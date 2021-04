Manchester City a atteint les demi-finales de la Ligue des champions pour la première fois sous Pep Guardiola après avoir battu le Borussia Dortmund 2-1 en Allemagne, remportant le match nul 4-2 au total.

Avec un avantage de 2-1 dès le match aller, City ne savait pas s’il fallait coller ou tordre dans les premiers stades et a été surpris par une frappe fantastique de Jude Bellingham, 17 ans, qui est devenu le plus jeune buteur anglais des Champions. Ligue.

Guardiola a vu son équipe de la ville éliminée en quart de finale au cours des trois dernières saisons et devait redouter le pire, mais Emre Can a donné aux visiteurs une bouée de sauvetage lors du traitement d’un centre. Riyad Mahrez est rentré du point de penalty (55e) avant que Phil Foden ne martèle en une seconde (75e) du bord de la surface pour marquer la victoire.

City, dont la quête d’un Quadruple sans précédent perdure, affrontera désormais le Paris Saint-Germain dans les quatre derniers.

Notes des joueurs Borussia Dortmund: Hitz (6), Morey (6), Akanji (6), Hummels (6), Guerreiro (6), Emre Can (5), Dahoud (7), Bellingham (8), Reus (7), Knauff (6) , Haaland (6) Sous-marins: Reyna (6), Brandt (6) Man City: Ederson (7), Walker (7), Stones (6), Dias (7), Zinchenko (7), Rodri (7), Gundogan (7), De Bruyne (8), Mahrez (8), Foden (8) , Bernardo (7) Sous-marins: Sterling (6) ou Homme du match: Kevin De Bruyne

Comment les Quadruple chercheurs de Pep ont gardé le rêve vivant …

Les échecs précédents à ce stade ont marqué les esprits des joueurs de City dans les premiers stades. Mahmoud Dahoud a eu la première occasion sérieuse avec une frappe puissante de l’extérieur de la zone alors que City jouait au football de possession sans but.

Bellingham a ensuite puni ce début bâclé avec un moment qui l’a complètement catapulté dans le grand temps.

Actualités de l’équipe Marco Reus et Mats Hummels étaient tous les deux des doutes après avoir été remplacés dans leur match de Bundesliga ce week-end, mais les deux ont commencé. Il n’y avait pas de Jadon Sancho cependant – l’ancien jeune de City est de retour à l’entraînement après avoir raté le match aller mais n’était pas tout à fait prêt.

Pep Guardiola a renvoyé Ruben Dias, Kevin De Bruyne, Rodri, Ilkay Gundogan, Riyad Mahrez et Phil Foden à son onze de départ après avoir reposé le sextuor ce week-end.

Le milieu de terrain anglais a montré un excellent contrôle en saisissant un ballon lâche et en changeant intelligemment de pied pour capturer un tir dans le coin supérieur. Ederson a mis les doigts dessus, mais il n’y avait pas moyen d’arrêter un tir qui a égalisé l’égalité et a donné à Dortmund l’avantage sur la règle des buts à l’extérieur.

Kevin De Bruyne a ensuite fait trembler la barre transversale après avoir repris possession de manière déterminée, mais une défense infatigable de Dortmund a tenu jusqu’à la mi-temps.

City a finalement repris le contrôle de l’égalité 10 minutes après le début de la seconde période après que Can ait été pénalisé pour handball.

L’ancien milieu de terrain de Liverpool a fait valoir qu’il avait dirigé le ballon sur son bras, mais le prix du coup de pied a été retenu après une longue révision du VAR. Mahrez ne s’est pas trompé sur place pour égaliser dans la nuit et mettre City en tête au total.

City a eu l’occasion de frapper sur la contre-attaque mais encore une fois leur jeu manquait de la décision habituelle dans le dernier tiers. Mats Hummels s’est dirigé de justesse sur un coup franc de Marco Reus, mais les hôtes sont devenus étirés avec Foden une influence toujours croissante sur le jeu.

Quelques instants après que De Bruyne ait forcé Marwin Hitz à effectuer un bel arrêt, Foden a enlevé le match à Dortmund.

D’un coin court, le ballon a été envoyé à Foden sur le bord de la surface et le joueur de 20 ans a visé et a frappé un joli tir qui a rebondi devant Hitz à l’intérieur du poteau proche.

Il a célébré sauvagement avec Guardiola sur la ligne de touche alors que City se rapprochait de la création de l’histoire et de l’obtention de cette insaisissable couronne de la Ligue des champions.

Homme du match: Kevin De Bruyne

L’influence de De Bruyne a été essentielle pour retourner ce match en faveur de Manchester City. C’était la même chose au match aller. Il n’y avait pas d’implication de but clé cette fois-ci car Foden et Mahrez produisaient les marchandises aux grands moments du match, pourtant, De Bruyne était le maître des marionnettes de la performance de City, jouant dans un faux neuf puis chutant plus profondément à mesure que le match avançait. . Il n’y a pas beaucoup de meilleurs joueurs dans le football mondial que ce joueur spécial.

Une mention spéciale doit aller aux deux jeunes Lions sur le terrain. Bellingham a tout donné dans les 60 premières minutes phénoménales où sa ténacité et sa capacité de passe se sont démarquées, tandis que l’affichage soyeux de Foden sur l’aile gauche de la ville a montré qu’il y avait de bonnes raisons pour lesquelles il est maintenant préféré à Raheem Sterling. L’avenir est radieux pour l’Angleterre, c’est certain.

Statistiques Opta

Après que le Bayern Munich et le RB Leipzig aient disputé les demi-finales de l’UEFA Champions League la saison dernière, aucune équipe allemande n’a atteint les quatre dernières cette saison. En effet, deux équipes anglaises (Chelsea et Man City) apparaîtront en demi-finale pour la deuxième fois lors des trois dernières campagnes (Liverpool & Spurs en 2018-19).

Guardiola a atteint sa huitième demi-finale de la Ligue des champions de l’UEFA, désormais la plus conjointe de l’histoire de la compétition parmi tous les managers, aux côtés de Jose Mourinho.

Le Borussia Dortmund a désormais marqué lors de chacun de ses 40 derniers matches toutes compétitions confondues (82 buts), seuls ses homologues allemands, le Bayern Munich (65), sur une plus longue série de buts de toutes les équipes dans les cinq meilleures ligues européennes.

Agé de 17 ans et 289 jours, Bellingham du Borussia Dortmund est devenu le deuxième joueur à atteindre 10 matches en UEFA Champions League avant d’avoir 18 ans, après Youri Tielemans en 2014; Le précédent plus jeune joueur anglais à avoir atteint 10 matchs était Theo Walcott (18 ans et 341 jours en 2008).

Foden n’est que le deuxième joueur de moins de 21 ans à marquer dans les deux manches d’un quart de finale de l’UEFA Champions League (ou plus tard), après Kylian Mbappe en 2016-17 pour Monaco, également contre le Borussia Dortmund, qui avait 18 ans.

Tirage en demi-finale

Premiers pas: 27/28 avril | Match retour: 4/5 mai

Paris Saint-Germain vs Manchester City

Real Madrid contre Chelsea

Et après?

Manchester City fait face à un autre marqueur clé sur sa route vers le quadruple alors qu’il affrontera Chelsea lors d’une demi-finale de la FA Cup à Wembley samedi, à 17h30.

Dortmund a sept points de retard dans la course pour les quatre premiers en Allemagne et affrontera le Werder Brême samedi, à 12h30.