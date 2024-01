Azam Khan atténue sa déclaration dans l’affaire du chiffrement

Azam Khan, ancien secrétaire principal de l’ancien Premier ministre Imran Khan. — Facebook/Fans d’Azam Khan

ISLAMABAD : L’accusation de chiffrement contre Imran Khan a reçu un coup dur puisque l’un des témoins clés – Azam Khan, ancien secrétaire de l’ancien Premier ministre – a donné une version très adoucie de ses déclarations antérieures enregistrées en vertu des articles 161 et 164 du CrPC avant le tribunal de première instance.

La déclaration d’Azam Khan devant le tribunal de première instance jeudi dernier n’incluait pas les parties explosives des déclarations qu’il avait précédemment faites à la FIA et enregistrées devant un magistrat en vertu des articles 161 et 164 du CrPC respectivement.

Sa déclaration devant le tribunal de première instance faisait état de la copie manquante du code après sa remise au Premier ministre de l’époque, mais elle ne disait rien sur l’abus présumé du document secret par Imran Khan pour ses gains politiques ou pour cibler. le haut commandement militaire.

La partie suivante de ses déclarations antérieures au titre des articles 161 et 164 du CrPC, qui faisaient partie de la thèse de l’accusation telle qu’elle a été présentée devant le tribunal de première instance, ne faisait pas partie de ce qu’il avait déclaré devant le tribunal de première instance en tant que témoin à charge :

« À mon avis, le Premier ministre Imran Khan prévoyait de cibler le haut commandement de l’armée pakistanaise pour faire pression sur lui, afin qu’il puisse se manifester pour le sauver dans le cadre d’une motion de censure, ce qui était son gain politique. La décision inconstitutionnelle du vice-président Qasim Suri concernant le chiffrement a également été ordonnée par l’ancien Premier ministre Imran Khan. En fait, Imran Khan a joué un rôle de conspiration chiffrée partout et à tous les niveaux pour ses motivations politiques anti-étatiques. Par conséquent, Imran Khan a brandi un télégramme/document chiffré lors d’un rassemblement public organisé à Islamabad le 27.03.2022 et il m’avait dit que ledit chiffre qui lui avait été donné manquait. Cet abus d’un document secret classifié à des fins politiques par le Premier ministre Imran Khan était en fait un abus de confiance en tant que titulaire d’une charge publique, ce qui a conduit à compromettre les intérêts de la politique étrangère du Pakistan. À mon avis, une telle action de l’ancien Premier ministre Imran Khan visait à semer le doute dans l’esprit des rangs de l’armée contre leur haut commandement et l’ancien Premier ministre Imran Khan a utilisé une conspiration chiffrée pour construire son capital politique sans se soucier du caractère sacré des institutions de l’État et a chargé ses partisans de promouvoir un agenda anti-étatique et un intérêt politique ».

La partie ci-dessus des déclarations antérieures d’Azam Khan, qui manquait dans sa déclaration devant le tribunal de première instance, a été l’un des facteurs clés dans l’accusation de chiffrement contre Imran Khan. Désormais, le changement dans la déclaration d’Azam Khan a allégé la charge qui pèse sur Imran Khan de défendre l’utilisation présumée abusive d’un document secret à des fins politiques et de cibler le plus haut commandement militaire. Selon une source de la FIA, les déclarations d’Azam Khan faites devant le tribunal de première instance favoriseront Imran Khan plutôt que l’accusation. La source a déclaré que l’ancien secrétaire du Premier ministre avait ignoré devant le tribunal de première instance les parties de ses déclarations antérieures faites devant la FIA et le magistrat, qui auraient pu être préjudiciables pour Imran Khan. Selon les médias, Imran Khan était satisfait de ce qu’Azam Khan avait déclaré devant le tribunal de première instance et, pour la même raison, le président fondateur du PTI avait appuyé sur le dos de son ancien secrétaire.