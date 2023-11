Azam Khan, CM par intérim du KP, est décédé à l’âge de 89 ans – Pakistan

Le ministre en chef par intérim de Khyber Pakhtunkhwa, Mohammad Azam Khan, est décédé samedi, a déclaré un porte-parole de l’hôpital. Il avait 89 ans, selon son neveu Muhammad Ahmed.

Le porte-parole du complexe médical Rehman, Shabbir Shah, a confirmé l’évolution de la situation. Aube.com.

Il a ajouté que l’ancien bureaucrate avait été admis hier soir dans une unité de soins intensifs après être tombé malade il y a un jour.

Le neveu du ministre en chef a déclaré que son oncle l’avait invité hier et avait discuté d’un projet de visite à l’université de Charsadda lundi prochain et qu’il se portait « tout à fait bien ».

«Je faisais les arrangements [to visit the university]pendant ce temps-là, la nouvelle de sa mort est arrivée », a déclaré Ahmed Aube.com.

Azam Khan a prêté serment en tant que ministre en chef du KP en janvier de cette année après la dissolution de l’assemblée provinciale après que le chef du PTI, Imran Khan, a décidé de quitter les assemblées du KP et du Pendjab où il était au pouvoir.

Il était avocat au Lincoln’s Inn de Londres et avait auparavant été ministre de l’Intérieur, de l’administration de la capitale et du développement dans le cabinet intérimaire de l’ancien premier ministre Nasir-ul-Mulk en 2018.

Il est également resté ministre provincial des Finances, de la Planification et du Développement au sein du cabinet intérimaire du KP de CM Shamsul Mulk d’octobre 2007 à avril 2008 et a occupé des postes clés au sein des gouvernements fédéral et provincial.

Avant ces mandats, il avait été secrétaire en chef de septembre 1990 à juillet 1993. Il est également resté président du Pakistan Tobacco Board.

Le cabinet du KP est dissous (ancien secrétaire de l’ECP)

Parler à Actualités Géol’ancien secrétaire de la Commission électorale du Pakistan (ECP), Kanwar Dilshad, a expliqué qu’avec la mort de Khan, le cabinet provincial du KP était « automatiquement dissous ».

Dilshad a en outre souligné que jusqu’à ce qu’un nouveau ministre en chef soit élu, le gouverneur assumera l’autorité et gérera les affaires provinciales.

Il a souligné que l’article 224 du Constitution habilite le Sénat à prendre des décisions dans des situations d’urgence, et en cas de désaccord sur la sélection d’un nouveau CM, la question sera renvoyée à l’ECP.

Selon Dilshad, la direction de la Chambre et le chef de l’opposition au Sénat se consulteront sur le nom du CM. En cas de désaccord, l’ECP interviendra.

Il a noté que l’ensemble du processus devrait être achevé dans un délai d’une semaine, comme le stipule la loi.

Condoléances

Le Premier ministre par intérim, Anwaarul Haq Kakar, s’est souvenu du ministre en chef comme d’une « personne sûrement honnête et pieuse ». Il a prié pour que la famille du défunt fasse preuve de patience.

Le président Dr Arif Alvi a également exprimé son chagrin face à cette nouvelle et a rappelé qu’il considérait Khan comme un « gentleman » chaque fois qu’il le rencontrait.

Le ministre de l’Information par intérim, Murtaza Solangi, a décrit le ministre en chef comme un « gentleman » et une personne « polie », tandis que le ministre de l’Intérieur par intérim, Sarfraz Ahmed Bugti, a également prié pour la famille de Khan.

Le gouverneur du Sindh, Kamran Khan Tessori, a exprimé son chagrin suite à la mort du CM et a prié pour les rangs du défunt.

L’ancien CM du KP Mahmood Khan a exprimé son « immense chagrin » face à cette « douloureuse nouvelle ».

Le chef du PPP, Faisal Karim Kundi, et le secrétaire général du PTI, Omar Ayub Khan, ont déclaré qu’ils étaient attristés par cette perte et ont envoyé leurs prières à la famille de Khan.