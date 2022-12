Azzedine Ounahi: Le milieu de terrain marocain élégant et industrieux compte Luis Enrique parmi ses nouveaux admirateurs après la Coupe du monde en petits groupes | Nouvelles du football

“Madre mía,” dit Luis Enrique en secouant la tête et en agitant la main d’un côté à l’autre pour plus d’effet. « D’où vient ce gamin ?

Achraf Hakimi, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat. Luis Enrique et son équipe d’entraîneurs les connaissaient tous bien. Mais pas le milieu de terrain maigre avec le numéro huit sur le dos. “Je suis désolé, je ne me souviens pas de son nom”, a ajouté Luis Enrique.

Il s’en souviendra désormais et il n’est pas le seul. Le Marocain Azzedine Ounahi a été une révélation de la Coupe du monde.

“Il peut vraiment jouer”, a poursuivi le désormais ancien sélectionneur de l’Espagne, en mettant l’accent sur vraimentses yeux s’écarquillent alors qu’il parlait dans sa conférence de presse, son final conférence de presse, à la suite du match de mardi au Education City Stadium. “Il m’a surpris.”

Il a surpris la plupart des gens, en vérité, le joueur de 22 ans excellait alors que le Maroc remportait une victoire célèbre contre l’Espagne pour les propulser en quarts de finale de la Coupe du monde pour la première fois, mais pas tout le monde.

Pas ceux de l’académie marocaine Mohammed VI de Salé, dont il est diplômé, comme beaucoup dans l’équipe de Walid Regragui ; ou ceux de l’US Avranches, le petit club de troisième niveau du nord de la France où sa carrière senior a vraiment commencé, il y a seulement deux ans, et où il est affectueusement connu comme leur petit protégé.

“Je ne dirais pas qu’il était destinéen toute certitude, pour jouer au plus haut niveau, car il a besoin d’un environnement où on lui fait confiance, avec un entraîneur qui lui permette de montrer ses qualités”, raconte Corentin Bouchard, ancien entraîneur adjoint à Avranches. Sports du ciel.

“Mais il avait tellement de talent, c’était clair à chaque entraînement, et on a toujours espéré qu’il y arriverait. Il avait de fortes qualités techniques, à la fois pour garder le ballon et pour déséquilibrer une équipe en passant, en dribblant ou en tirant.” cela, il avait une endurance très, très impressionnante, ce qui lui a permis de répéter ses efforts encore et encore.”

Tout était là contre l’Espagne. Lorsqu’il ne dansait pas loin des défenseurs adverses, le ballon semblant collé à ses pieds, comme il l’a fait avec brio pour créer une chance glorieuse pour Walid Cheddira dans la première mi-temps des prolongations, Ounahi bousculait, harcelait, anticipait.

Le Marocain Azzedine Ounahi défie l'Espagnol Gavi en huitièmes de finale





Il était partout. Les données de suivi l’ont prouvé. Selon la FIFA, Ounahi a parcouru un total remarquable de 14,7 km avant son remplacement à la 119e minute – le plus par n’importe quel joueur de chaque côté.

“Il n’a pas arrêté de courir”, a ajouté Luis Enrique.

“Il doit être épuisé.”

Le match contre l’Espagne était le quatrième départ consécutif d’Ounahi en Coupe du monde, mais il y a un an, il n’était pas couronné.

Il a connu une certaine ascension et c’est d’autant plus impressionnant qu’il s’est récemment présenté devant des foules de quelques centaines de personnes lors du Championnat National de France.

Ounahi est arrivé à Avranches sans avoir réussi à obtenir un contrat professionnel avec Strasbourg, où son temps de jeu avait été limité à la deuxième équipe du club après son arrivée du Maroc en 2018.

Azzedine Ounahi a joué à droite du troisième milieu de terrain du Maroc





“La seule chose qui lui manquait à ce niveau de compétition était peut-être de récupérer le ballon lors des duels”, ajoute Bouchard. Ounahi était de petite taille et l’est toujours. Mais jouer régulièrement pour Avranches l’a aidé à se construire, mentalement et physiquement.

« Il a développé beaucoup de confiance à partir de ça, mais ses qualités techniques et ses qualités physiques, au niveau de son endurance, étaient déjà là », dit Bouchard. “On a juste essayé de développer sa qualité dans les derniers mètres, pour être encore plus décisif.”

On se souvient d’Ounahi comme “calme et réservé” dans le vestiaire – “il parlait davantage lorsqu’il était en petits groupes”, dit Bouchard – mais “accessible” aussi, et avec une confiance intérieure en ses propres capacités.

“C’est quelqu’un qui a de l’ego et du caractère, mais qui écoute aussi ce qu’on lui dit et qui est très respectueux et affectueux”, ajoute Bouchard. “C’est pourquoi il était comme notre petit protégé.”

Pourtant, sa stature physique rebutait de nombreux prétendants.

« Il était suivi, mais la plupart des clubs n’étaient pas prêts à prendre des risques avec lui, dit Bouchard. “Les scouts le trouvaient parfois trop fragile pour l’imaginer jouer en Ligue 1 ou en Ligue 2.”

Azzedine Ounahi a rejoint Angers depuis l'US Avranches en juillet 2021





Cela a donné à Angers, une équipe de premier plan de la bordure ouest de la vallée de la Loire, une course relativement claire contre lui lors de leur déménagement à l’été de l’année dernière.

