Azeem Akhtar: le président d’Essex démissionne trois jours après sa nomination au milieu d’une enquête sur le racisme | Nouvelles du cricket

Azeem Akhtar a démissionné de son poste de président d’Essex trois jours seulement après avoir été nommé à ce poste, tandis qu’un examen indépendant est mené sur son activité historique sur les réseaux sociaux à la suite d’accusations d’antisémitisme.

Le lancement de l’enquête “immédiate” a été annoncé quelques heures seulement après qu’un article publié jeudi dans The Jewish Chronicle ait accusé Akhtar de cautionner l’antisémitisme.

Akhtar a été nommé président du club lundi, Essex affirmant que son mandat “signalerait le début d’une nouvelle ère pour le club” après la démission de l’ancien président John Faragher en novembre 2021 à la suite d’allégations selon lesquelles il aurait utilisé un langage raciste lors d’une réunion du conseil d’administration en 2017. .

Akhtar a publié sa propre déclaration jeudi soir disant qu’il se retirerait volontairement pendant que l’enquête était menée, avant que le club n’ajoute sa propre déclaration.

“J’ai pris la décision aujourd’hui de me retirer volontairement en tant que président du club de cricket du comté d’Essex pendant qu’un examen indépendant a lieu sur les questions récentes qui ont été soulevées”, a déclaré Akhtar.

“J’ai pris la décision de lancer cet examen car il est important qu’en tant que président et que le club de cricket du comté d’Essex nous respecte plus largement les normes les plus élevées de gouvernance et de responsabilité. En me retirant, je veux faire preuve de leadership et m’assurer que le club peut se concentrer sur les défis permanents auxquels il s’attaque.

“Je suis résolument déterminé à faire en sorte que le club de cricket du comté d’Essex soit un environnement inclusif et accueillant pour les personnes de tous horizons.”

Le club a ajouté: “Le club de cricket du comté d’Essex soutient la décision personnelle d’Azeem Akhtar de se retirer volontairement de la présidence du club tandis qu’un examen indépendant immédiat est mené sur les circonstances entourant certains contenus historiques sur les réseaux sociaux.

“Essex et Azeem Akhtar sont déterminés à défendre les valeurs d’un leadership, d’une gouvernance et d’une responsabilité solides. En lançant cet examen, Azeem a démontré son engagement envers ces valeurs fondamentales.

“Nous restons déterminés à lutter contre la discrimination et le racisme et avons une approche de tolérance zéro dans ce domaine. Tous ceux qui sont liés à l’Essex veulent s’assurer que le club est un endroit sûr et accueillant où chacun, quelle que soit son origine, peut jouer un rôle majeur. dans le futur d’Essex Cricket.”

La nomination d’Akhtar est intervenue après que le club eut été averti par le England and Wales Cricket Board en mai pour ne pas avoir atteint les objectifs de diversité du conseil d’administration, et également condamné à une amende de 50 000 £ pour la remarque raciste présumée faite par Faragher en 2017.

Akhtar, qui était déjà membre du conseil d’administration d’Essex avant sa nomination, a été remplacé par intérim par le vice-président d’Essex, Sir Stephen O’Brien.