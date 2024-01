Azimio convoque une réunion décisive sur le sort de la coalition

Azimio la Umoja One Kenya a convoqué jeudi une réunion cruciale qui devrait déterminer l’avenir de la coalition et de ses membres, au milieu de querelles internes sur le rapport du dialogue national et le porte-drapeau présidentiel de 2027.

Les hauts gradés de la coalition ont lu différents textes concernant le rapport du Comité de dialogue national (Nadco) publié l’année dernière, tandis que le chef de la coalition Raila Odinga et Kalonzo Musyoka de Wiper disent que c’est « un bon début », Martha Karua de Narc Kenya et Eugene Wamalwa de DAP-K. et l’ancien président Uhuru Kenyatta ont exprimé leurs réserves.

M. Odinga s’est également engagé dans une campagne de recrutement pour son parti ODM et semble s’être débarrassé de la couleur bleue d’Azimio, une décision qui semble avoir ébranlé les plumes au sein de la coalition.

Martha Karua, chef du parti Narc Kenya, s’adresse aux journalistes sur l’enlèvement présumé de M. Maina Njenga à la Fondation Jaramogi Oginga Odinda à Nairobi le 17 septembre 2023. Elle est flanquée d’Eugene Wamalwa (à gauche) et de Jeremiah Kioni. Crédit photo: Lucy Wanjiru | Groupe de médias nationaux

M. Musyoka a également repris la campagne électorale, soulignant que son ambition présidentielle pour 2027 reste imparable. Il a également critiqué Mme Karua et son équipe du Mont Kenya pour la création de Kamwene, un groupe censé défendre les problèmes de la région, pour avoir cherché à entraver les objectifs d’Azimio.

Selon les lettres du président du Conseil exécutif de la Coalition nationale d’Azimio (NCEC), Wycliffe Oparanya, envoyées aux partis constituants pour la réunion de jeudi, le parti note qu’il est impératif que la coalition procède à un audit de toutes ses structures et organes, y compris le statut de membre des partis politiques constituants.

« Par cette lettre, vous êtes informé de l’exercice en cours ci-dessus et vous êtes prié de répondre par écrit au président du NCEC de l’intention et de l’engagement de votre parti à continuer en tant que parti constitutif de la coalition ou d’indiquer si d’autres changements ont pu survenir sur votre engagement en faveur de la même chose », a écrit M. Oparanya dans l’une des lettres en possession de la Nation. Il a indiqué qu’après le résultat des élections, le temps s’est écoulé et d’autres changements se sont produits dans le paysage politique.

L’ancien président Uhuru Kenyatta et le leader de l’ODM Raila Odinga sur cette photo d’archive lors de la réunion inaugurale du conseil du parti de la coalition Azimio la Umoja au Kenyatta International Convention Centre (KICC), à Nairobi. Crédit photo: Groupe de médias File I Nation

La coalition Azimio a été enregistrée à l’approche des élections générales d’août 2022 avec au moins 26 partis politiques, mais certains d’entre eux ont depuis rejoint la coalition au pouvoir au Kenya Kwanza.













La nation Il n’a pas été possible de déterminer dans l’immédiat combien de partis avaient respecté la date limite du 10 janvier fixée par M. Oparanya pour soumettre leurs réponses.

“Je vais devoir contacter le secrétariat pour me fournir les chiffres afin que je puisse les partager avec vous car actuellement je suis à l’intérieur du pays et nous nous dirigerons directement vers Lamu pour notre campagne de recrutement”, a déclaré M. Oparanya. la nation hier.

Il a confirmé que la réunion cruciale du 25 janvier était toujours en cours, ajoutant que des « questions pertinentes » concernant la coalition seraient débattues.

La réunion se tiendra au siège d’Azimio situé sur Lang’ata South Road à partir de 12h30, selon la lettre de M. Oparanya aux partis constituants.

“L’ordre du jour de la réunion comprendra un audit et une résolution sur la voie à suivre pour la coalition, suite à la communication qui aura été reçue par le président sur le sujet ci-dessus”, peut-on lire en partie dans les lettres.

Certains membres constitutifs de la coalition ont déclaré hier qu’ils assisteraient à la réunion et exprimeraient leurs doléances concernant les « mauvais traitements ».

« Il est regrettable que cette coalition se soit transformée en une coalition d’Uhuru Kenyatta et de Raila Odinga. Les députés ne reçoivent plus toute l’attention que nous méritons et nous saisirons l’occasion de leur faire part de notre opinion, notamment sur le partage des fonds des partis politiques qui est un aspect très fondamental de notre unité”, a déclaré le secrétaire général de l’un des les partis constituants de la coalition.

Le responsable a souligné qu’on commençait à flairer le problème du partage des fonds des partis.

“N’oubliez pas que c’est ce qui a tué la Nasa (National Super Alliance) et nous ne voudrions pas qu’Azimio répète les mêmes erreurs”, a ajouté le responsable.

La réunion intervient alors que les fissures au sein de la coalition continuent de se creuser après que le chef de la coalition, Eugene Wamalwa, s’est également opposé aux appels au référendum lancés par M. Odinga pour mettre en œuvre le rapport Nadco, à moins que la question du coût de la vie ne soit résolue.













M. Odinga a soutenu que même si le rapport n’était pas concluant, il constituait un bon début et devait être mis en œuvre par référendum.

Mais M. Wamalwa a déclaré à Nation qu’il était « insensible » d’amener les Kenyans à un référendum qui ne répondrait pas à leur besoin urgent, à savoir le coût élevé de la vie.

Après s’être abstenu d’approuver le rapport et de le qualifier d’insulte au peuple kenyan, M. Wamalwa semblait prêt à affronter les dirigeants de sa coalition, parlant de la même voix que Mme Karua qui, en tant que colistière de M. Odinga aux élections de l’année dernière, sondages est le commandant en second d’Azimio.

Dans une déclaration laconique l’année dernière, Mme Karua était en désaccord marqué avec M. Odinga sur le rapport et a appelé à son rejet dans sa totalité.

« Malheureusement, les conclusions du rapport confirment que le comité a été formé par des personnes réticentes et incompétentes pour faire l’inutile », a-t-elle accusé.

Le secrétaire général du Jubilé, Jeremiah Kioni, a pris la défense de M. Kenyatta, le chef du parti, même s’il a réitéré ses réserves contre le rapport Nadco.