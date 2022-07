Azim Rafiq “incroyablement fier” des joueurs de cricket écossais Majid Haq et Qasim Sheikh pour leur combat contre le racisme institutionnel | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien joueur de cricket du Yorkshire Azeem Rafiq, qui a été victime d’abus racistes pendant son temps en tant que joueur, a encouragé davantage de joueurs à s’exprimer dans le cricket écossais après que son organe directeur a échoué à presque tous les tests de racisme institutionnel.

Azeem Rafiq a déclaré qu’il était “incroyablement fier” des anciens joueurs de cricket écossais Majid Haq et Qasim Sheikh pour avoir dénoncé les abus racistes qu’ils ont subis au cours de leur carrière internationale.

Lundi, les conclusions d’un examen indépendant sur le racisme dans le cricket écossais ont été publiées, les pratiques de gouvernance et de leadership de Cricket Scotland étant jugées institutionnellement racistes.

Rafiq a fait ses propres allégations de racisme institutionnel au Yorkshire County Cricket Club après avoir révélé en 2020 qu’il était suicidaire en raison du racisme répété auquel il a été soumis lorsqu’il était impliqué dans le cricket.

“Je suis assez proche de Majid et Qasim depuis que j’ai parlé”, a déclaré Rafiq Sports du ciel. “Je suis juste incroyablement fier d’eux et de tous ceux qui ont joué un rôle dans l’examen.

Majid Haq et Qasim Sheikh ont parlé de leurs expériences de racisme en jouant pour l’Écosse après la publication de la revue lundi

“J’espère qu’aujourd’hui leur donne un sentiment de fermeture et qu’ils ont été pleinement justifiés.”

Il a ajouté: “Aujourd’hui, c’est un début. La seule chose sur laquelle j’hésiterais un peu, c’est de ne pas regarder trop loin dans l’avenir tout de suite.

“Il est très important de rester dans le problème. Il y a beaucoup de gens qui ont subi beaucoup d’abus pendant de nombreuses années.

“Il doit y avoir une tentative pour reconstruire ces ponts, leur parler, les réengager, s’excuser. Une fois que cela est fait, et seulement alors, il est important de se tourner vers l’avenir – et comment nous le faisons.

“Comme je l’ai vu au cours des neuf derniers mois environ, il y a beaucoup de mots, beaucoup de cases cochées et beaucoup de tentatives pour montrer que des choses se passent, mais en fait, au fond, fondamentalement, les choses ne changent pas.”

L’examen, mené par Plan4Sport – une organisation pour l’égalité et la diversité – a trouvé 448 indicateurs de racisme institutionnel. Sur 31 “tests” utilisés pour mesurer le problème, Cricket Scotland – l’instance dirigeante du jeu – a échoué sur 29 et n’a que partiellement satisfait à la norme requise sur les deux autres.

Utilisation inappropriée d’un langage, dans certains cas, qui serait raciste mais considéré simplement comme du « badinage ».

Crainte que la luge soit utilisée comme excuse pour abuser racialement des joueurs de l’opposition.

Manque de compréhension de l’impact du langage et du comportement sur les individus.

Des systèmes inadéquats pour signaler le racisme sur et en dehors du terrain.

Absence de volonté, dans certains cas, de traiter des incidents discriminatoires.

Manque de diversité des joueurs, des entraîneurs et des arbitres dans le jeu.

Soixante-huit préoccupations individuelles ont été renvoyées pour complément d’enquête, dont 31 allégations de racisme contre 15 personnes différentes, deux clubs et une association régionale.

Mais Rafiq ne pense pas que le financement de Cricket Scotland devrait être réduit à ce stade, déclarant: “S’il y a une acceptation et des excuses, alors ils doivent être soutenus pour s’assurer que le changement arrive – et arrive plus rapidement.

“Si les choses ne changent pas et s’il y a une résistance au changement, alors je pense qu’à ce stade, Sportscotland doit être beaucoup plus sévère.

“Mais je pense qu’à ce stade, il est vraiment important que nous soutenions le jeu pour obtenir le changement que nous souhaitons tous.”

L’examen a été entrepris à la suite de plaintes de racisme institutionnel par Majid et Qasim, qui ont tous deux déclaré que le problème avait gâché leur carrière.

Majid : les conclusions du rapport sont un énorme soulagement

Majid, qui a disputé 54 matchs internationaux d’une journée et 21 T20I pour l’Écosse entre 2002 et 2015, est le meilleur guichetier de tous les temps du pays, mais a été renvoyé de la Coupe du monde de cricket 2015 après avoir publié un tweet qui disait : “Toujours plus dur quand tu es minoritaire !”

