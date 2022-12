Azeem Rafiq s’en prend à la BCE pour manque de soutien suite au scandale raciste : « J’ai été chassé du pays » | Nouvelles du cricket

Azeem Rafiq a déclaré aux députés qu’il n’avait reçu aucun soutien de l’England and Wales Cricket Board depuis qu’il avait témoigné pour la première fois du racisme auquel il était confronté au Yorkshire County Cricket Club.

L’ancien quilleur a comparu mardi devant le comité restreint du numérique, de la culture, des médias et du sport (DCMS) pour la première fois depuis novembre 2021 et a déclaré qu’il avait été contraint de quitter le Royaume-Uni en raison des abus dont il avait été victime.

Rafiq a livré un témoignage poignant au DCMS en novembre dernier de son expérience d’abus et d’intimidation dans le Yorkshire, et a de nouveau parlé au comité, détaillant les retombées du témoignage de l’année dernière.

“Je ne me suis pas senti soutenu du tout. Au cours des deux derniers mois, j’ai reçu une sécurité 24h/24 et 7j/7, mais j’ai été obligé de partir. La sécurité a été bonne tout au long, mais il n’y avait parfois aucune protection”, a déclaré le joueur de 31 ans.

“J’ai l’impression que même la BCE a été impliquée dans la fuite et la diffusion d’histoires à mon sujet. Mes informations et données médicales ont été partagées. J’ai fait valoir ce point auprès du nouveau président. [Richard Thompson, appointed in August 2022].

“J’ai senti que lorsqu’il y avait une chance de discréditer mes expériences, j’avais l’impression que même la BCE avait essayé de le faire. Pour moi, je ne pense pas qu’il s’agisse d’individus. Les problèmes structurels au sein du cricket sont beaucoup plus importants.

“Si je devais regarder 13 mois après que j’ai ouvert mon cœur, tout ce qui a vraiment changé, c’est que ma famille et moi avons été chassés du pays. Et c’est un élément triste.”

Rafiq a raconté certains des abus qu’il a subis, notamment un homme déféquant devant la maison de ses parents.

Il a ajouté: “La façon dont j’ai été attaqué et abusé, pourquoi parleriez-vous? J’ai un peu d’espoir dans la nouvelle direction (de la BCE), mais c’est très peu à la minute.”

“Le cricket est très dans le déni”

En juin, la BCE a inculpé un certain nombre d’individus en relation avec les allégations d’abus de Rafiq, ainsi que Yorkshire pour sa gestion de ces allégations.

Cependant, la Commission de discipline de cricket n’a pas encore entendu l’affaire après un différend sur la question de savoir si elle devrait avoir lieu en public ou en privé.

Lors de son dernier témoignage, Rafiq, qui s’est excusé pour les publications antisémites historiques sur les réseaux sociaux l’année dernière, a critiqué “l’establishment du cricket”, qui a essayé de faire “cela sur moi et en grande partie pour empêcher d’autres personnes de se manifester”.

Il a également critiqué le Yorkshire Post pour une série d’articles qui, selon lui, tentaient de le discréditer.

Image:

Jahid Ahmed a également témoigné mardi





“J’ai été forcé de partir, et l’une des raisons pour lesquelles cela s’est produit est l’écriture du Yorkshire Post”, a-t-il déclaré.

“Je serais prêt à m’asseoir avec eux (rédacteurs en chef du Yorkshire Post) comme la communauté juive l’a fait avec moi.”

L’ancien commentateur de Sky Sports, David Lloyd, s’est excusé l’année dernière après avoir été nommé par Rafiq lors de son témoignage DCMS.

Lloyd s’est ensuite séparé de Sky et Rafiq a critiqué la façon dont la situation a été gérée.

“J’ai parlé de David Lloyd ici l’année dernière, j’ai reçu des excuses et nous avons parlé au téléphone. David voulait s’assurer qu’il faisait partie de la solution.

“Sky Cricket s’est débarrassé de lui et c’était une mauvaise décision.”

Rafiq a ajouté qu’il pense que “le cricket est très dans le déni”, affirmant que le travail de la BCE jusqu’à présent semble “superficiel”.

Sky Sports News a approché Sky, la BCE et le Yorkshire Post pour commentaires.

L’ancien polyvalent du comté d’Essex, Jahid Ahmed, a également comparu devant le DCMS et a déclaré qu’il n’avait reçu aucun soutien du comté depuis qu’il avait pris la parole.

Il a révélé que lorsqu’il était dans les livres à Essex, les joueurs utilisaient des insultes raciales. Il a ajouté que d’autres membres de l’équipe asiatique lui avaient conseillé d’ignorer les commentaires, mais il avait l’impression qu’il devait s’exprimer “pour soutenir Azeem”.

“Je ne sais pas comment Azeem obtient la force de continuer”

Le président du YCCC, Lord Kamlesh Patel, s’est également adressé au comité restreint et a accusé la BCE de ne pas l’avoir soutenu lorsqu’il a été critiqué pour les réformes du club du comté.

Lord Patel a été nommé président du Yorkshire en novembre 2021 après que le comté a été dépouillé de ses droits d’hébergement internationaux pour son traitement des allégations de racisme.

Il a été chargé de mettre en œuvre les réformes à Headingley, mais a déclaré au comité qu’il se sentait laissé à lui-même pour gérer cela par la BCE.

Image:

Le président du YCCC, Lord Kamlesh Patel, a également critiqué la BCE





“Si j’ai été attaqué dans la presse ou si des dirigeants de cricket ou d’anciens dirigeants de cricket ont fait des déclarations non fondées, rien n’a été fait”, a déclaré Patel.

“J’ai demandé par écrit, et j’ai reçu e-mail après e-mail, lettre après lettre, disant” vous m’avez demandé de le faire, je l’ai fait, s’il vous plaît, soutenez-moi “et je n’ai aucune réponse à ces lettres et e-mails. Alors c’était très pénible.

“J’attends avec impatience la nouvelle direction de Richard Thompson, les quelques rencontres que j’ai eues avec lui ont été positives, et j’ai l’impression que ça avance, mais ces 12 derniers mois, la réponse (à la question de savoir s’il s’est senti soutenu par la BCE) doit être “non”.

“Si j’étais une personne qui n’était pas membre de la Chambre des lords et qui n’avait aucune expérience de leadership, vous partiriez.

“Je ne sais pas comment Azeem obtient la force de continuer. Vous courriez simplement. Aux yeux du public, nous recevons des critiques (mais) c’est implacable. Et cela vient d’un domaine où vous ne vous y attendez pas – ce est le sport, pour l’amour de Dieu.

“Les individus qui viennent de (faire) une attaque concertée, je ne pense pas que les gens comprennent, je ne pense pas que la BCE l’ait compris.”

Lord Patel a souligné les réformes qui ont été mises en œuvre dans le Yorkshire, notamment des kits gratuits et un coaching pour les personnes issues de milieux défavorisés, ajoutant que cela coûtera au club près de 500 000 £.