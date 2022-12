Ayushmann Khurrana tient sa promesse et rencontre le chanteur de Delhi pour une jam session impromptue

Ayushmann Khurrana est l’une des stars les plus appréciées de l’industrie qui a fait ses preuves en agissant dans des rôles variés. L’acteur originaire de Chandigarh a débuté son parcours d’acteur avec Vicky Donor en 2012 et a maintenant gagné un grand nom dans l’industrie. L’acteur de Badhai Ho est connu pour son comportement humble et bénéficie d’une énorme base de fans. Une vidéo récente qui fait le tour des réseaux sociaux montre l’acteur profitant d’une séance de brouillage impromptue avec un musicien ambulant dans les rues de Delhi. Nommé Shivam, l’artiste a mis en ligne une vidéo sur son compte Instagram officiel.

Tout a commencé quand il y a quelques jours, le musicien ambulant avait mis en ligne son interprétation de la chanson à succès de l’acteur “Paani Da Rang” et avait tagué l’acteur. En voyant son message, l’acteur a promis qu’il le rencontrerait. Tenant sa promesse, l’acteur a rejoint le chanteur de rue nommé Shivam dans une jam session impromptue.

Dans la légende, on peut voir le musicien ambulant remercier l’acteur d’avoir tenu sa promesse. Regarde:

Pendant ce temps, plus tôt, Ayushmann dans sa récente interview a rappelé ses jours difficiles et ses jours d’enfance. L’acteur de Dam Laga Ke Haisha a également révélé qu’il avait été frappé par ses parents dans son enfance. Il a partagé que son père, l’astrologue P Khurana, était assez strict quand il était plus jeune. Ayushmann a également déclaré sur un ton hilarant que les parents nord-indiens battent généralement leurs enfants car cela fait partie intégrante de l’éducation.

Dans une conversation avec Siddharth Aalambayan sur The Bombay Journey, Ayushmann a expliqué que son père était très strict et qu’il avait été sévèrement battu dans son enfance. Il a dit d’un ton sarcastique : « North mai jisne maa baap se thappad na khaaya ho, chappal na khaayi ho toh woh education ho hi nahi sakti (En Inde du Nord, les parents giflent généralement leurs enfants, les battent avec des pantoufles, cela fait partie de notre apport).

