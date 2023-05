AZ Alkmaar utilise le test BrainsFirst pour identifier les meilleurs jeunes talents et cela les a aidés à remporter l’UEFA Youth League | Nouvelles du football

En avril, l’AZ Alkmaar a remporté l’UEFA Youth League en marquant 19 buts et en n’encaissant que deux fois en huitièmes de finale. Leur triomphe souligne leur réputation comme l’une des meilleures académies d’Europe. C’est une histoire d’identification et de développement de talents.

Mais leur succès ne se limite pas au dépistage et à l’entraînement. Le processus d’établissement des joueurs dans lesquels ils investissent du temps dure une décennie. Chez AZ, ils ont étudié le cerveau de joueurs dès l’âge de 12 ans pour mieux comprendre leur potentiel.

« AZ recherche des joueurs qui ne sont pas seulement aberrants physiquement, mentalement, tactiquement et techniquement mais aussi cognitivement », a déclaré Eric Castien. Sports du ciel. Il est le fondateur de BrainsFirstl’organisme recruté par le club d’Eredivisie pour tester les méninges de ses jeunes.

Image:

Eric Castien a fondé BrainsFirst parce qu’il était convaincu que les compétences cognitives étaient négligées





« Si vous êtes au niveau élite à 16 ans, peut-être même avec l’équipe nationale, mais que vous obtenez de mauvais résultats à plusieurs reprises lors de nos tests, alors l’AZ ne vous embauchera probablement pas. Il s’agit d’identifier le potentiel futur, pas principalement les performances actuelles, car presque tous les clubs sont encore faire. »

Il a fallu quatre ans à Castien et aux neuroscientifiques de BrainsFirst pour démontrer qu’ils pouvaient identifier les fonctions cérébrales requises pour être un joueur d’élite. Cela fait, il leur en fallait six de plus pour prouver qu’ils pouvaient l’utiliser pour prédire les performances futures. Maintenant, ils le peuvent.

Castien lui-même n’est pas un scientifique, juste un Hollandais affable avec une curiosité qui l’a conduit dans cette voie. Ancien journaliste, son parcours a commencé en 2011 en écrivant un livre sur l’identification des talents au Real Madrid et à Barcelone. Parler aux entraîneurs a été l’étincelle.

« Tout le monde à l’intérieur de ces académies savait tout sur le talent et les deux clubs ont convenu que l’évaluation de ce talent se résumait aux quatre facteurs – physique, mental, tactique et technique. Le problème était qu’il y avait un cinquième élément qu’ils ne pouvaient pas identifier.

« Certains des entraîneurs là-bas l’appelaient la magie. D’autres l’appelaient la boîte noire. Soit vous l’avez, soit vous ne l’avez pas, mais personne ne savait ce que c’était. Était-ce un troisième genou ou une onzième dent? Non, c’était en place ici, à l’intérieur du cerveau, c’était la boîte noire pour eux.

« Ils n’étaient pas stupides. Intuitivement, ils ont compris qu’il y avait quelque chose de décisif qu’ils ne pouvaient pas saisir. Ils en étaient conscients, mais ne pouvaient pas le décoder et le transformer en données tangibles et exploitables. C’est ce que nous avons fait avec des clubs comme AZ Alkmar. »

Image:

L’équipe senior de l’AZ Alkmaar est en demi-finale de l’Europa Conference League





Le point de départ était de parler à deux neuroscientifiques de l’Université d’Amsterdam. Ils se moquaient de la notion de magie. L’explication scientifique était claire. Il s’agissait de la fonction cérébrale et non seulement ce n’était pas magique, mais ils étaient capables de la mesurer.

Le rôle de Castien était de marier les deux mondes. Les neurosciences, rencontrez le football. « Je voulais faire un pont entre les deux manières de penser pour décoder la magie et comprendre l’intelligence du jeu. » Il a visité les plus grands clubs des Pays-Bas pour faire son pitch.

« Je leur ai expliqué que le football d’élite n’était pas avant tout une activité physique mais une activité cérébrale. Les muscles et les poumons sont secondaires. Le cerveau est primaire. Vous appelleriez cela magique. Mais vous ne pouvez pas mesurer la magie et je peux mesurer les fonctions cérébrales. «

En 2016, leurs tests, désormais menés sous forme de jeux, étaient capables de défier différentes parties du cerveau, en examinant la mémoire, l’anticipation, la capacité d’attention et la maîtrise de soi. « Il y a environ 1 500 points de données maintenant, donc tout le monde le fait différemment », explique Castien.

