Azharuddin a dû préciser que Kohli était avec Ashish Nehra, pas Rishi Sunak et Twitter Facepalmed Hard

L’ancien capitaine indien Mohammad Azharuddin s’est rendu sur son Twitter officiel pour publier une clarification sur la photo de retour de Virat Kohli et Ashish Nehra après que Rishi Sunak a été nommé chef du Parti conservateur au pouvoir en Grande-Bretagne. Cela arrive alors qu’un utilisateur de Twitter a publié une vieille photo de l’ancien joueur de cricket Ashish Nehra, qui, selon beaucoup, ressemble à Sunak. L’image montre Nehra distribuant un prix à Kohli. Cependant, “Un jeune @imVkohli avec @RishiSunak”, lit la légende de l’image. Il y a déjà eu des spéculations selon lesquelles Sunak, 42 ​​ans, ressemble à l’ancien joueur de cricket de l’équipe indienne Ashish Nehra.

“Les vraies stars sur la photo sont @imVkohli avec @ashishnehra1. Pas le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni tel qu’il est diffusé sur #WhatsApp », a écrit l’ancien joueur de cricket dans la légende, devenant la raison d’une énorme émeute de rire. Regarde:

Le tweet est devenu viral et a réussi à rassembler près de 27 000 likes. “Azhar Bhai c’est un fait connu, aap blague samjhe nhi”, a commenté un utilisateur de Twitter. “Sarcasm ka naam suna ha Azhar Bhai”, a écrit un autre utilisateur de Twitter.

Et maintenant vous direz que celui-ci est aussi Ashish Nehra et non Rishi Sunak 😐 pic.twitter.com/xlhEGtMXUU

– Charlie (@Nirmal_hoon) 26 octobre 2022