Azeem Rafiq craint qu’une audience publique sur le racisme de la Commission de discipline du cricket “n’aggrave les choses” pour sa famille | Nouvelles du cricket

Azeem Rafiq pense qu’être le témoin clé lors d’une audience publique de la Commission de discipline du cricket examinant ses allégations de racisme aggravera la vie de lui et de sa famille, mais ne voit pas de fin à moins qu’il ne parle.

Le joueur de 31 ans a été clair sur son désir d’organiser l’audience en public depuis que le England and Wales Cricket Board a accusé un certain nombre d’individus pour des allégations de racisme qu’il a soulevées et a accusé le Yorkshire de leur traitement de ces allégations, en juin. .

L’audience, qui doit débuter le 28 novembre, pourrait encore se tenir à huis clos si l’une des parties concernées fait appel avec succès. Rafiq a indiqué qu’il ne participerait presque certainement pas si cela se produisait, même s’il s’attend à ce qu’une audience publique lui soit personnellement préjudiciable.

“Mon opinion est que j’ai traversé tous ces processus et que j’ai été justifié, mais ma famille et moi continuons à vivre des situations très horribles”, a déclaré Rafiq au Pennsylvanie agence de presse.

“Alors, j’irai dans une autre pièce et je serai à nouveau justifié, je n’ai absolument aucun doute. Mais cela changera-t-il ma vie? Je pense en fait que cela aggravera les choses.

“Mais nous devons avoir ces conversations pour la transparence et pour la fermeture. Que le monde le voie, qu’y a-t-il à cacher ? Je n’ai rien à cacher.

“Est-ce que ça va être facile pour moi? Bien sûr que non. Je vais être contre-interrogé par sept ou huit équipes juridiques différentes. Mais je ne vois pas de fin à moins que cela ne se produise.

“Chaque fois que j’ouvre la bouche, je me fais du mal – mentalement, professionnellement. Mais je pense qu’à un moment donné de la vie, il faut regarder au-delà de son propre nez.”

La BCE a inculpé «un certain nombre de personnes» en relation avec des allégations de racisme au Yorkshire County Cricket Club, sans nommer qui sont ces personnes. Le Yorkshire a également été accusé d’avoir enfreint les règles antiracistes.



Rafiq est convaincu que le traitement de son cas et la réaction de nombreux acteurs du sport envers lui et envers le président du Yorkshire, Lord Kamlesh Patel, sont la preuve que le cricket reste institutionnellement raciste.

Et il estime que sans le témoignage poignant qu’il a livré devant la commission restreinte du numérique, de la culture, des médias et du sport il y a près d’un an, il y aurait eu encore moins de progrès qu’il n’y en a eu.

« Soyons clairs – si ce n’était pas pour le comité restreint, je serais toujours en train de me battre », a déclaré Rafiq. “En fait, les gens ne savent pas ce qu’est le racisme institutionnel – l’une des définitions est de ne pas avoir les procédures et les processus [in place] traiter des griefs ou des allégations.

“Le fait que nous soyons toujours là deux ans plus tard et qu’il y ait encore des points d’interrogation quant à ce qui se passe et ce qui ne se passe pas, montre simplement que c’est le cas.

“Je me suis mis à travers tout cela – le Squire Patton Boggs [investigation commissioned by Yorkshire], aussi imparfait soit-il, n’avait toujours pas d’autre choix que de me donner raison. La Commission pour l’égalité et les droits de l’homme l’a examiné et a déclaré qu’il était probable qu’une activité illégale ait eu lieu.

Azeem Rafiq s’est exprimé lors d’une audience du DCMS l’année dernière





“Le comité restreint a examiné les preuves, la BCE les a examinées et a inculpé des personnes et pourtant, il y a une grande partie de la communauté du cricket qui veut toujours me voir comme un problème. D’après ma compréhension du racisme institutionnel, c’est ça .”

Lorsqu’on lui a demandé si le cricket avait changé au cours de l’année depuis sa comparution devant le comité du DCMS, Rafiq a répondu: “Non. Au Yorkshire, il y a évidemment une tentative d’aller dans la bonne direction, et cela montre que le leadership est important. Mais vous avez vu la façon dont Lord Patel a été soigné.

“C’est un Lord, il a travaillé dans le domaine de la toxicomanie et de l’aide sociale. Il a aidé à sauver des vies, et il est traité comme il a été traité. Quelle chance avons-nous ?”

Rafiq a toujours une faible confiance dans le système et s’est joint à l’ancien président du Yorkshire, Roger Hutton, pour se demander pourquoi la propre conduite de la BCE n’était pas examinée dans le cadre de l’audience du CDC.

“Depuis la minute où j’ai parlé, je ne pense pas qu’aucune organisation ou personne dans le jeu d’ailleurs – des joueurs aux entraîneurs, aux administrateurs, aux instances dirigeantes, à travers le syndicat des joueurs, je ne pense que personne a bien géré cela », a déclaré Rafiq.

L’ancien joueur de cricket du Yorkshire Azeem Rafiq, qui a été victime d’abus racistes pendant son temps en tant que joueur, a encouragé davantage de joueurs à s’exprimer dans le cricket écossais après que son organe directeur a échoué à presque tous les tests de racisme institutionnel.



“Toutes sortes de choses se sont produites et c’est arrivé du jeu, du système. Donc là-dessus, je pense que Roger a raison.”

Rafiq quittera le Royaume-Uni ce mois-ci au milieu d’abus et de menaces continus visant sa famille, mais sera de retour pour comparaître devant le CDC et a également été invité à comparaître à nouveau devant le comité DCMS le 13 décembre.

“Il y a eu des e-mails disant” tais-toi, ou cela arrivera à ta famille “. Après le comité restreint, cela s’est intensifié”, a déclaré Rafiq.

“J’ai été hum et ahh au cours des cinq derniers mois – est-ce sûr? Ma famille est-elle en sécurité? J’ai vécu ici 21 ans à Barnsley et cela me brise de dire cela, mais les masques se sont bel et bien détachés localement .

“Il y a quelques mois, il y a eu un incident où la maison de mes parents a été encerclée tard dans la nuit [by someone] avec une arme à la main.

“Le message m’a été envoyé – je ferais mieux de me taire. Mais je ne suis pas prêt à faire ça. Je ne pars pas pour ne jamais revenir, je veux soulager ma famille. Je pense que mon ma famille est épuisée physiquement et mentalement, je ne pouvais plus justifier que ma famille continue à souffrir à cause de cela.

“Crédit là où il faut, depuis le dernier incident, la BCE m’a fourni une sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce dont je suis reconnaissant.

“Certains verront [leaving the country] comme faible. Je vois cela comme une force absolue d’avoir pris cette décision, et je vais continuer à faire tout ce que je dois faire pour m’assurer que le cricket devienne un jeu pour tout le monde.”

Un livre sur la vie de Rafiq intitulé “Ce n’est pas des plaisanteries, c’est du racisme” devrait être publié le 4 mai de l’année prochaine.

Le livre examinera la discrimination qu’il a rencontrée au cours de sa vie au cricket, sa vie de joueur ainsi que ses propres délits, tels que les tweets antisémites pour lesquels il a été sanctionné par le CDC plus tôt cette année.