lors du premier match de la journée pour récolter 2,5 points lors des trois tours suivants avec quelques victoires pour porter son total à 6.

Ce fut une journée modeste pour les autres femmes indiennes car D Harika (six têtes de série) n’a pu marquer qu’une seule victoire dans la journée pour être à la 36e place tandis que Padmini Rout (33e) et Tania Sachdev (52e) ont continué à lutter après huit tours.

Dans la section ouverte, le jeune GM indien Arjun Erigaisi après quatre victoires le premier jour, a connu des fortunes diverses. Il a remporté deux victoires, dont des victoires impressionnantes sur les Français Maxime Vachier-Lagrave et Anish Giri dans les manches 9 et 7 respectivement, tandis qu’il a été battu par Vladimir Fedoseev et le jeune Allemand Vincent Keymer.

Erigaisi est à 6,5 points et en troisième position avec cinq autres. Son compatriote Nihal Sarin avec six points est quatrième ex aequo.

Le No.1 mondial Magnus Carlsen (Norvège) avec 7,5 points est en tête, un demi-point devant Fedoseev et trois autres – Keymer et Nodirbek Abdusattorov, le champion en titre.

Vidit Santosh Gujrathi (22e tête de série), l’Indien le mieux noté de la mêlée, est à la 21e place après avoir marqué cinq points tandis que l’expérimenté Surya Shekhar Ganguly avec un nombre égal de points est 23e.

Au total, 15 Indiennes sont en lice dans l’épreuve ouverte tandis que cinq participent à l’épreuve féminine.

Le championnat du monde de blitz aura lieu le 30 décembre après la fin du tournoi rapide de 13 rondes le 29 décembre.