Comme le lui ont expliqué les patrons d’AZ, c’est à ce moment-là que le travail acharné a commencé. Les clubs de football ne sont pas des établissements purement académiques. Ils veulent gagner et gagner de l’argent. C’était une chose d’identifier ce qui faisait un joueur d’élite. Leur but était de le prévoir.

Chaque joueur AZ avait un score de test, indépendant des évaluations des entraîneurs. BrainsFirst leur a dit lesquels étaient dans la courbe verte, ceux qui avaient le plus grand potentiel cognitif. « Nous devions montrer que notre groupe de joueurs agréés était plus performant sur six ans », explique Castien.

« C’est ce que nous avons fait. Une étude a montré que le groupe ayant les meilleures performances cognitives parmi les 33 % de son groupe d’âge a développé une valeur marchande six à sept fois supérieure à celle du groupe le moins performant. Cela montre que vous devez investir dans le joueurs intelligents.

« Tout le monde dit que c’est logique. OK, tu me dis que tu sais qu’un joueur de 15 ans est assez intelligent pour réussir huit ans plus tard ? Tu ne peux pas. Mais nous pouvons. C’est notre fonction. Nous n’avons pas réinventé le cerveau. Nous venons de relier la fonction cérébrale au terrain. «

Image:

Un jeune joueur néerlandais du groupe d’âge utilise la technologie BrainsFirst





Quand Castien commence à parler de mesurer « le cortex préfrontal à l’avant de la tête » d’un garçon de 12 ans, il est facile de se sentir mal à l’aise. Cela ressemble à quelque chose hors de Rapport minoritairedes enfants reconnus coupables du pré-crime de ne pas être assez intelligents.

Castien accepte le point. « Je suis d’accord en tant qu’être humain. C’est dur. Mais ce n’est pas une question d’intelligence générale. Nous ne sommes pas intéressés. Il s’agit de ce qui vous rend intelligent et de savoir si cela correspond au contexte du football d’élite. Pour moi, prendre des décisions de talent basées sur des opinions et le raisonnement subjectif est plus injuste. » Les tests sont au moins objectifs.

« Après 16 ans, si vous n’êtes pas dans la courbe verte, vous ne serez plus dans la courbe verte à 22 ans. Ce n’est pas une idée très attrayante pour les gens car ils aiment croire qu’ils peuvent rendre n’importe qui meilleur. Ils le peuvent. Mais le football d’élite les clubs exigent que les joueurs soient une valeur aberrante.

« C’est pourquoi nous ne disons jamais catégoriquement que ce joueur ne réussira pas. Ce que nous disons, c’est que la probabilité est plus élevée ou plus faible. Si vous devez compenser une mauvaise performance cérébrale sur des compétences spécifiques au football, alors c’est un faible probabilité que vous réussissiez au niveau élite.

« Chez AZ, ils utilisent un seuil et les talents de l’académie doivent être suffisamment performants sur le plan cognitif. S’ils ne le sont pas et que les autres indicateurs ne sont pas assez puissants pour le compenser, ils diront qu’il est peu probable que l’investissement soit apporter un retour.

« Nous ne donnons au club qu’une seule pièce du puzzle. Si cette pièce n’est pas à un niveau élevé, alors l’investissement est à haut risque. Je sais que cela semble dur, mais êtes-vous capable de répondre aux exigences du cerveau en Premier League niveau ? Quatre-vingt-dix-neuf pour cent ne le peuvent pas.

Image:

Un exemple de jeu d’évaluation basé sur le cerveau via BrainsFirst





Castien devrait savoir. Il a fait les tests lui-même à plus d’une centaine de reprises. Il utilise son propre exemple pour illustrer à quel point il est difficile d’être un athlète d’élite, quel que soit son corps. C’est un homme intelligent à l’école. Mais il n’a pas le cerveau d’un footballeur d’élite.

« Ma capacité à collecter des informations est élevée. Je peux en traiter beaucoup. Mais cela prend du temps. Ce n’est pas bon car sur le terrain, il faut que ce soit rapide. Mon temps de réaction est bon. Assez bon pour le football d’élite, même. Mais je ne peux pas changer mon attention assez vite.

« J’ai toujours deux ou trois longueurs de retard et ce n’est pas quelque chose que je peux entraîner. C’est comme ça que fonctionne mon cerveau. Ça a marché pour moi à l’école et à l’université. Là, si tu as quelques minutes pour récolter des informations ce n’est pas un problème . Sur le terrain, vous n’avez pas quelques minutes. »

Castien se demande si cela pourrait expliquer certaines des différences, même au sein du football d’élite. « Vous l’aurez vu quand un joueur passe de l’Eredivisie à la Premier League, ils disent que c’est étrange parce que la vitesse de leurs actions est trop lente », ajoute-t-il.

