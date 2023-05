AZ Alkmaar vs West Ham diffusion en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de cette demi-finale de la Ligue de conférence Europa

AZ Alkmaar vs West Ham diffusion en direct et aperçu du match, jeudi 18 mai, 20 h 00 BST

AZ Alkmaar vs West Ham diffusion en direct et aperçu du match

Vous recherchez une diffusion en direct AZ Alkmaar vs West Ham? Nous avons ce qu’il vous faut. AZ Alkmaar vs West Ham c’est parti BT Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder l’Europa Conference League avec votre abonnement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

West Ham est sur le point de disputer sa première finale européenne, après avoir mené 2-1 dès le match aller. Les Hammers n’ont pas connu leur meilleure saison nationale – mais les fans ne s’en soucieront pas si cela leur rapporte un trophée et leur permet de se qualifier pour la Ligue européenne.

L’AZ Alkmaar occupe la quatrième place de l’Eredivisie, ce qui les place à nouveau sur la bonne voie pour l’Europa Conference League l’année prochaine, et s’est préparé pour ce match retour vital en battant le FC Emmen 5-1 ce week-end.

Le coup d’envoi est à 20h BST.

Nouvelles de l’équipe

Michail Antonio et Vladimir Coufal ont voyagé avec l’équipe de West Ham aux Pays-Bas et sont susceptibles d’être impliqués. Gianluca Scamacca est le seul absent connu des Hammers.

Former

West Ham: LWWLL

AZ Alkmaar : WLWWW

Arbitre

Arbitre: Ivan Kružliak (Slovaquie)

Ivan Kružliak (Slovaquie) Arbitres assistants : Branislav Hancko (Slovaquie) & Jan Pozor (Slovaquie)

Branislav Hancko (Slovaquie) & Jan Pozor (Slovaquie) Quatrième officiel : Sven Jablonski (Allemagne)

Sven Jablonski (Allemagne) VAR : Marco Fritz (Allemagne)

Marco Fritz (Allemagne) VAR adjoint : Christian Dingert (Allemagne)

Stade

AZ Alkmaar contre West Ham se jouera au AFAS Stadion à Alkmaar, aux Pays-Bas.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi AZ Alkmaar vs West Ham est à 20h BST sur jeudi 18 mai au Royaume-Uni. Le jeu est diffusé sur BT Sport 2, BT Sport Ultimate, le site Web de BT Sport et l’application BT Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 15 h HE / 12 h HP. Le match sera diffusé sur Paramount+ aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour un match de l’Europa Conference League, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Ligue Europa, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

Droits TV de l’International Europa Conference League

• ROYAUME-UNI: BT Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) sont les détenteurs des droits pour les matchs de l’Europa Conference League.

• États-Unis : vous trouverez tous les jeux sur CBS Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet).

• Canada : la façon de regarder le football de la Ligue de conférence Europa en 2022/23 est DAZN (s’ouvre dans un nouvel onglet)qui a des droits exclusifs sur toute l’action.

• Australie : Stan Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) diffusera tous les matchs de la saison de l’Europa Conference League.

• Nouvelle-Zélande: Étincelle Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) servent tous les matchs.