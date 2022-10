B Sai Praneeth et Aakarshi Kashyap décrochent les titres en simple masculin et féminin aux Jeux nationaux

La tête de série B Sai Praneeth de Telangana et Aakarshi Kashyap de Chhattisgarh ont produit des performances exceptionnelles pour remporter respectivement les médailles d’or en simple hommes et femmes aux Jeux nationaux ici jeudi.

Alors que Praneeth, ancien médaillé de bronze aux championnats du monde, a dû travailler dur pour sa victoire 21-11 12-21 21-16 sur Mithun Manjunath du Karnataka lors de la finale du simple messieurs, Aakarshi a battu la tête de série Malvika Bansod du Maharashtra 21-8 22- 20 dans l’affrontement au sommet du simple féminin.

Le succès de Praneeth, 30 ans, a permis à Telangana de remporter trois médailles d’or en badminton. Ils avaient remporté les titres par équipe mixte et en double féminin plus tôt.

Praneeth a dominé le match d’ouverture, prenant une avance de 8-2 et ne regardant jamais en arrière. Cependant, Mithun est revenu plus fort dans le deuxième match mais n’a finalement rien pu faire d’autre que reconnaître qu’il était dominé.

“Une fois que le match a commencé à s’éloigner de moi, je l’ai joué cool pour me concentrer pour le troisième match”, a déclaré Praneeth.

Mithun a suivi le rythme de Praneeth pendant la majeure partie du troisième match, mais le militant expérimenté en a fait assez pour réprimer le défi de son jeune adversaire.

“Une fois que j’ai pris les devants à 16-15, j’ai joué la sécurité. J’ai vu que Mithun était fatigué et je venais de mettre le volant », a déclaré Praneeth, qui a terminé le match avec un smash.

Plus tôt, la deuxième tête de série Aakarshi a dominé le match d’ouverture de la finale du simple féminin contre une Malvika erratique, qui avait besoin de temps pour trouver son rythme.

La tête de série Malvika a bien commencé le deuxième match, ouvrant une avance de 8-4. Aakarshi a riposté en gardant le volant en jeu plus longtemps et a réduit l’écart à 9-9.

Cependant, Malvika n’était pas disposée à baisser sa garde et à plier cette fois-ci. Elle a maintenu la pression sur son adversaire et a de nouveau pris une avance de 18-14 et à ce stade, il semblait que le match pouvait être décisif.

Mais Aakarshi a changé le rythme des échanges, a poussé Malvika sur le coin du revers et a empoché six points consécutifs pour créer deux balles de match.

Malvika a bien fait d’en sauver deux, mais Aakarshi en a créé un troisième avec un smash sur toute la ligne, puis a conclu la couronne avec une chute croisée pour décrocher la première médaille d’or de son état.

Le duo Telangana de N Sikki Reddy et Gayatri Gopichand a décroché l’or en double féminin en battant les champions nationaux Ashwini Bhat et Shikha Gautam du Karnataka 21-14 21-11 dans une finale déséquilibrée.

PS Ravikrishna et Sankarprasad Udaykumar du Kerala ont remporté la médaille d’or du double masculin en battant Hariharan Amsakarunan et R Ruban Kumar 21-19 21-19.

Ashwini Ponnappa et K Sai Prateek du Karnataka ont commencé leur voyage en double mixte avec une confortable victoire 21-16 21-13 sur Rohan Kapoor et Kanika Kanwal de Delhi.

Résultats:

Simple dames : Aakarshi Kashyap (Chhattisgarh) contre Malvika Bansod (Maharashtra) 21-8 22-20.

Double dames : N Sikki Reddy/Gayatri Gopichand (Telangana) contre Shikha Gautam/Ashiwini Bhat (Karnataka) 21-14 21-11.

Simple messieurs : B Sai Praneeth (TS) contre Mithun M. (KTK) 21-11 12-21 21-16.

Double messieurs : Ravikrishna PS/Sankarprasad Udayakumar(KER) contre Hariharan Amsakarunan/Ruban Kumar(TN) 21-19, 21-19.

Double mixte : Sai Pratheek/Ashwini Ponnappa (Karnataka) contre Rohan Kapoor/Kanika Kanwal (Delhi) 21-15 21-13.

