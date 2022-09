Azerbaïdjan : Pelosi condamne les attaques contre l’Arménie

TBILISSI –

La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a fermement condamné dimanche ce qu’elle a qualifié d’attaques frontalières “illégales” de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie, profitant d’une visite chez l’allié russe pour promettre le soutien américain à sa souveraineté.

Pelosi a présenté son voyage en Arménie, une bande de terre de la taille de l’État américain du Maryland, coincée entre l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Turquie et l’Iran, comme une tentative de renforcer le soutien à ce qu’elle a présenté comme un phare de la démocratie.

S’exprimant dans l’ancienne ville d’Erevan, Pelosi a déclaré que son voyage avait une signification à la suite des “attaques illégales et meurtrières de l’Azerbaïdjan sur le territoire arménien” qui ont déclenché des affrontements frontaliers au cours desquels plus de 200 personnes ont été tuées.

“Nous condamnons fermement ces attaques”, a déclaré Pelosi aux côtés du président du parlement arménien Alen Simonyan, qui a exprimé la semaine dernière son mécontentement face à la réponse d’une alliance militaire dirigée par la Russie à la demande d’aide d’Erevan.

Pelosi, qui a provoqué la colère de la Chine lors d’un voyage à Taïwan le mois dernier, a déclaré qu’il était clair que les combats frontaliers avaient été déclenchés par des assauts azéris contre l’Arménie et que la chronologie du conflit devait être clarifiée.

Les combats “ont été initiés par les Azéris et il faut le reconnaître”, a déclaré Pelosi.

Les remarques de Pelosi ont attiré une réprimande inhabituellement forte de Bakou, qui a déclaré qu’elle mettait en danger la paix dans le Caucase.

“Les accusations non fondées et injustes portées par Pelosi contre l’Azerbaïdjan sont inacceptables”, a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

“C’est un sérieux coup porté aux efforts de normalisation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan”, a déclaré le ministère, qualifiant les remarques de Pelosi de “propagande arménienne”.

Une telle répartition définitive de la responsabilité du conflit va au-delà de ce que le Département d’État américain a jusqu’à présent déclaré en public. Le secrétaire d’État Antony Blinken a exprimé ses inquiétudes face aux combats et a appelé au calme mais n’a pas attribué de blâme.

L’Arménie a déclaré que l’Azerbaïdjan avait bombardé au moins six colonies arméniennes à l’intérieur de la frontière peu après minuit le 13 septembre, attaquant des infrastructures civiles et militaires avec des drones et des canons de gros calibre. Erevan a déclaré qu’il s’agissait d’une agression non provoquée.

L’Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, rejette ces affirmations. Selon Bakou, des unités de sabotage arméniennes ont tenté de miner les positions azéries, incitant les soldats à réagir. L’Arménie dit que le récit est de la désinformation azérie.

L’ARRIÈRE-COUR DE LA RUSSIE

La Russie, qui a condamné à plusieurs reprises la visite de Pelosi à Taïwan, considère le Caucase comme sa propre sphère d’influence et se hérisse de ce qu’elle qualifie d’ingérence américaine dans la région.

Cependant, Moscou est préoccupé par la guerre en Ukraine qui a déclenché la plus grande confrontation avec l’Occident depuis l’apogée de la guerre froide.

La Russie est le principal allié militaire de l’Arménie, possède une base militaire dans le nord de l’Arménie et des soldats de la paix le long de la ligne de contact au Haut-Karabakh, sur laquelle l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont mené une guerre en 2020.

Le président Vladimir Poutine a déclaré vendredi que la Russie disposait de suffisamment de ressources pour servir de médiateur dans le conflit. Les derniers combats ont pris fin après un cessez-le-feu négocié par la Russie.

Mais après des appels à l’aide, l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), une alliance militaire dirigée par la Russie d’anciennes républiques soviétiques qui comprend l’Arménie mais pas l’Azerbaïdjan, a décidé mardi d’envoyer une mission de surveillance.

Le président du Parlement arménien Simonyan a déclaré qu’il n’était pas satisfait de la réponse, comparant l’OTSC à un pistolet qui ne tire pas de balles.

S’exprimant aux côtés de Pelosi, le représentant américain Frank Pallone a déclaré que les États-Unis voulaient faire tout ce qu’ils pouvaient pour soutenir davantage la sécurité de l’Arménie.

Les États-Unis, a déclaré Pelosi, écoutaient l’Arménie au sujet de ses besoins en matière de défense et ont déclaré que Washington voulait aider et soutenir l’Arménie dans ce qu’elle présentait comme une lutte mondiale entre la démocratie et l’autocratie.

“Nous devrions utiliser notre influence, notre levier pour montrer que la démocratie et la souveraineté arméniennes sont une priorité”, a déclaré Pelosi. “La révolution de velours a été acclamée dans le monde entier.”

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan est arrivé au pouvoir en 2018 après des manifestations anti-gouvernementales appelées la révolution de velours arménienne.

Pelosi a déclaré qu’il était intéressant que l’Arménie soit déçue par la réponse de la Russie.

“Il est intéressant qu’ils aient été déçus d’avoir obtenu des enquêteurs et non une protection contre cette relation et nous verrons ce qui se passera ensuite”, a-t-elle déclaré.