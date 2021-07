AZ Republic poursuit le Sénat et Cyber ​​Ninjas en justice pour des informations sur l’audit du scrutin

Les documents relatifs à la vérification sont des dossiers publics parce que la vérification est effectuée sous la direction du Sénat.

La République de l’Arizona est allée devant les tribunaux pour exiger des dossiers du Sénat de l’État et de l’un de ses sous-traitants afin de faire la lumière sur l’audit des résultats des élections de 2020, dont une grande partie a été cachée au public malgré l’importance du recomptage des bulletins de vote.

L’agence de presse a déposé mercredi une action spéciale devant la Cour supérieure du comté de Maricopa pour obtenir des documents financiers et des communications sur l’audit du Sénat et de Cyber ​​Ninjas, l’entrepreneur qu’il a engagé pour diriger les travaux.

Mais pour la plupart, l’État a gardé des informations sur la façon dont l’audit est mené, les entreprises qui font le travail, d’où vient l’argent et ce que les fonctionnaires se disent à ce sujet à l’écart du public.

Suite:L’Arizona est toujours en train de recompter les bulletins de vote des élections de 2020. Voici pourquoi vous ne connaissez pas beaucoup de détails

La République avait précédemment demandé les informations par le biais de la loi sur les archives publiques de l’Arizona, mais s’était vu refuser l’accès, ce qui a entraîné la plainte légale.

Les documents liés à l’audit sont des documents publics car l’audit est mené sous la direction du Sénat, un organisme public, et le Sénat est tenu de rendre disponibles les documents qui sont sous la garde ou le contrôle de Cyber ​​Ninjas, selon la plainte.

Cyber ​​Ninjas « en raison de l’exercice d’une fonction gouvernementale de base financée en partie par l’argent des contribuables de l’État, était tenu de conserver ces archives publiques et de les rendre disponibles », indique la plainte. « Pourtant, Cyber ​​Ninjas a refusé de le faire. »

La République recherche les documents pour fournir au public une meilleure compréhension de l’audit sans précédent de l’élection, qui impliquait que le Sénat a émis des assignations à comparaître au Conseil des superviseurs du comté de Maricopa et déplacé du matériel électoral et environ 2,1 millions de bulletins de vote au Arizona Veterans Memorial Coliseum. pour inspection par des entrepreneurs privés. L’audit a duré des semaines et n’est pas encore terminé.

« La loi de l’Arizona autorise le public à savoir comment cet audit est mené et financé », a déclaré mercredi l’avocat David Bodney, qui représente The Republic, après le dépôt de l’action devant le tribunal. « Et la loi sur les archives publiques de l’Arizona ne permet pas au Sénat de jouer à » cacher la balle « en déléguant des responsabilités essentielles à un tiers comme Cyber ​​Ninjas et en dissimulant les enregistrements des activités gouvernementales et des dépenses publiques dans les fichiers de Cyber ​​Ninjas. »

Bodney a demandé pourquoi les sénateurs qui ont ordonné l’audit ne voudraient pas les documents pour eux-mêmes, en particulier les communications impliquant des sous-traitants de Cyber ​​Ninjas, afin qu’ils puissent comprendre le travail effectué en leur nom.

« Le Sénat affirme qu’il n’est même pas obligé de demander à Cyber ​​Ninjas de partager des copies de ses dossiers d’audit en Arizona avec eux, encore moins de les divulguer au public », a déclaré Bodney. « Et Cyber ​​Ninjas ne produira pas non plus de copies de ces archives publiques. Leur conduite ne nous laisse pas d’autre choix que d’appeler le tribunal à faire appliquer la loi sur les archives publiques. »

Un avocat du Sénat n’a pas répondu à une demande de commentaire mercredi. Mais dans une affaire similaire à la recherche d’archives publiques auprès de Cyber ​​Ninjas, les avocats du Sénat ont fait valoir dans un dossier judiciaire que ces archives n’avaient pas besoin d’être fournies dans une demande d’archives publiques.

« Les sociétés privées qui servent de vendeurs au gouvernement de l’État ne sont pas des » organismes publics « », ont déclaré les sénateurs dans une motion visant à rejeter une affaire intentée par un groupe à but non lucratif appelé American Oversight, qui s’est formé en 2017 pour enquêter sur une fraude potentielle dans l’administration Trump. . « Il s’ensuit que tous les documents en leur possession, sous leur garde ou sous leur contrôle ne relèvent pas du champ d’application de la loi sur les archives publiques de l’Arizona. »

La plainte de la République vise à ce qu’un juge fixe un délai pour que les communications du Sénat et de Cyber ​​Ninjas soient fournies au journal. Il demande également des frais juridiques, arguant que les dossiers ont été illégalement refusés à l’agence de presse en violation de la loi sur les archives publiques de l’État.

Inquiétudes sur la transparence

La présidente du Sénat, Karen Fann, R-Prescott, a déclaré dès le départ que l’audit serait mené selon un processus transparent, mais la plainte conteste cette qualification.

« Cette transparence a cependant fait défaut, car les accusés ont refusé de fournir des documents publics en réponse aux demandes (de la République) qui sont sous la garde ou le contrôle de Cyber ​​Ninjas », indique la plainte.

La République a recherché des documents publics depuis le début de l’audit en avril, et bien que certains aient été fournis, les communications de Cyber ​​Ninjas ne l’ont pas été.

