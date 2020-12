La petite fille d’Ashley Cain, Azaylia Diamond – qui a une forme rare de leucémie – a terminé sa deuxième série de chimiothérapie.

L’ancienne star de Ex On The Beach, Ashley, 30 ans, a partagé la mise à jour avec ses fans sur sa page Instagram lundi et a également déclaré que le petit Azaylia, qu’Ashley partage avec sa petite amie Safiyya Vorajee, avait toujours besoin d’un donneur de cellules souches.

Parallèlement à une collection de clichés de lui-même et du courageux Azaylia, ainsi qu’un adorable clip de lui la tenant alors qu’il dansait, à l’hôpital pour enfants de Birmingham – où l’enfant de quatre mois est soigné – la personnalité de MTV, Ashley, a déclaré à ses partisans qu’elle se développe rapidement malgré la lutte contre le cancer du sang.

Il a tapé: « Blink et 4 mois se sont écoulés, je ne peux pas croire à quel point elle a grandi.

«La dernière fois qu’elle a fait mesurer sa taille, elle se situait dans le 98 percentile supérieur du bébé de son âge. Il est donc agréable de voir qu’elle grandit et se développe toujours très bien malgré son cancer et son traitement.







(Image: mrashleycain / Instagram)



«Ces 4 premiers mois se sont écoulés si vite que c’est fou. Mais je suis fier de dire que je ne pense pas qu’il y ait eu un seul jour que je n’ai pas vu, dansé et dit à ma fille que je l’aime! Je n’ai pas l’intention de rompre cet engagement de sitôt! «

L’ancienne footballeuse a ajouté: « Azaylia a maintenant terminé son deuxième cycle de chimiothérapie et est maintenant dans le processus d’une période de récupération de 5 semaines dans l’espoir que janvier, elle a trouvé un match de donneur et peut aller en greffe #LetsGoChamp. »

En octobre, Ashley a annoncé la triste nouvelle de la santé d’Azaylia dans une vidéo Instagram, en disant: «Hier, j’ai dû traverser quelque chose qu’aucun parent au monde ne devrait avoir à traverser.

«L’expérience la plus bouleversante, terrifiante et déchirante que j’aie jamais vécue.

«J’ai découvert que ma belle fille Azaylia Diamond Cain avait été diagnostiquée avec une forme très rare et agressive de leucémie qui s’est accompagnée de nombreuses complications.







(Image: mrashleycain / Instagram)



« Tous ceux qui le souhaitent, s’il vous plaît dites une prière pour ma belle et courageuse petite fille Azaylia qui mène actuellement une bataille pour sa vie!

« Maman et papa t’aiment, princesse LET’S GO CHAMP. Tu peux et tu battras ça! »

Azaylia est née le 10 août et avant son diagnostic de cancer, Ashley et Safiyya ont remarqué que leur nouveau-né avait du mal à respirer et avait l’estomac enflé.







(Image: Instagram)



Le couple l’a emmenée voir un médecin et on leur a dit que son ventre gonflé était dû à des coliques et qu’elle avait du mal à respirer car elle avait le nez bouché.

Les symptômes d’Azaylia ne se sont pas améliorés, ils ont donc appelé le 111 et une ambulance a été envoyée à leur domicile.







(Image: Ashley Cain / Instagram)



Après qu’Azaylia a été transportée à l’hôpital pour des tests, on a découvert qu’à l’âge de huit semaines à peine, elle avait une forme agressive de leucémie et des tumeurs aux poumons, à l’estomac et aux reins.

En raison de la nature agressive du cancer de la petite, elle aura besoin d’une greffe de cellules souches si elle veut être guérie.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.