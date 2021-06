Azeem Rafiq : Yorkshire ne parvient pas à résoudre le différend avec l’ancien joueur | Nouvelles de cricket

Azeem Rafiq s’est exprimé en août dernier, inspiré par le mouvement Black Lives Matter

Le Yorkshire n’a pas réussi à résoudre son différend avec l’ancien joueur Azeem Rafiq, a annoncé le comté.

Rafiq a déposé une plainte contre son ancien comté en vertu de la loi sur l’égalité en décembre, alléguant une discrimination directe et un harcèlement fondés sur la race, et une audience devait commencer à huis clos cette semaine.

Le joueur de 30 ans, qui a joué professionnellement pour le Yorkshire lors de deux périodes entre 2008 et 2018, revendique également une victimisation et un préjudice en raison de ses efforts pour lutter contre le racisme au club.

Un communiqué publié par Yorkshire a déclaré: « Après avoir essayé de trouver un moyen de résoudre les problèmes entre le club et Azeem Rafiq par le biais d’une médiation judiciaire, le club est désolé de dire que la résolution n’a pas été possible.

3:37 L’ancien joueur de cricket a décrit en septembre 2020 comment le racisme déguisé en plaisanteries l’avait rendu suicidaire. L’ancien joueur de cricket a décrit en septembre 2020 comment le racisme déguisé en plaisanteries l’avait rendu suicidaire.

« Comme l’affaire est toujours dans le processus du tribunal du travail, il serait inapproprié de commenter davantage. Nous nous attendons maintenant à ce que l’affaire soit inscrite pour une conférence privée de gestion de cas. »

Rafiq s’est d’abord prononcé en août dernier, inspiré par le mouvement Black Lives Matter, et le Yorkshire a commandé une enquête distincte sur ses allégations qui est en cours.

Chadwick Lawrence, le cabinet d’avocats représentant Rafiq dans sa réclamation, a publié en décembre dernier des détails sur ce que Rafiq allègue être « des plaisanteries expressément racistes dans les vestiaires » visant les joueurs non blancs.

Il est également affirmé que le Yorkshire n’a pas respecté les croyances des joueurs pakistanais ou des joueurs d’origine pakistanaise, notamment en ne fournissant pas d’installations de restauration halal.

0:48 L’ancien quilleur anglais Monty Panesar a déclaré que les comtés devraient offrir plus de soutien aux joueurs de cricket issus de minorités, en septembre 2020 L’ancien quilleur anglais Monty Panesar a déclaré que les comtés devraient offrir plus de soutien aux joueurs de cricket issus de minorités, en septembre 2020

L’allégation indiquait également qu’il y avait eu des tentatives d’imposer une culture de la consommation d’alcool à ces joueurs, et faisait référence à une occasion où des joueurs et des officiels se moquaient de l’alcool jeté sur un enfant musulman et d’abus racistes sur le terrain dirigés contre un joueur sud-africain noir.

Il est également affirmé qu’il s’est vu refuser les opportunités offertes aux joueurs blancs, y compris la chance de jouer au cricket Twenty20 en hiver, que le club a manqué de soins pastoraux après la mort de son fils et que le comté a ignoré ses plaintes de racisme et victimisation tout au long de 2018 et les graves problèmes de santé mentale dont il a souffert à la suite de son traitement par le club, notamment la dépression et l’idée de se suicider.

Le Yorkshire a chargé un cabinet d’avocats indépendant, Squire Patton Boggs, d’enquêter l’année dernière sur les allégations de racisme institutionnel de Rafiq, mais Rafiq et son équipe juridique ont critiqué les retards et mis en doute l’impartialité de l’enquête.

Au moment où Rafiq a déposé sa plainte, le comté a déclaré dans un communiqué : « Le racisme n’a pas sa place dans notre société ou dans notre sport.

« Nous avons pris les allégations formulées très au sérieux, en lançant une enquête approfondie et indépendante et attendons maintenant les résultats et les recommandations de ce début d’année prochaine.

« Il s’agit d’une enquête importante pour le club et d’une période pénible pour toutes les personnes impliquées, mais avec ce processus en cours et l’équipe d’enquête qui mène actuellement des entretiens, il serait inapproprié pour nous d’entrer plus en détail sur toute question juridique en cours à ce stade. «