Lors d’une réunion le 27 mai, l’avocat de Fann, Kory Langhofer, et Norm Moore, l’ancien avocat des dossiers publics du Sénat, ont déclaré aux représentants de The Republic que Fann et le Sénat ne produiraient aucun dossier en la possession de Cyber ​​Ninjas, arguant qu’il ne s’agissait pas de dossiers publics. .

Ce jour-là également, la République a émis une demande d’enregistrement supplémentaire pour tous les messages texte, e-mails et autres communications à destination et en provenance de Cyber ​​Ninjas et d’autres prestataires d’audit et 27 personnes, dont Ken Bennett, un ancien secrétaire d’État servant de liaison pour l’audit, le porte-parole de l’audit Randy Pullen, le président de la commission judiciaire du Sénat Warren Petersen et Fann, ainsi que des personnes supposées être impliquées ou soutenant l’effort, notamment Sidney Powell, Patrick Byrne et l’ancien président Donald Trump.

La République a envoyé une demande supplémentaire à Cyber ​​Ninjas le 2 juin pour obtenir des documents financiers, notamment des contrats, des factures, des factures et des dons, ainsi que les communications liées à l’audit de Cyber ​​Ninjas avec les sénateurs de l’État, d’autres politiciens, Bennett, Pullen, les élus du comté de Maricopa et Christina Bobb de One America News Network.

Un avocat de Cyber ​​Ninjas a répondu que la société ne se conformerait pas.

La plainte soutient que Fann et Peterson ont à tort refusé à The Republic l’accès aux documents sous le contrôle de Cyber ​​Ninjas.

« L’audit du Sénat de l’Arizona sur les bulletins de vote du comté de Maricopa est une question de préoccupation publique la plus urgente », indique la plainte. « Rien n’est plus fondamental pour notre démocratie que l’administration de nos élections. Les défendeurs eux-mêmes ont souligné l’importance de la confiance du public dans le vote et les élections comme justification de l’audit, et ont promis la transparence dans la réalisation de l’audit. Mais le public ne peut pas évaluer correctement la conduite et les conclusions de l’audit sans un accès rapide et complet aux dossiers très publics que les défendeurs retiennent illégalement.

La République a demandé au tribunal une ordonnance obligeant les accusés à justifier pourquoi l’agence de presse ne devrait pas avoir droit aux dossiers.

« Cette affaire soulève des questions cruciales pour notre État : le Sénat de l’Arizona peut-il effectuer un audit des bulletins de vote du comté de Maricopa qu’il a obtenus en vertu d’une assignation à comparaître législative sans publier rapidement et de manière exhaustive les documents publics liés à l’audit ? La demande de la République précise.

Il fait valoir que les documents en question sont des documents publics, peu importe qui les possède en raison de la position spéciale que le Sénat a accordée à Cyber ​​Ninjas.

« Les politiciens de l’Arizona peuvent-ils lever un voile de secret sur leur examen de l’élection qui les a mis au pouvoir en embauchant des sous-traitants pour l’exécuter ? » il est dit. «Et une entreprise engagée et payée par le gouvernement pour remplir une fonction essentielle et uniquement gouvernementale peut-elle se cacher derrière la fiction selon laquelle elle n’est pas soumise à la loi de l’Arizona qui permet au public de savoir ce qu’elle fait, comment elle le fait et qui il a embauché pour faire le travail?

Des opérations « réalisées en grande partie en secret »

Greg Burton, rédacteur en chef de Republic, a déclaré que l’agence de presse prenait des mesures car l’audit est dirigé par un groupe de partisans du Sénat qui étaient eux-mêmes sur les bulletins de vote.

« Malgré les promesses des dirigeants du Sénat que son audit des votes serait transparent, les opérations de dépouillement ont été menées en grande partie en secret par des partis embauchés, non élus, exerçant les fonctions d’élus », a déclaré Burton dans une déclaration judiciaire.

Tout comme le public a droit aux documents gouvernementaux pour aider à discerner si les élus agissent dans l’intérêt du public, le public a également droit aux documents d’entrepreneurs comme Cyber ​​Ninjas agissant au nom du gouvernement, en particulier sur une question aussi importante. , il a dit.

« Le manque d’informations rend difficile de discerner la qualité de ce dépouillement », a déclaré Burton. « Cela rendra impossible de peser la crédibilité du travail une fois les résultats annoncés. Les informations des participants, en particulier des Cyber ​​Ninjas, sont essentielles pour aider le public à comprendre, et encore moins à remettre en question, le processus. »

L’action de la République est distincte d’une autre action d’American Oversight, qui recherche des dossiers similaires auprès de Fann et Petersen.

American Oversight a déposé une plainte en mai après que le Sénat a refusé de remettre des dossiers après qu’ils aient été demandés par la loi sur les dossiers publics de l’État.

Cette affaire nomme Fann, Petersen et le Sénat dans son ensemble comme défendeurs.

Les documents demandés par American Oversight comprennent les communications et les dossiers financiers de Cyber ​​Ninjas et de ses divers sous-traitants et de Bennett « ou de toute autre personne ou entité engagée dans le travail sur l’audit ».

Rejoindre le journaliste Ryan Randazzo chez ryan.randazzo@arizonarepublic.com ou 602-444-4331. Suivez-le sur Twitter @UtilityReporter.

Abonnez-vous à azcentral.com aujourd’hui.