New Delhi : Ayushmann Khurrana sait comment garder ses fans accrochés, et son récent post en est certainement la preuve.

L’acteur de ‘Vicky Donor’ a partagé une photo sur les réseaux sociaux dès ses années d’université, où l’on peut voir l’acteur se remémorer ses bons vieux jours de communication de masse.

L’acteur aux multiples talents a pris son compte Instagram et a partagé une photo de lui avec un beau poème et a écrit, « (Vers 2006)

बात है Université du Panjab के hutte numéro quatorze की. routine quotidienne की.

Service de communication de masse की पुरानी बिल्डिंग के पीछे. और चाय.

Université ka gars le plus célèbre, भी assez timide.

#retour.. »

La photo a été cliquée en 2006 à l’Université du Panjab où l’acteur a suivi son cours de communication de masse. Décrivant plus à son sujet, l’acteur a également partagé pendant ses années d’université, il était assez populaire parmi les étudiants mais était toujours une personne timide.

Sur le plan professionnel, Ayushmann a été vu pour la dernière fois dans « Gulabo Sitabo », qui mettait également en vedette Amitabh Bachchan dans le rôle principal.

Son minou est assez plein pour l’instant avec des films comme « Chandigarh Kare Aashiqui », « Anek » et « Doctor G ».