Majid a dit Sports du ciel: “C’est un énorme soulagement. J’y pensais depuis très, très longtemps, donc pour que ce soit effectivement confirmé noir sur blanc, là dans un reportage, j’ai été très soulagé quand j’ai appris la nouvelle.

Qasim Sheikh et Majid Haq demandent que des mesures soient prises et que des recommandations soient mises en œuvre dans le cricket écossais après qu'un examen accablant a révélé que son organe directeur a échoué à presque tous les tests de racisme institutionnel. Qasim Sheikh et Majid Haq demandent que des mesures soient prises et que des recommandations soient mises en œuvre dans le cricket écossais après qu'un examen accablant a révélé que son organe directeur a échoué à presque tous les tests de racisme institutionnel.

“Cela vous montre simplement qu’il ne s’agit pas seulement d’une ou deux personnes. Plusieurs centaines de personnes ont contribué à façonner cette enquête. Je dois remercier tous ceux qui se sont manifestés et ont été assez courageux.”

Il a ajouté: “Revenir à la maison après une Coupe du monde a été une période très difficile pour moi et ma famille. Ma santé mentale était au plus bas – j’avais l’idée de me suicider.

“J’ai parlé à quelques membres du personnel de soutien de Cricket Scotland de la possibilité d’obtenir des conseils, mais leur réponse a été” il n’y a pas de financement disponible pour l’aide psychologique “, ce qui était complètement dévastateur à ce moment de ma vie, alors que j’avais vraiment besoin de quelqu’un pour parler à.”

Le meilleur preneur de guichet de tous les temps en Écosse, Majid Haq, a déclaré que Cricket Scotland était "institutionnellement raciste", s'ouvrant sur les abus qu'il a subis au cours de sa carrière. Le meilleur preneur de guichet de tous les temps en Écosse, Majid Haq, a déclaré que Cricket Scotland était "institutionnellement raciste", s'ouvrant sur les abus qu'il a subis au cours de sa carrière.

Majid a également salué le rôle joué par Rafiq pour l’amener à se manifester et à partager ses expériences, en disant: “Cette enquête n’aurait pas eu lieu sans le problème d’Azeem Rafiq avec le Yorkshire.

“Il mérite beaucoup de crédit, il était parfois presque seul. Il a traversé tellement de choses et, en lui parlant, c’est un gars incroyable, incroyable.”

Qasim : Moment décisif pour le cricket en Écosse

Qasim, qui a disputé sept matches internationaux d’une journée pour l’Écosse entre 2008 et 2010, avant de voir sa carrière internationale s’arrêter à 25 ans après avoir parlé à la presse, a également fait l’éloge de Rafiq et espère que sa position contre le racisme “entrera dans l’histoire”.

“Je pense que ce jeune homme est fait d’acier, pour être honnête”, a déclaré Qasim Sports du ciel. “Il est extrêmement courageux – le contrecoup qu’il a subi et la façon dont il n’a pas abandonné.

“J’ai appris à connaître Azeem depuis les premiers jours où il s’est exprimé et je peux l’appeler un ami et comme un frère cadet maintenant – bien qu’il soit comme le frère aîné, me conseillant, car il a vécu ces expériences.

“Il est le catalyseur du changement dans le cricket. J’espère que son nom restera dans l’histoire pour les bonnes raisons, qu’il a changé le cricket pour le mieux.

“Ce qu’il a fait a permis de mettre en lumière les problèmes ici en Écosse également, et je lui en suis reconnaissant.”

Le directeur général de Sportscotland, Stewart Harris, attend de voir ce qui doit être changé à la suite d'un rapport accablant sur le racisme au sein de Cricket Scotland. Le directeur général de Sportscotland, Stewart Harris, attend de voir ce qui doit être changé à la suite d'un rapport accablant sur le racisme au sein de Cricket Scotland.

Qasim a ajouté: “C’est un moment décisif pour le cricket en Écosse. Un moment doux-amer, mais en même temps, je suis soulagé.

“Nous n’allons pas revenir jouer sur un terrain de cricket pour l’Ecosse demain, mais tout ce que je veux voir, c’est que les générations actuelles et futures bénéficient d’opportunités justes et égales.

“C’est le résultat que je recherche, donc j’espère que c’est le début de choses positives dans le cricket écossais.”