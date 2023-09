Ayushmann Khurrana souhaite travailler avec le réalisateur Jawan Atlee et veut faire des films sud-asiatiques.

Ayushmann Khurrana, l’acteur populaire de Bollywood, a conquis le cœur du public depuis ses débuts en 2013 avec le film à succès Vicky Donor. Il a continué à impressionner avec ses rôles dans des films comme Article 15 et Andhadhun. Récemment, il a profité du succès de Dream Girl 2, dans lequel il a joué aux côtés d’Ananya Panday. Le film est arrivé au club Rs 100 crore le deuxième lundi, bien que Jawan Mania et Gadar 2 soient toujours à l’affiche dans les salles. Lors d’une récente interview, Ayushmann a parlé de son intérêt pour l’industrie cinématographique du sud de l’Inde et des réponses positives qu’il a reçues du Sud.

Ayushmann Khurana va travailler chez South Film

Les films d’Ayushmann ont non seulement été bien accueillis par le public hindi, mais ont également été refaits dans les langues du sud de l’Inde. Dans une interview avec News18, il a mentionné qu’il avait reçu une grande appréciation de la part du Sud. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait reçu des offres pour des films du sud de l’Inde, il a répondu que même si des discussions avaient eu lieu, il y réfléchirait si le scénario le passionnait et si les gens étaient passionnés.

Exprime son souhait de travailler avec le réalisateur de Jawan, Atlee

Il a exprimé son désir de collaborer avec des acteurs comme Fahadh Faasil et le réalisateur Atlee de l’industrie cinématographique sud-africaine. Il a reconnu leurs sensibilités distinctes et a mentionné que sa filmographie couvre également un large éventail, allant de films comme Dream Girl à Andhadhun. Ayushmann a un penchant particulier pour l’industrie cinématographique malayalam, admirant sa simplicité et ses représentations réalistes de la vie dans ses films.

Profiter du succès de Dream Girl 2