Ayushmann Khurrana tient sa mère à la réunion de prière du défunt père P Khurrana, écrit une note sincère

Ayushmann Khurrana (à gauche), Aparshakti Khurana (à droite) tenant leur mère lors de la réunion de prière de P Khurrana

Ayushmann Khurrana et sa famille ont organisé une réunion de prière avec l’astrologue renommé et Ayushmann, le père d’Aparshakti, P Khurrana. La réunion de prière a réuni des membres de la famille et des proches collaborateurs, et Ayushmann a partagé des moments de l’occasion. Khurrana a partagé des photos de la rencontre et a également partagé les derniers mots de son père avec ses partisans.

Sur l’une des photos, Ayushmann et Aparshakti tenaient leur mère dans leurs bras. Sur une autre photo, toute la famille est capturée en train de rendre hommage devant le grand portrait de P Khurrana. Sur la quatrième photo, un pot rempli de bonbons a été photographié, et il y avait aussi un message spécial dessus, « C’est mon bonbon préféré. J’espère que vous l’aimez aussi. P Khurrana. »

Ayushmann a partagé le message avec un message sincère dans la légende, il a écrit : « Maa ka khayal rakhna hai aur humesha saath rehna hai. » Il a ensuite écrit : « Pita jaisa banne ke liye bahut duur jaana padta hai apne pita se ». Pehli baar aisa mehsoos ho raha hai ki papa bahut duur aur bahut qareeb hain humare. Merci pour votre éducation, votre amour, votre sens de l’humour et les plus beaux souvenirs. Jai Jai. »

Voici le poste







Le célèbre astrologue et père des acteurs Ayushmann Khurrana et Aparshakti Khurana – Pandit P Khurrana – est décédé vendredi à Mohali. La nouvelle a été confirmée par la famille dans un communiqué officiel. Astrologue connu, Khurrana était l’auteur de nombreux livres sur le sujet.

La déclaration officielle de la famille se lit comme suit : « C’est avec notre profonde tristesse que nous vous informons que le père d’Ayushmann et d’Aparshakti Khurana, l’astrologue P Khurrana, est décédé ce matin à 10h30 à Mohali, des suites d’une maladie incurable prolongée. Nous sommes redevables de toutes vos prières et de votre soutien pendant cette période de perte personnelle.

Dans une publication Instagram de 2021, Ayushmann a écrit une note douce pour son père, racontant comment son zèle pour l’astrologie a affecté la propre vie de l’acteur. Ayushmann a déclaré que son père avait étudié le droit mais avait choisi d’être astrologue. « Nous l’avons obtenu de lui. La discipline. L’amour pour la musique, la poésie, les films et l’art. Il a étudié le droit mais a toujours été intrigué par l’astrologie. Il est la raison derrière le double ns et le double r dans mon nom. En même temps, il nous a également appris que nous avons la capacité de façonner notre propre destin et que notre bon karma peut remplacer n’importe quel devin. Mon ami, philosophe et guide. Mon père @astrologue.pkhurrana », a-t-il écrit.