B Dortmund 1 – 0 Chelsea

Le brillant but d’échappée de Karim Adeyemi pour le Borussia Dortmund signifie que Chelsea a un déficit de 1-0 à combler après le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

L’équipe de Graham Potter a eu les meilleures chances dans une atmosphère bruyante en Allemagne, mais Thiago Silva s’est vu refuser un but pour le handball et Joao Felix a frappé la barre transversale alors qu’il était bien placé. La course en solo d’Ademeyi a puni leur débauche antérieure juste après l’heure de jeu.

C’était cruel sur Chelsea compte tenu de leur performance. Une fois derrière, ils ont poussé fort pour l’égalisation et se sont rapprochés lorsque Kalidou Koulibaly a vu son tir féroce dégagé de la ligne par Emre Can. Mais ils doivent maintenant revenir de derrière à Stamford Bridge pour progresser.

La défaite de la nuit signifie que Chelsea n’a gagné qu’une seule fois en neuf matches depuis le début de l’année et bien que Potter ait été encouragé par une partie de ce qu’il a vu, c’était une preuve supplémentaire que c’est une équipe qui trouve toujours des moyens de ne pas remporter la victoire.

Notes des joueurs Borussia Dortmund : Kobel (8), Wolf (6), Sule (7), Schlotterbeck (7), Guerreiro (6), Emre Can (7), Adeyemi (8), Bellingham (7), Salih Ozcan (7), Brandt (7 ), Haller (6). Sous-titres : Modeste (5), Ryerson (6), Bynoe-Gittens (6). Chelsea : Kepa (5), James (7), Thiago Silva (6), Koulibaly (6), Chilwell (6), Loftus-Cheek (6), Fernandez (6), Havertz (6), Ziyech (5), Joao Félix (7), Mudryk (6). Sous-titres : Mont (6), Cucurella (5). Joueur du match : Karim Adeyemi

Comment Dortmund l’a gagné dans la nuit

L’assouplissement des restrictions en été qui nécessitait auparavant l’installation de sièges temporaires sur le vaste Sudtribune pour la compétition européenne signifiait que les huitièmes de finale de la Ligue des champions avaient droit à l’expérience complète de Dortmund.

La terrasse était bondée plus d’une heure avant le coup d’envoi, une cacophonie de huées saluant les joueurs de Chelsea pour leur échauffement sans parler du match lui-même. Avec une confiance fragile, une cohésion naissante, cela constituait un test redoutable pour l’équipe de Potter.

Nouvelles de l’équipe Graham Potter a apporté trois changements à l’équipe de Chelsea qui a fait match nul avec West Ham ce week-end. Arrivent Kalidou Koulibaly, Hakim Ziyech et Ben Chilwell. Benoit Badiashile, Noni Madueke et Marc Cucurella sont sortis.

Ils ont joué en contre-attaque en première mi-temps mais il y avait des occasions. Thiago Silva s’est vu refuser un but pour le handball sur le coup franc gauche de Reece James avant que Joao Felix ne rate deux excellentes occasions de donner l’avantage à Chelsea à la pause.

Le premier a vu son tir mesuré voler au-dessus de la barre. Le second, sur son pied gauche plus faible, est revenu de la barre transversale après avoir été mis en place par Kai Havertz. Avec le rapide Mykhailo Mudryk, Chelsea avait l’air puissant avec de l’espace pour courir mais ne pouvait pas le faire compter.

Image:

Joao Felix a produit une brillante performance pour Chelsea mais n’a pas pu trouver l’arrivée





Dortmund, malgré toute sa possession de balle en première mi-temps, avait peu de choses à faire pour Kepa Arrizabalaga, le tir de Sébastien Haller sur l’angle étant aussi proche que possible. Commandés par le combatif Jude Bellingham, ils ont offert juste assez pour garder la foule dedans.

Le match a basculé en seconde période, Chelsea prenant le contrôle et testant le gardien de but par l’intermédiaire de James, tandis que Mudryk et Enzo Fernandez avaient des efforts bloqués. Alors que l’élan était avec eux, ils ont été exposés à l’arrière par Adeyemi.

En tête-à-tête avec Fernandez, il a devancé le milieu de terrain en retrait et a contourné Kepa avant de s’enfoncer dans le filet. Le bruit à l’intérieur du stade était extraordinaire. Les joueurs de Chelsea semblaient sous le choc. Cela devient une fâcheuse habitude.

Dortmund était nerveux par la suite alors que l’équipe adverse tentait d’égaliser, Fernandez forçant un bel arrêt de l’excellent Gregor Kobel depuis le bord de la surface. Mais les supporters de Chelsea dans le stade ont été laissés pour compte par l’échec de leur équipe à conjurer un but.

Parlant la nuit précédente du lien entre les ressources et les résultats, Potter avait observé que la beauté du football est que deux plus deux ne font pas toujours quatre dans ce match. À l’heure actuelle, Chelsea continue de regarder moins que la somme de leurs parties chères.

Et après?

Chelsea est de retour en Premier League samedi après-midi lorsqu’il accueille le dernier club de Southampton à Stamford Bridge.

Il y a d’autres matchs de Premier League contre Tottenham et Leeds avant que Chelsea n’accueille Dortmund pour le match retour de cette rencontre le 7 mars.