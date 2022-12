Ayushmann Khurrana, star d’Action Hero, révèle qu’il est resté 3 heures au cinéma pour regarder Dil Toh Pagal Hai de SRK

Ayushmann Khurrana est un fan inconditionnel de Shah Rukh Khan, et il a prouvé son amour et son admiration pour la star de Pathaan à plusieurs reprises. Récemment, l’acteur était à Delhi pour un événement, et là, il a révélé un fait inconnu sur son deewangee pour Khan.

Ayushmann a partagé une histoire intéressante derrière Dil Toh Pagal Hai. L’acteur de Chandigarh Kare Aashiqui a déclaré: “J’étais en septième année lorsque Dil Toh Pagal Hai est sorti. Je me souviens encore, j’étais parti en vélo pour acheter des billets, mais le théâtre était plein à craquer. Alors, je me suis tenu derrière et j’ai regardé tout le film .” Khurrana est resté debout pendant 3 heures et a regardé DTPH. La star d’Andhadhun a même déclaré qu’il avait étudié la communication de masse à cause de la star de Jawan. “Dans mes films, je lui ai souvent dédié des scènes”, a déclaré Khurrana.

Plus tôt en novembre, Ayushmann Khurrana a accueilli ses fans devant le bungalow Mannat de Shah Rukh Khan. S’adressant à Instagram, Ayushmann a partagé une photo qu’il a sous-titrée : “Mannat se guzar raha tha. Toh ek mannat maang li. #AnActionHero #2ndDecember #SRKian.”

Sur la photo, l’acteur de Dream Girl pouvait être vu regardant vers le bungalow de SRK et ses fans rassemblés autour de sa voiture. Peu de temps après que l’acteur a partagé la photo, les fans ont inondé la section des commentaires d’émoticônes de cœur et de feu. “Srkians pour la vie”, a commenté un fan. Un autre fan a écrit : “L’amour du fan de SRK.” “Le plus grand srkian du monde”, a commenté un autre fan.

Voici le poste





L’acteur de 38 ans s’occupe des promotions de son prochain aux côtés de son réalisateur Anirudh Iyer. Après les promotions de leur prochain film, les deux se sont assis et ont partagé des informations exclusives sur leur film avec ANI, tout en s’ouvrant sur la prétendue culture de boycott contre Bollywood.

Concernant la relation du film avec la culture du boycott, Ayushmann a déclaré à l’ANI : “L’intrigue du film est basée sur cette époque et sur tout ce que nous avons vu ces dernières années. Tout ce qui s’est passé dans un passé récent ou qui se passe maintenant a également été dépeint. bien dans le film. Vous en aurez sûrement un aperçu dans le film. Sur le plan du travail, Ayushmann a été vu pour la dernière fois dans An Action Hero. Le film a reçu des critiques élogieuses mais a sous-performé au box-office.