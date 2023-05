AZ Alkmaar 0 – 1 West Ham

West Ham dispute sa première finale européenne depuis 1976 après avoir battu l’AZ Alkmaar 1-0 pour progresser 3-1 au total en Europa Conference League.

Après avoir été éliminé en demi-finale de la Ligue Europa il y a un peu plus d’un an après une performance naïve à l’Eintracht Francfort au match retour, West Ham a montré qu’il avait appris sa leçon avec une démonstration mesurée pour voir le match nul.

Le mince avantage de West Ham dès le match aller leur a permis de s’asseoir et de s’imprégner des attaques de l’équipe néerlandaise, mais l’AZ n’a pas mis les visiteurs sous beaucoup de pression – terminant le match avec seulement deux tirs cadrés. Lucas Paqueta a failli marquer lorsqu’il a touché le poteau en première mi-temps avant que le remplaçant Pablo Fornals n’assure la place des Hammers en finale avec un vainqueur du temps d’arrêt.

West Ham dispute sa première finale européenne depuis 47 ans





L’équipe de David Moyes affrontera Bâle ou la Fiorentina en finale de l’Europa Conference League le mercredi 7 juin à Prague. West Ham, qui est 15e de la Premier League, peut s’assurer le passage en Ligue Europa la saison prochaine s’il parvient à remporter son premier trophée majeur depuis 1980.

Comment les Hammers sont entrés dans l’histoire

L’avantage de West Ham au match aller leur a permis de se préparer à la contre-attaque, tandis que l’AZ Alkmaar était heureux de dominer la possession. Les Néerlandais, cependant, étaient passifs et ont eu du mal à briser les Hammers.

Les nerfs ont joué leur rôle dans les 45 premières minutes, aucune des deux équipes n’a cadré. Jarrod Bowen a saisi une chance du bord de la surface pour l’envoyer large, tandis que West Ham a précipité ses passes en transition, égarant des passes pour Michail Antonio à plus d’une occasion prometteuse.

Paqueta s’est rapproché des Hammers alors qu’il frappait un poteau avec un effort de curling juste à l’intérieur de la zone, mais il y avait peu d’autres moments d’inspiration à parler de chaque côté alors que West Ham a résisté à une poussée tardive de l’AZ pour entrer au niveau de la pause.

Les hôtes sont sortis avec beaucoup plus d’urgence lorsque le jeu a repris avec Alphonse Areola contraint à deux arrêts pour empêcher les efforts de Sven Mijnans et Pantelis Hatzidiakos. Declan Rice a eu sa propre frappe à longue portée bien sauvée par l’ancien gardien de but de Brighton et d’Arsenal, Mat Ryan.

Thilo Kehrer a presque égalisé l’égalité pour AZ alors que sa tentative de passe en arrière a presque trouvé son chemin dans le but, mais heureusement pour lui, Areola a pu se précipiter pour dégager. Areola a ensuite failli commettre une erreur coûteuse en renversant le ballon en venant réclamer une longue passe en avant, mais il a été gracié par l’arbitre, qui l’a qualifié de faute.

Le remplaçant Fornals a ensuite profité de ses jambes fraîches pour traverser la défense fatiguée de l’AZ et marquer avec une finition composée dans le temps d’arrêt pour mettre l’égalité hors de portée et sceller la place de West Ham en finale.

Et après?

West Ham sera de retour Sports du ciel sur Super dimanche quand ils accueillent Leeds en Premier League; coup d’envoi 13h30. Leur dernier match de championnat de la saison sera un voyage à Leicester le dimanche 28 mai ; coup d’envoi 16h30.

La finale de l’Europa Conference League se jouera le mercredi 7 juin à Prague.

Statistiques Opta – West Ham invaincu en Europe cette saison

West Ham a atteint la finale d’une grande compétition européenne pour la troisième fois de son histoire, après 1964-65 (Coupe des vainqueurs de coupe – vainqueur) et 1975-76 (Coupe des vainqueurs de coupe – deuxième).

L’AZ Alkmaar était invaincu en 25 matches à domicile en compétition européenne avant ce match (W17 D8) – West Ham est la première équipe à les battre à l’extérieur en Europe depuis Lyon en février 2017.

West Ham reste invaincu en Europe cette saison, avec 13 victoires et un match nul, avec 33 buts marqués et huit encaissés.

West Ham a remporté 25 matchs toutes compétitions confondues cette saison, dont plus de la moitié en compétition européenne (13).

Le manager de West Ham, David Moyes, a atteint la finale d’une compétition de coupe pour la deuxième fois de sa carrière en tant que manager, disputant également la finale de la FA Cup en 2008-09 avec Everton.