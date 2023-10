La belle forme d’Aston Villa devant le but s’est poursuivie alors qu’ils ont remporté une superbe victoire 4-1 à l’extérieur sur le terrain de l’AZ Alkmaar pour prendre la tête de leur groupe de la Ligue Europa Conférence.

L’AZ était demi-finaliste de cette compétition la saison dernière mais a été époustouflé par l’équipe clinique d’Unai Emery, qui a pris une avance de 2-0 à la mi-temps grâce aux buts de Leon Bailey et Youri Tielemans.

Le neuvième but d’Ollie Watkins de la saison et la frappe à bout portant de John McGinn ont ajouté de la brillance au score après la mi-temps, bien que l’AZ en ait retiré un grâce à l’effort époustouflant d’Ibrahim Sadiq à distance.

Leon Bailey a joué pendant qu’Aston Villa gagnait gros aux Pays-Bas





Au total, Villa a marqué quatre buts sur cinq tirs pour porter le score à 16 buts lors de ses cinq derniers matches, qui ont tous permis à l’équipe d’Emery de rester invaincue.

Comment Villa a remporté la victoire à Alkmaar

Actualités de l’équipe d’Aston Villa Aston Villa a effectué quatre changements par rapport à l’équipe qui a battu West Ham dimanche, Diego Carlos et Clement Lenglet remplaçant Ezri Konsa et Pau Torres dans la moitié centrale.

Moussa Diaby était au repos avec Leon Bailey comme titulaire, tandis que Nicolo Zaniolo cédait la place à Youri Tielemans.

L’AZ se procurait la première occasion du match grâce à Evangelos Pavlidis qui centrait depuis la gauche pour Dani de Wit, dont la tête dans la surface tombait juste à côté après une lourde déviation sur Clément Lenglet.

Mais Villa a rapidement eu l’avantage lorsque Bailey a pivoté et a tiré au bord de la surface devant Mat Ryan dans le but de l’AZ, quelques secondes seulement après que l’ailier de Villa ait raté un face-à-face en ne parvenant pas à tirer.

L’AZ a tenté de répondre avec Pavlidis tirant directement sur Emiliano Martinez, mais les visiteurs n’ont pas tardé à avoir une seconde.

John McGinn a intercepté la passe lente de Sven Mijnans dans la moitié de terrain de l’AZ et a conduit au but, avant de se placer devant Tielemans non marqué dans la surface. Le milieu de terrain belge a touché le ballon avant de se glisser sous les jambes de Ryan.

Notes des joueurs Aston Villa: Martinez (6); Cash (7), Carlos (7), Lenglet (8), Digne (7) ; Kamara (8), Luiz (7); McGinn (8), Tielemans (8); Bailey (9), Watkins (8) Sous-marins : Zaniolo (6), Diaby (n/d), Duran (n/d), Dendoncker (n/d) Joueur du match : Léon Bailey

L’AZ a ensuite eu une glorieuse chance d’égaliser lorsque Villa leur a presque offert un but alors qu’il jouait à l’arrière. Boubacar Kamara a perdu le ballon face à Mijnans à l’entrée de sa surface, laissant à Pavlidis suffisamment de temps pour battre Martinez.

L’effort de l’attaquant de l’AZ était cependant trop important, car l’occasion la plus nette de la première mi-temps se révélait mendiante.

Ce but s’est avéré crucial puisque Villa en a inscrit un troisième peu après la mi-temps. Bailey a été libéré par Tielemans après un bon jeu de liaison de Watkins. Le tir de Bailey a été paré mais Watkins avait fait le tour pour taper en troisième.

Ollie Watkins d’Aston Villa a inscrit son neuvième but de la saison après la mi-temps





Cinq minutes plus tard, il était quatre minutes lorsque Kamara libérait Bailey sur le flanc droit et qu’il centrait pour McGinn, qui tapait au premier poteau après une course intelligente.

Villa a estimé que le jeu était terminé à ce moment-là et ils ont été surpris à la pause alors que le remplaçant Bruno Martins Indi a joué un superbe long ballon sur le terrain pour Sadiq, qui a capté la passe avant de trouver le coin inférieur de Martinez à distance.

Bien que les hôtes aient gagné en confiance grâce à ce but de consolation – avec Tiago Dantas se rapprochant peu après le but de Sadiq – Villa a remporté la victoire avec facilité et sans urgence.

Analyse : Villa ne peut tout simplement pas arrêter de marquer

Sam Blitz de Sky Sports :

Aston Villa a été vraiment clinique lors de sa victoire 4-1 contre l’AZ Alkmaar. Cinq tirs, quatre buts. Le seul tir sur lequel ils n’ont pas marqué ? Il a rebondi dans le filet quelques secondes plus tard.

Ce qui était également impressionnant, c’est le type de buts marqués par Villa jeudi soir. Ils ont pris une avance de 2-0 avec seulement 0,15 xG sur les deux tirs, montrant l’humeur clinique dans laquelle ils se trouvent actuellement.

Ensuite, il y a le personnel qui marque pour Villa. Leon Bailey et Youri Tielemans étaient les deux joueurs qui ont participé à cette attaque de Villa pour le voyage en AZ et ont tenté leur chance, montrant la profondeur de Villa. Ollie Watkins et John McGinn marquant une fois de plus sous la forme de leur vie ne font qu’ajouter à l’excitation.

La prochaine étape pour Unai Emery sera Luton Town à Villa Park. Les Hatters ont le plus grand nombre de buts attendus contre à l’extérieur en Premier League cette saison. Ils ne peuvent pas se permettre de donner à Villa les chances qu’ils ont données à d’autres équipes. Ou ils seront également expédiés confortablement.

Et après?

Aston Villa retour à l’action en Premier League dimanche lorsqu’ils accueilleront Luton – coup d’envoi à 14h.

L’équipe d’Unai Emery se rendra ensuite à Forêt de Nottingham le dimanche 5 novembre, en direct Sports aériens – coup d’envoi à 14h.

dimanche 5 novembre à 13h00



Coup d’envoi à 14h00





AZ le prochain match est à domicile pour NEC en Eredivisie dimanche – coup d’envoi à 15h45.