« La réaction est d’amener le préparateur physique à les rendre plus explosifs, à essayer de rendre leurs jambes plus fortes. C’est peut-être une bonne idée. Mais c’est aussi une bonne idée de savoir si le cerveau envoie les messages assez rapidement pour dire les muscles quoi faire. »

Il est seulement susceptible de devenir plus important. « Le football aujourd’hui devient plus rapide et plus exigeant. C’est plus complexe. Vous n’avez plus l’ailier classique. Vous avez des joueurs qui changent de zone. C’est plus complexe pour le cerveau », explique Castien.

« Si vous avez moins d’espace et moins de temps, vous devez résoudre les problèmes plus rapidement. Ce n’est pas que nous disons que le football nécessite des joueurs plus intelligents, football dit que le football nécessite des joueurs plus intelligents. Nous les aidons à identifier ceux qui peuvent répondre aux exigences. »

En pratique, il est fort probable que bon nombre des meilleures équipes se sélectionnent déjà elles-mêmes. « Des joueurs comme Kevin De Bruyne et Ilkay Gundogan à Manchester City sont de bons exemples. Je pense que Pep Guardiola comprend intuitivement qu’il a besoin de ces joueurs », déclare Castien.

Image:

Ilkay Gundogan et Kevin De Bruyne sont des exemples de joueurs très intelligents





« C’est comme à l’école. Si vous êtes enseignant avec 25 enfants et que cinq sont très doués mais que vous devez faire attention à ceux qui ne le sont pas, ce qui se passe, c’est que les enfants doués s’ennuient et sont frustrés. Peut-être qu’ils commencent à sous-performer parce qu’ils ne sont pas contestés.

« C’est la même chose dans les clubs de football. L’entraîneur doit adapter la complexité et la vitesse de l’entraînement à la majorité ou même aux plus faibles sur le plan cognitif. Ce n’est pas ce que vous voulez parce que vous voulez que l’entraînement soit plus exigeant que les matchs. .

« Comme pour les Navy Seals, les situations de la vie réelle devraient être moins difficiles que les situations dans lesquelles vous vous êtes retrouvés pendant l’entraînement. Vous devez vous entraîner à un niveau supérieur à celui dont vous avez besoin pour performer, mais la plupart du temps, c’est l’inverse. autour, malheureusement. »

Tout cela nous ramène à AZ, où leur engagement à identifier ce «cinquième élément» leur donne un avantage sur le reste. D’autres finiront par rattraper leur retard. Pour l’instant, ils espèrent profiter de l’avantage du premier arrivé en raison de leur appétit à penser différemment.

« Il y a une grande différence entre les clubs. Je ne pense pas que ce sera une nouvelle pour quiconque que les plus grands clubs sont habitués à penser que s’ils font une erreur, ils ont assez d’argent pour corriger l’erreur. Les clubs challengers doivent être plus intelligent qu’eux.

« Les clubs comme AZ sont beaucoup plus ouverts parce que s’ils copient simplement les équipes les plus fortes, ils savent qu’ils perdront. Ils doivent le faire différemment, nous les aidons donc à voir le talent différemment et à identifier ces angles morts en ce qui concerne le talent. piscine. »

Image:

Mexx Meerdink, à droite, célèbre le but de l’AZ en finale de l’UEFA Youth League





La puissance des super clubs européens met un frein à l’ambition d’AZ. L’argent gagne généralement à la fin. Mais grattez la surface et, à l’occasion, vous aurez un aperçu de l’endroit où le meilleur travail est effectué. À Genève le mois dernier, le football a eu un tel aperçu.

L’AZ a battu Hajduk Split 5-0 en finale et ce n’était pas un hasard. Avant cela, ils avaient déjà battu l’Eintracht Francfort sur le même score. En huitièmes de finale, Barcelone a été battu 3-0. En quart de finale, c’était le Real Madrid qui recevait une raclée 4-0.

Pour Castien, l’homme qui s’était inspiré de ces géants espagnols pour se mettre à décoder la magie, c’était un moment de réflexion. « Ce n’est pas seulement qu’ils ont battu Barcelone et le Real Madrid », dit-il. « Ils l’ont fait avec chacun de ces jeunes testés par BrainsFirst. »