“Il y avait plusieurs clubs qui le regardaient, mais Angers était le seul de la Ligue 1”, explique Gildas Crozon, journaliste qui couvre le club depuis le Courrier de l’Ouest journal, raconte Sports du ciel.

La montée en Ligue 1 l’a certainement mis à l’épreuve physiquement.

“Il avait quelque chose de différent des autres joueurs au milieu de terrain, il était très habile, mais il était maigre et pas très fort”, explique Crozon. “Quand il jouait contre des joueurs très forts qui lui mettaient beaucoup de pression, ça pouvait être plus difficile.”

Mais la confiance en soi notée précédemment par Bouchard a aidé Ounahi à s’en sortir. “Azzedine est très confiant dans ses compétences”, ajoute Crozon. “Il sait vraiment qu’il peut – et qu’il pouvait à l’époque – être un joueur régulier en Ligue 1. Je ne pense pas qu’il ait eu du mal à s’adapter à la Ligue 1. Je pense qu’il savait qu’il pouvait le faire.”

À la fin de la saison, il avait fait 32 apparitions, dont 16 en tant que titularisation, alors qu’Angers terminait 14e, le jeune entrant dans l’équipe senior marocaine pour la première fois dans le processus.

Son impact au niveau international a été profond.

En fait, lors de sa troisième titularisation seulement, lors du match retour des éliminatoires de la Coupe du monde du Maroc contre la RD Congo à Casablanca en mars, il a marqué deux buts – le premier un superbe effort à longue portée – dans un emphatique 4-1. victoire qui leur assure une place au Qatar.

Azzedine Ounahi se joint à ses coéquipiers marocains pour célébrer la phase de groupes





Crozon le décrit comme un “moment qui a tout changé” pour Ounahi dans son pays natal – “c’était un jeune joueur qui n’était pas très connu au Maroc, mais tout à coup il était emblématique”, dit-il – et l’été a amené des spéculations sur son avenir.

Des clubs espagnols, dont Séville, se seraient dits intéressés – “une indemnité de 12 millions d’euros a été évoquée”, précise Crozon – mais il a finalement signé un nouveau contrat de quatre ans avec Angers.

“L’entraîneur, Gérald Baticle, lui a dit qu’il devait être plus important pour l’équipe, un leader”, explique Crozon. “Il lui a dit qu’il comptait sur lui. Lors du premier match de la saison, il nous a montré qu’il était prêt.”

Crozon décrit la performance d’Ounahi dans ce match, un match nul et vierge avec Nantes dans lequel il affrontait l’ancien milieu de terrain de Tottenham et Newcastle Moussa Sissoko, comme “incroyable”.

Sissoko a accepté.

“Sissoko a dit après coup qu’il ne connaissait pas Azzedine”, raconte Crozon. “C’était similaire à ce que Luis Enrique a dit de lui, un gars que personne ne connaît mais le meilleur joueur sur le terrain.”

Mais à partir de là, la saison est vite devenue difficile.

Ounahi a toujours montré sa qualité, avec seulement un certain Lionel Messi réalisant plus de dribbles parmi tous les joueurs de Ligue 1, mais Angers est en bas, à cinq points de la sécurité avec seulement deux victoires en 15 matchs. Il y a aussi eu des tensions avec les supporters du club.

Azzedine Ounahi occupe la deuxième place de la Ligue 1 derrière Lionel Messi





“Le niveau qu’il a montré lors de cette Coupe du monde n’est pas le niveau qu’il a montré à Angers cette année”, estime Crozon. “Ensuite, Azzedine et Sofiane Boufal, qui joue également pour le Maroc, n’ont pas disputé le dernier match avant la Coupe du monde contre Lille.”

Il a été jugé controversé. D’autant plus quand Angers s’est incliné 1-0, et encore plus quand Baticle l’a payé de son boulot. Ounahi s’était cassé le nez plus tôt en novembre mais, selon Crozon, certains fans ont des doutes. “Ils sentent que peut-être Azzedine et Boufal n’ont pas été blessés comme on l’a dit, que c’était peut-être juste pour les protéger pour la Coupe du monde.”

Il reste à voir si ces tensions persisteront une fois la participation du Maroc à la Coupe du monde terminée – ou si les performances d’Ounahi au Qatar susciteront une nouvelle vague d’intérêt en janvier.

“Il aurait pu partir l’été dernier, donc ce n’est pas vraiment nouveau pour Angers de penser à Azzedine comme une vente potentielle”, ajoute Crozon. “La situation financière n’est pas bonne pour le moment. Je ne suis pas sûr qu’elle soit si mauvaise qu’ils doivent vendre en janvier, mais peut-être l’été prochain.”

Tout cela deviendra clair assez tôt, mais pour l’instant, il est préférable de simplement l’apprécier alors qu’il illumine la scène mondiale et d’apprécier le chemin parcouru par Azzedine Ounahi, le gamin maigre avec le numéro huit sur le dos.

“La reconnaissance qu’il obtient est vraiment formidable”, dit Bouchard. “C’est un beau joueur, un joueur élégant, le genre de joueur que les gens vont voir au stade. J’espère juste qu’il continuera à surprendre tout le monde.”

