Azar, l’application de chat vidéo aléatoire de Match, pourrait être le prochain Chatroulette — pour le meilleur ou pour le pire

Azar a facilité plus de 100 milliards de chats vidéo avec son application, qui connecte de manière aléatoire des inconnus du monde entier. Mais jusqu’à récemment, l’application basée à Séoul – qui partage une société mère, Match, avec Tinder, Hinge et OkCupid – n’était pas disponible aux États-Unis.

Le marché américain pourrait être difficile à percer. Pour les millennials qui ont grandi avec l’accès à des plateformes comme Omegle et Chatroulette, les applications de chat vidéo aléatoires étaient comme des tableaux Ouija. Mais au lieu d’évoquer les signes effrayants d’un spectre, ces applications étaient connues pour produire de manière inattendue des hommes sans pantalon, une horreur peut-être plus effrayante que le surnaturel.

Omegle a fermé ses portes l’année dernière dans le cadre d’un règlement dans un Poursuite pour trafic sexuel de 22 millions de dollars. Chatroulette existe techniquement toujours, cependant Parc du Sud a dénigré le site comme étant un refuge pour les prédateurs sexuels, et Salon fait l’éloge il en 2010 (« Cause du décès : pénis »).

Pourtant, avec une base d’utilisateurs majoritairement de la génération Z, Azar bénéficie de ce dont ces jeunes internautes ne se souviennent pas. Et, surtout, Azar essaie au moins d’éviter la nudité non consensuelle avec un mélange de modération humaine et basée sur l’IA.

« Les outils automatisés sont déclenchés en premier, qu’il s’agisse d’une image inappropriée, qu’elle soit audio ou qu’elle soit sous forme de texte, puis c’est à ce moment-là qu’elle est déclenchée pour le modérateur humain », a déclaré la PDG Linda Kim à TechCrunch. « Ainsi, les modérateurs humains sont immédiatement informés d’enquêter et de prendre des mesures. »

Crédits images :Azar

Kim a quitté les États-Unis pour Séoul il y a deux ans pour diriger Azar, le produit phare d’Hyperconnect, une société de vidéo qui exploite également un service de diffusion en direct appelé Hakuna Live. Match a acquis Hyperconnect pour 1,73 milliard de dollars en 2021.

Bien qu’il fasse partie d’un géant des rencontres comme Match, Azar n’est pas explicitement une application de rencontres, bien que certaines personnes l’utilisent à cette fin. L’application, qui fonctionne sur le Web et sur mobile, est gratuite, mais grâce aux achats intégrés, les utilisateurs peuvent choisir plus finement qui ils souhaitent voir en fonction du sexe et de l’emplacement. Azar peut correspondre à des personnes qui ne parlent pas une langue commune, mais sa fonction de chat textuel traduit automatiquement les messages.

« Notre utilisateur clé est principalement la jeune génération, la génération Z », a déclaré Kim. «Ils veulent vraiment avoir une conversation spontanée en temps réel et rencontrer quelqu’un.»

Kim a constaté par elle-même que la base d’utilisateurs est plutôt jeune. Elle utilise elle-même la plateforme, parfois pour solliciter des conseils de voyage sur des endroits qu’elle envisage de visiter, comme Taiwan.

« En fait, je ne divulgue jamais que je suis le PDG de l’entreprise ou quoi que ce soit, alors je prétends simplement que je suis juste un utilisateur parmi d’autres », a-t-elle déclaré. «Parfois, ils disent: ‘Oh, tu es une personne âgée.’ Que faites-vous sur cette plateforme ?’

Kim ne l’est pas vieux, comme le lui disent ces interlocuteurs grossiers, mais elle est suffisamment expérimentée pour avoir travaillé dans les relations mondiales avec les développeurs chez Apple lors du lancement de l’App Store en 2008. Elle était ensuite responsable des catégories jeux et réseaux sociaux sur l’App Store avant de déménager. à Zynga. Son expérience a un peu divergé à partir de là, l’amenant à la fois dans des entreprises de maquillage et de couches, mais elle est maintenant revenue aux applications sociales.

Crédits images :Azar

Des applications comme Azar s’adressent à la génération Z car c’est une génération qui a été en proie à solitude. Amy Wu, fondatrice de l’application de santé mentale basée sur l’IA Manifest, a récemment déclaré à TechCrunch qu’« il y aura des licornes qui émergeront… pour lutter contre l’épidémie de solitude ».

Pourtant, la perspective de se retrouver dans une conversation face à face avec un inconnu peut sembler intimidante pour certaines personnes. Les utilisateurs peuvent appliquer des fonctionnalités de réalité augmentée pour masquer leur visage, mais lorsque j’ai utilisé l’un de ces filtres pour me déguiser, mon interlocuteur a déclaré : « Je ne veux pas parler à un zèbre ». Assez juste.

Alors qu’Azar cherche à s’implanter aux États-Unis, l’application devra surmonter la réputation douteuse des applications de chat vidéo aléatoires.

« La sécurité est vraiment une préoccupation sur le marché américain », a déclaré Kim. « Je pense qu’étant donné l’importance que nous accordons à la sécurité et la mission que nous avons de réellement investir dans la sécurité… je crois sincèrement que le marché américain adoptera Azar. »