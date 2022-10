Azpilicueta de Chelsea blâme la Coupe du monde pour une série de blessures

Le capitaine de Chelsea, Cesar Azpilicueta, a déclaré que la Coupe du monde de mi-saison au Qatar était responsable du nombre de blessures subies par les joueurs ces dernières semaines.

Le coéquipier d’Azpilicueta à Chelsea, Reece James, devrait manquer la campagne de Coupe du monde en Angleterre en raison d’une blessure au genou subie plus tôt ce mois-ci, tandis que Raphael Varane de Manchester United est incertain pour la défense française du titre remporté à Russie 2018 après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers lors du 1- 1 nul à Stamford Bridge.

Le calendrier du football devant être modifié cette saison afin d’accueillir la Coupe du monde, qui commence le 20 novembre, la phase de groupes de la Ligue des champions doit être terminée d’ici la première semaine de novembre, soit cinq semaines plus tôt que d’habitude.

Chelsea affrontera le FC Salzburg en Autriche lors de la cinquième journée mardi et Azpilicueta a déclaré que la liste des matches encombrés avait un impact sur le bien-être des joueurs.

“C’est difficile et c’est triste parce qu’en tant que joueurs, vous voulez aller à la Coupe du monde, mais nous avons ce calendrier où nous devons jouer pour notre club et faire de notre mieux”, a-t-il déclaré. “Nous nous battons beaucoup pour le bien-être des joueurs car le calendrier est fou.

“Parfois, nous devons tout considérer et je pense que nous sommes en pourparlers avec la FIFA. C’est difficile parce que je comprends que les fans veulent voir du football.

“Nous avons cinq remplaçants maintenant, mais nous avons dans notre équipe quelques blessures qui rendent la rotation plus difficile. Nous jouons tous les quelques jours, mais c’est comme ça et nous devons intensifier.”

Chelsea entre dans le choc de Salzbourg en sachant qu’une victoire scellera la qualification pour les huitièmes de finale avec un match à revendre. Mais une défaite de Chelsea, combinée à une victoire du Dinamo Zagreb contre l’AC Milan, obligerait l’équipe de Graham Potter à remporter son dernier match à domicile contre le Dinamo pour se qualifier.

Chelsea affronte Salzbourg après avoir marqué une seule fois en deux matchs – un penalty de Jorginho contre United – et avec la signature estivale Raheem Sterling n’ayant réussi qu’un seul but lors de ses neuf derniers matchs pour le club.

Mais le manager Potter a déclaré que les difficultés de l’ancien attaquant de Manchester City étaient un problème d’équipe plutôt qu’uniquement dû à sa perte de forme.

“Je pense que c’est plus une affaire d’équipe”, a déclaré Potter. “Nous devons essayer de faire mieux en équipe, essayer d’améliorer notre jeu offensif en équipe.

“Si nous pouvons faire cela, alors les individus au sein de l’équipe peuvent mieux fonctionner. Donc, plutôt que d’aller dans l’autre sens et de me concentrer sur un individu, je préfère me concentrer sur la façon dont l’équipe joue et fonctionne.

“Il y a beaucoup de place à l’amélioration dans ce domaine.”